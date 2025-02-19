ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Το νούμερο 1 μπαχαρικό για το μεταβολικό σύνδρομο

Ευ Ζην
Ελένη Νικολαδού
Τετάρτη, 19/02/2025 - 06:22

Διαιτολόγοι μιλούν για τον κουρκουμά, το νούμερο 1 μπαχαρικό που θα συμβάλει στην αντιμετώπιση του μεταβολικού συνδρόμου.

Το μεταβολικό σύνδρομο δεν είναι μια ενιαία πάθηση. Είναι ένα σύμπλεγμα καταστάσεων που περιλαμβάνει υψηλή αρτηριακή πίεση, υψηλό σάκχαρο στο αίμα, χαμηλή HDL χοληστερόλη, αυξημένα τριγλυκερίδια και υπερβολικό λίπος στην κοιλιά. Συνήθως διαγιγνώσκεται όταν έχετε συνδυασμό τριών ή περισσότερων από αυτά.

Ακόμη, μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2, καρδιακών παθήσεων και εγκεφαλικού.

Το μεταβολικό σύνδρομο μπορεί να αντιμετωπιστεί και σε ορισμένες περιπτώσεις να αντιστραφεί, μέσω αλλαγών στον τρόπο ζωής, συμπεριλαμβανομένης της τακτικής σωματικής δραστηριότητας, της διαχείρισης του άγχους και της υγιεινής διατροφής.

Και μέρος αυτού του προγράμματος υγιεινής διατροφής περιλαμβάνει τη χρήση ορισμένων μπαχαρικών, ειδικά του κουρκουμά.

Πώς ο κουρκουμάς μπορεί να βελτιώσει το μεταβολικό σύνδρομο

Ο κουρκουμάς έχει αποδειχθεί ότι προστατεύει από έναν μακρύ κατάλογο καταστάσεων υγείας, όπως ο καρκίνος, η νόσος του Αλτσχάιμερ, η κατάθλιψη και η αρθρίτιδα.

Επομένως, δεν πρέπει να προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι μπορεί επίσης να ωφελήσει το μεταβολικό σύνδρομο. «Το μεταβολικό σύνδρομο συνδέεται συχνά με αυξημένα επίπεδα φλεγμονής στο σώμα», αναφέρουν οι διαιτολόγοι.

Η προσθήκη κουρκουμά στη διατροφή σας μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της φλεγμονής, υποστηρίζοντας τη γενική υγεία και βελτιώνοντας τα συμπτώματα. Αυτό συμβαίνει επειδή ο κουρκουμάς περιέχει μια ισχυρή δραστική ένωση που ονομάζεται κουρκουμίνη, η οποία έχει αποδειχθεί ότι έχει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες.

Είναι τόσο αποτελεσματικός που μια μετα-ανάλυση 13 τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων δοκιμών διαπίστωσε ότι, εκτός από τη μείωση της φλεγμονής, η κουρκουμίνη βελτιώνει πολλούς δείκτες του μεταβολικού συνδρόμου: την HDL χοληστερόλη, το σάκχαρο και την διαστολική αρτηριακή πίεση.

κουρκουμας

Που να χρησιμοποιήσετε τον κουρκουμά

  • Στο φαγητό
  • Στον καφέ σας
  • Δοκιμάστε να πιείτε ένα σφηνάκι κουρκουμά με τζίντζερ για μεγαλύτερη αντιφλεγμονώδη δράση
  • Στα ψητά λαχανικά σας

Άλλες στρατηγικές για τη βελτίωση του μεταβολικού συνδρόμου

Ενώ ο κουρκουμάς μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της φλεγμονής, δεν είναι από μόνος του μια μαγική θεραπεία. Εάν έχετε μεταβολικό σύνδρομο, αυτές οι υγιεινές συνήθειες μπορούν επίσης να σας βοηθήσουν:

Να έχετε μια ισορροπημένη διατροφή

Συμπεριλάβετε πολλά πράσινα φυλλώδη λαχανικά για κάλιο, βιταμίνη C και φυτικές ίνες. Προσθέστε επίσης στη διατροφή σας περισσότερα φασόλια, όσπρια, ξηρούς καρπούς και σπόρους για επιπλέον φυτικές ίνες και υγιή λίπη και συμπεριλάβετε δημητριακά ολικής αλέσεως για διαιτητικές ίνες και αντιοξειδωτικά.

Περιορίστε τα κορεσμένα λιπαρά

Επιλέξτε γαλακτοκομικά προϊόντα με χαμηλά λιπαρά και άπαχα κρέατα και περιορίστε ή αποφύγετε τα τηγανητά. Για να βοηθήσετε στη διαχείριση του βάρους, του σακχάρου του αίματος και της αρτηριακής πίεσης, αποφύγετε τα σνακ που είναι πλούσια σε λιπαρά, αλάτι και ζάχαρη.

Τρώτε με συνέπεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας

Το να τρώτε κάθε τρεις έως τέσσερις ώρες μπορεί να σας βοηθήσει να διατηρήσετε σταθερά τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα και να διαχειριστείτε τις λιγούρες και την πείνα. Η συμπερίληψη κάποιας άπαχης πρωτεΐνης, υγιών λιπαρών και φυτικών ινών σε κάθε γεύμα μπορεί επίσης να προάγει σταθερά επίπεδα σακχάρου στο αίμα.

Κοιμηθείτε αρκετά

Ο ακανόνιστος ύπνος έχει συνδεθεί με υψηλότερο κίνδυνο μεταβολικού συνδρόμου. Δώστε προτεραιότητα στον ύπνο σας στοχεύοντας σε επτά έως εννέα ώρες τη νύχτα.

Τακτική άσκηση

Η συμπερίληψη κάποιου είδους σωματικής δραστηριότητας ή το περπάτημα μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της αρτηριακής πίεσης και στη διαχείριση του σακχάρου στο αίμα. Επιδιώξτε 150 λεπτά κίνησης μέτριας έντασης την εβδομάδα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 19/02/2025 - 02:15

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Burpees: Τα οφέλη της άσκησης - Πώς να τα εκτελείτε σωστά
Πώς θα αυξήσετε την πρόσληψη ασβεστίου στον οργανισμό – Όλα τα «μυστικά»

Παγκόσμια Ημέρα Ύπνου: Τα συμπτώματα της υπνικής άπνοιας που δεν πρέπει να αγνοήσετε

Ευ Ζην
Πόσες φυτικές ίνες την ημέρα μειώνουν τον κίνδυνο του καρκίνου του παχέος εντέρου

Ευ Ζην
Pilates: 15 λεπτά την ημέρα για δυνατό κορμό και καλύτερη ισορροπία

Ευ Ζην
Η ιδανική θερμοκρασία στο υπνοδωμάτιο για μια υγιή καρδιά

Μελέτες
Πόσες ώρες ύπνου χρειάζεστε ανάλογα με την ηλικία σας;

Μελέτες
4 σημαντικά οφέλη που προσφέρει το τσάι λεβάντας

Μελέτες

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

