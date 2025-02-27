7 τρόφιμα και ροφήματα που συμβάλλουν σε έναν καλύτερο ύπνο

Δυσκολεύεστε πολύ να κοιμηθείτε ; Είναι πιθανό αυτό να οφείλεται στη διατροφή που έχετε επιλέξει.

Τα σωστά τρόφιμα και ροφήματα μπορούν πραγματικά να σας βοηθήσουν να έχετε έναν καλύτερο και ξεκούραστο ύπνο. Δείτε παρακάτω ποια είναι τα τρόφιμα και τα ροφήματα που ενισχύουν την παραγωγή μελατονίνης, χαλαρώνουν τους μύες και ηρεμούν το νευρικό σύστημα.

1.Porridge

Ένα γεύμα πλούσιο σε υδατάνθρακες και φυτικές ίνες. Το porridge, που ουσιαστικά αποτελείται κυρίως από βρώμη και γάλα, συμβάλλει στη διαχείριση του σακχάρου στο αίμα, στην παραγωγή μελατονίνης, ενώ ταυτόχρονα ανακουφίζει από το άγχος. Είναι μια ιδανική επιλογή για να έχετε έναν καλύτερο ύπνο.

2.Τσάι από βότανα

Δοκιμάστε να πίνετε ένα τσάι από βότανα πριν πάτε για ύπνο καθώς αυτό θα σας ανακουφίσει από το άγχος και θα ενισχύσει την χαλάρωση του νευρικού συστήματος.

3.Λιπαρά ψάρια

Τα λιπαρά ψάρια όπως ο σολομός, ο τόνος και το σκουμπρί είναι πλούσια σε ωμέγα-3 λιπαρά και σε βιταμίνη D. Αυτά τα ψάρια ρυθμίζουν τα επίπεδα σεροτονίνης και οδηγούν σε έναν ξεκούραστο ύπνο.

4.Ζεστό γάλα

Το ζεστό γάλα περιέχει τρυπτοφάνη, αυξάνοντας την παραγωγή σερατονίνης και μελατονίνης.

5.Γλυκοπατάτες

Πλούσιες σε σύνθετους υδατάνθρακες, κάλιο και μαγνήσιο, οι γλυκοπατάτες συμβάλλουν στην χαλάρωση των μυών και σας βοηθούν να μην ξυπνάτε κατά τη διάρκεια της νύχτας.

6.Oatmeal

Αποτελεί εξαιρετική πηγή μελατονίνης και σύνθετων υδατανθράκων και είναι ιδανική επιλογή γεύματος πριν από τον ύπνο.

7.Μπανάνες

Πλούσιες σε μαγνήσιο, κάλιο και τρυπτοφάνη οι μπανάνες χαλαρώνουν τους μύες, αποτρέπουν τις κράμπες και ενισχύουν τα επίπεδα μελατονίνης, προωθώντας έτσι έναν ποιοτικό ύπνο.