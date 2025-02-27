ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

7 τρόφιμα και ροφήματα που συμβάλλουν σε έναν καλύτερο ύπνο

Ευ Ζην
7 τρόφιμα και ροφήματα που συμβάλλουν σε έναν καλύτερο ύπνο
Ελένη Νικολαδού
Πέμπτη, 27/02/2025 - 06:14

Δυσκολεύεστε πολύ να κοιμηθείτε; Είναι πιθανό αυτό να οφείλεται στη διατροφή που έχετε επιλέξει.

Τα σωστά τρόφιμα και ροφήματα μπορούν πραγματικά να σας βοηθήσουν να έχετε έναν καλύτερο και ξεκούραστο ύπνο. Δείτε παρακάτω ποια είναι τα τρόφιμα και τα ροφήματα που ενισχύουν την παραγωγή μελατονίνης, χαλαρώνουν τους μύες και ηρεμούν το νευρικό σύστημα.

1.Porridge

Ένα γεύμα πλούσιο σε υδατάνθρακες και φυτικές ίνες. Το porridge, που ουσιαστικά αποτελείται κυρίως από βρώμη και γάλα, συμβάλλει στη διαχείριση του σακχάρου στο αίμα, στην παραγωγή μελατονίνης, ενώ ταυτόχρονα ανακουφίζει από το άγχος. Είναι μια ιδανική επιλογή για να έχετε έναν καλύτερο ύπνο.

2.Τσάι από βότανα

Δοκιμάστε να πίνετε ένα τσάι από βότανα πριν πάτε για ύπνο καθώς αυτό θα σας ανακουφίσει από το άγχος και θα ενισχύσει την χαλάρωση του νευρικού συστήματος.

3.Λιπαρά ψάρια

Τα λιπαρά ψάρια όπως ο σολομός, ο τόνος και το σκουμπρί είναι πλούσια σε ωμέγα-3 λιπαρά και σε βιταμίνη D. Αυτά τα ψάρια ρυθμίζουν τα επίπεδα σεροτονίνης και οδηγούν σε έναν ξεκούραστο ύπνο.

4.Ζεστό γάλα

Το ζεστό γάλα περιέχει τρυπτοφάνη, αυξάνοντας την παραγωγή σερατονίνης και μελατονίνης.

5.Γλυκοπατάτες

Πλούσιες σε σύνθετους υδατάνθρακες, κάλιο και μαγνήσιο, οι γλυκοπατάτες συμβάλλουν στην χαλάρωση των μυών και σας βοηθούν να μην ξυπνάτε κατά τη διάρκεια της νύχτας.

6.Oatmeal

Αποτελεί εξαιρετική πηγή μελατονίνης και σύνθετων υδατανθράκων και είναι ιδανική επιλογή γεύματος πριν από τον ύπνο.

7.Μπανάνες

Πλούσιες σε μαγνήσιο, κάλιο και τρυπτοφάνη οι μπανάνες χαλαρώνουν τους μύες, αποτρέπουν τις κράμπες και ενισχύουν τα επίπεδα μελατονίνης, προωθώντας έτσι έναν ποιοτικό ύπνο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 27/02/2025 - 02:42

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Σάκχαρο: Τα 7 φρούτα που πρέπει να προσέχουν οι διαβητικοί
Σάκχαρο: Τα 7 φρούτα που πρέπει να προσέχουν οι διαβητικοί 23 Φεβρουαρίου 2025
Pilates: Οι 7 καλύτερες ασκήσεις για να τονώσετε τα πόδια σας 22 Φεβρουαρίου 2025
Pilates: Οι 7 καλύτερες ασκήσεις για να τονώσετε τα πόδια σας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Καφές ή τσάι: Ποιο από τα δύο ωφελεί τα οστά σε ηλικιωμένες γυναίκες

Καφές ή τσάι: Ποιο από τα δύο ωφελεί τα οστά σε ηλικιωμένες γυναίκες

Μελέτες
Μακροζωία: Αυτό είναι το Νο1 μυστικό – Πιο σημαντικό από διατροφή και άσκηση

Μακροζωία: Αυτό είναι το Νο1 μυστικό – Πιο σημαντικό από διατροφή και άσκηση

Μελέτες
Συντάκτρια υγείας έχασε 15 κιλά τρώγοντας αυτό το πρωινό

Συντάκτρια υγείας έχασε 15 κιλά τρώγοντας αυτό το πρωινό

Ευ Ζην
Ποια ώρα της ημέρας να πάρετε μελατονίνη για καλύτερο ύπνο

Ποια ώρα της ημέρας να πάρετε μελατονίνη για καλύτερο ύπνο

Ευ Ζην
Η θέση ύπνου που μπορεί να προκαλέσει νευρική βλάβη σε χέρια και ώμους

Η θέση ύπνου που μπορεί να προκαλέσει νευρική βλάβη σε χέρια και ώμους

Ευ Ζην
Καθημερινό άγχος: Πώς αντιμετωπίζεται;

Καθημερινό άγχος: Πώς αντιμετωπίζεται;

