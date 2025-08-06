ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Μπορώ να τρώω κάθε μέρα πολλές ντομάτες; Ο κίνδυνος με την ουροδόχο κύστη

Μπορώ να τρώω κάθε μέρα πολλές ντομάτες; Ο κίνδυνος με την ουροδόχο κύστη
Τετάρτη, 06/08/2025 - 06:36

Οι αγαπημένες μας ντομάτες όπως και άλλα τρόφιμα πρέπει να καταναλώνονται με μέτρο.

Καταρχήν η πεντανόστιμη ντομάτα, ποιος μπορεί να φανταστεί μια χωριάτικη σαλάτα με το να… απουσιάζει, έχει δεκάδες οφέλη για την υγεία μας.

Ωστόσο, η υπερβολική κατανάλωση της ντομάτας μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα. Για παράδειγμα, όταν τρώτε καθημερινά πάρα πολλές ντομάτες, μπορεί να εμφανίσετε συμπτώματα γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης. Οι ντομάτες περιέχουν μεγάλη ποσότητα μηλικού και κιτρικού οξέος, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (GERD). Επιπλέον, η κατανάλωση πολλών ντοματών μπορεί επίσης να προκαλέσει άλλα γαστρεντερικά προβλήματα, όπως σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου (IBS). Μερικά συμπτώματα που εμφανίζουν συχνά οι ασθενείς με IBS είναι: φούσκωμα, διάρροια κ.λπ.

Οι ντομάτες περιέχουν επίσης λυκοπένιο. Όταν τρώτε πάρα πολλές ντομάτες, μπορεί να οδηγήσει σε συσσώρευση μεγάλης ποσότητας λυκοπενίου στο αίμα. Αν και το λυκοπένιο δεν είναι επιβλαβές, θα οδηγήσει σε πορτοκαλί αποχρωματισμό του δέρματος. Αυτή η κατάσταση μπορεί να εξαφανιστεί από μόνη της σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Μερικοί άνθρωποι μπορεί να έχουν δυσανεξία ή αλλεργία στις ντομάτες. Το φυτό της ντομάτας έχει μια ποικιλία ενώσεων στις οποίες το σώμα σας μπορεί να αντιδράσει, όπως η β-φρουκτοφουρανοσιδάση, η προφιλίνη, η υπεροξειδική δισμουτάση, η πηκτινεστεράση, η πολυγαλακτουρονάση και οι πρωτεΐνες μεταφοράς λιπιδίων κυκλοφιλίνη, lyc-e-2 και lyc-e-3. Αυτές οι ενώσεις μπορούν να προκαλέσουν αλλεργίες.

Προσοχή στον συνδυασμό ντομάτας με όξινα τρόφιμα ή καφεϊνούχα ποτά

Όταν καταναλώνεται με ορισμένα όξινα τρόφιμα ή καφεϊνούχα ποτά όπως ο καφές και το τσάι, μπορεί να ερεθίσει την ουροδόχο κύστη. Αυτές οι τροφές μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο ουρολογικών προβλημάτων, όπως η ακράτεια.

Παράλληλα, οι ντομάτες περιέχουν τοξικά γλυκοαλκαλοειδή, ειδικά οι πράσινες ντομάτες που περιέχουν γλυκοαλκαλοειδή όπως η σολανίνη, η α-τοματίνη και η δεϋδροτοματίνη. Τα γλυκοαλκαλοειδή μπορούν να προκαλέσουν πεπτικές διαταραχές και κοιλιακό πόνο. Αυτή η ουσία είναι επίσης ύποπτη για επιδείνωση της φλεγμονής. Αυτό σημαίνει ότι η κατανάλωση υπερβολικής ποσότητας ντομάτας μπορεί να επιδεινώσει τον χρόνιο πόνο και τις επώδυνες φλεγμονώδεις παθήσεις όπως η αρθρίτιδα.

Τέλος, οι ντομάτες μπορεί να μην είναι ωφέλιμες για ασθενείς με νεφρική νόσο. Αν και τα θρεπτικά συστατικά στις ντομάτες θα βοηθήσουν στην πρόληψη της νεφρικής νόσου, η κατανάλωση ντομάτας μπορεί να μην είναι κατάλληλη για άτομα που έχουν ήδη νεφρικά προβλήματα. Επειδή οι ντομάτες περιέχουν οξαλικό και ασβέστιο. Και οι δύο αυτές ουσίες είναι η αιτία των λίθων στα νεφρά. Επομένως, εάν πάσχετε από νεφρικά και πεπτικά προβλήματα, θα πρέπει να περιορίσετε την ποσότητα ντομάτας στην καθημερινή σας διατροφή.

Τελευταία τροποποίηση στις 06/08/2025 - 04:42