Επικαιρότητα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ψαρόσουπα βελουτέ - Εύκολη και νόστιμη συνταγή
Ευ Ζην
15/12/2025 - 06:31
Χριστούγεννα με ασφάλεια - Όλα όσα πρέπει να προσέξετε
Επικαιρότητα
15/12/2025 - 06:20
Βιταμίνη Κ - Τα οφέλη της για οστά και καρδιά
Ευ Ζην
15/12/2025 - 06:11
Η «μεγαλύτερη χρηματοδότηση του ΕΣΥ» δεν απαντά στα πραγματικά προβλήματα
Πολιτική Υγείας
15/12/2025 - 06:00
Βελούδινη σούπα με κουνουπίδι χωρίς κρέμα γάλακτος - Η συνταγή
Ευ Ζην
14/12/2025 - 06:33
Η «δύναμη» της βιταμίνης Α - Γιατί είναι σημαντική
Ευ Ζην
14/12/2025 - 06:20
Πόσο καιρό διατηρούνται τα μελομακάρονα και οι κουραμπιέδες
Επικαιρότητα
14/12/2025 - 06:11
Χορτοφαγική και vegan διατροφή στα παιδιά - Πόσο ασφαλής είναι
Μελέτες
14/12/2025 - 06:00
Φαρμακευτική κάνναβη: Τα οφέλη και οι κίνδυνοι - Τι αποκαλύπτει μεγάλη ανάλυση
Φάρμακο
13/12/2025 - 06:33
Το ρόφημα που ανεβάζει την αρτηριακή πίεση πιο γρήγορα από το αλάτι
Ευ Ζην
13/12/2025 - 06:21
Χριστούγεννα: Πώς η κανέλα έγινε η δημοφιλής μυρωδιά των γιορτών
Επικαιρότητα
13/12/2025 - 06:10
Η γρίπη K σαρώνει - Πόσο έτοιμη είναι η Ελλάδα;
Επικαιρότητα
13/12/2025 - 06:00
Dick Van Dyke: Ο θρυλικός Αμερικανός ηθοποιός και κωμικός αποκαλύπτει το μυστικό της μακροζωίας του
Ευ Ζην
12/12/2025 - 21:32
Μελέτη προειδοποιεί: 3 συμπληρώματα διατροφής που επιβαρύνουν το συκώτι
Μελέτες
12/12/2025 - 19:19
Το λαχανικό που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο Αλτσχάιμερ, σύμφωνα με διαιτολόγους
Ευ Ζην
12/12/2025 - 18:29
Ιός Nipah: Άρχισε νέα κλινική δοκιμή πειραματικού εμβολίου
Επικαιρότητα
12/12/2025 - 17:54
Γρίπη Κ: Η ηλικιακή ομάδα που πλήττεται περισσότερο
Επικαιρότητα
12/12/2025 - 17:40
Η Lidl Ελλάς στηρίζει ξανά την υγεία και την πρόληψη: Magic Diabetes Bus 2025
Επιχειρείν
12/12/2025 - 17:14
ΕΦΕΤ: Ανακαλεί «Oreo Cheesecakes» - Προειδοποίηση για κίνδυνο αλλεργίας
Επικαιρότητα
12/12/2025 - 16:54
Είναι αλήθεια ότι ο άνθρωπος χάνει ύψος όσο μεγαλώνει;
Ευ Ζην
12/12/2025 - 15:57
ΕΟΟ: «Προσοχή σε παραπλανητικές διαφημίσεις για οδοντιατρικές πράξεις»
Επικαιρότητα
12/12/2025 - 15:14
Το μπαχαρικό που διώχνει τις καούρες εξίσου αποτελεσματικά με τα φάρμακα
Ευ Ζην
12/12/2025 - 14:44
Κρήτη: Σοβαρές ελλείψεις σκευασμάτων στα φαρμακεία του Ηρακλείου
Φάρμακο
12/12/2025 - 14:39
ΕΟΦ: Ανακαλείται παρτίδα του φαρμακευτικού σκευάσματος Phelinun
Επικαιρότητα
12/12/2025 - 14:10
Φραπές, ελληνικός ή στιγμιαίος καφές – Πώς η κατανάλωσή τους επηρεάζει τη χοληστερίνη
Μελέτες
12/12/2025 - 14:09
Παθολόγοι: Καταγγέλλουν τον αποκλεισμό τους από το πρόγραμμα πρόληψης της παχυσαρκίας
Επικαιρότητα
12/12/2025 - 13:24
Αλκοόλ: Πόσο αυξάνει τον κίνδυνο του καρκίνου η μέτρια κατανάλωσή του
Μελέτες
12/12/2025 - 13:01
Άδωνις Γεωργιάδης: Ανακοίνωσε αύξηση της ιατρικής αμοιβής κατά 30%
Πολιτική Υγείας
12/12/2025 - 12:53
Κλινική μελέτη MajesTEC-3: Νέα ελπίδα για ασθενείς με υποτροπιάζον/ανθεκτικό Πολλαπλούν Μυέλωμα
Επικαιρότητα
12/12/2025 - 12:32
Συνεργασία Pfizer - YaoPharma για την ανάπτυξη φαρμάκου για την απώλεια βάρους
Επιχειρείν
12/12/2025 - 12:19

ΔΗΜΟΦΙΛΗ