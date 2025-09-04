ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Καρκίνος του πνεύμονα: Τα άγνωστα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοείτε

Ευ Ζην
Καρκίνος του πνεύμονα: Τα άγνωστα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοείτε
Freepik
Εύη Μακαβέλου
Πέμπτη, 04/09/2025 - 11:38

Προειδοποιητικά σημάδια του καρκίνου του πνεύμονα που αξίζει να γνωρίζετε

Ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί μια από τις πιο σοβαρές μορφές καρκίνου, με υψηλή θνησιμότητα, κυρίως λόγω της καθυστερημένης διάγνωσης. Συχνά τα πρώιμα συμπτώματα είναι ήπια ή δύσκολα διακριτά, με αποτέλεσμα πολλοί να τα αγνοούν.

Στο άρθρο αυτό θα μάθετε ποια είναι τα σημάδια και συμπτώματα καρκίνου του πνεύμονα που δεν πρέπει να παραβλέψετε, πώς να τα αναγνωρίζετε έγκαιρα και πότε να απευθυνθείτε σε γιατρό για έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση. Η ενημέρωση και η προσοχή στα πρώιμα συμπτώματα μπορεί να κάνει πραγματική διαφορά στην πρόληψη και την επιβίωση.

Αλλαγές στα δάχτυλα και τα νύχια

Ορισμένοι όγκοι παράγουν ουσίες που μοιάζουν με ορμόνες, οδηγώντας σε παχύτερα δάχτυλα ή αλλαγές στο σχήμα των νυχιών. Το δέρμα γύρω από τα νύχια μπορεί να φαίνεται λαμπερό, ενώ τα νύχια καμπυλώνουν περισσότερο από το συνηθισμένο. Η παρατήρηση αυτών των αλλαγών μπορεί να αποτελεί πρώιμο δείκτη της νόσου.

Προβλήματα στην κοιλιά

Μερικοί ασθενείς εμφανίζουν υψηλά επίπεδα ασβεστίου στο αίμα, προκαλώντας πόνους στην κοιλιά, ναυτία, δυσκοιλιότητα ή υπερβολική δίψα, αναφέρει το WebMD. Παράλληλα, ορισμένες ουσίες που παράγουν οι όγκοι επηρεάζουν τα νεφρά, οδηγώντας σε κράμπες και γενική δυσφορία.

Προβλήματα ψυχικής υγείας

Ο καρκίνος του πνεύμονα μπορεί να επηρεάσει τις ορμόνες και το ανοσοποιητικό σύστημα, προκαλώντας άγχος, κατάθλιψη ή σύγχυση. Η εμφάνιση ψυχικών διαταραχών χωρίς προφανή λόγο, ειδικά σε άτομα με παράγοντες κινδύνου, μπορεί να αποτελεί προειδοποιητικό σημάδι.

Πόνος στην πλάτη, τον ώμο και κόπωση

Όγκοι τύπου Pancoast που αναπτύσσονται στην κορυφή του πνεύμονα μπορούν να προκαλέσουν πόνο στην ωμοπλάτη, στην πλάτη ή στο χέρι, χωρίς να επηρεάζουν άμεσα την αναπνοή. Παράλληλα, η αναιμία από τον καρκίνο μειώνει το οξυγόνο στους ιστούς, προκαλώντας έντονη κόπωση και αίσθημα αδυναμίας.

Απώλεια ισορροπίας και αλλαγές βάρους

Μικροκυτταρικοί όγκοι μπορούν να επηρεάσουν το νευρικό σύστημα, προκαλώντας ασταθή βάδιση ή ζάλη. Ορισμένοι όγκοι οδηγούν σε σύνδρομο Cushing ή SIADH, προκαλώντας είτε αύξηση είτε απώλεια βάρους, κατακράτηση υγρών ή αλλαγές στη μυϊκή δύναμη.

Προβλήματα στα μάτια και πρησμένο στήθος στους άνδρες

Οι όγκοι Pancoast μπορούν να επηρεάσουν νεύρα των ματιών, προκαλώντας μικρές κόρες ή πεσμένα βλέφαρα (σύνδρομο Horner). Στους άνδρες, η ορμονική ανισορροπία μπορεί να προκαλέσει ευαισθησία ή πρήξιμο στο στήθος.

Πονοκέφαλοι, καρδιακά και κυκλοφορικά προβλήματα

Η πίεση σε μεγάλες φλέβες από όγκους ή υψηλά επίπεδα ασβεστίου μπορεί να προκαλέσει πονοκεφάλους, ζάλη ή λιποθυμία. Η αναιμία και η υπερασβεστιαιμία μπορούν επίσης να προκαλέσουν καρδιακά προβλήματα, όπως ακανόνιστο ή γρήγορο καρδιακό ρυθμό και πόνο στο στήθος.

Πρήξιμο και πόνος

Η πίεση της άνω κοίλης φλέβας οδηγεί σε πρήξιμο στο πρόσωπο, τον λαιμό και τα χέρια, ενώ η μετάσταση στα οστά προκαλεί αδυναμία και πόνο σε όλο το σώμα. Ο καρκίνος μπορεί να επηρεάσει τους μύες, δυσκολεύοντας την ομιλία ή την κατάποση.

Θρόμβοι αίματος

Άτομα με καρκίνο του πνεύμονα έχουν αυξημένο κίνδυνο για θρόμβους αίματος στα πόδια ή τους πνεύμονες (βαθιά φλεβική θρόμβωση και πνευμονική εμβολή). Η φλεγμονή και οι ουσίες που παράγονται από τον όγκο μπορούν να πυροδοτήσουν τη διαδικασία πήξης, καθιστώντας την έγκαιρη ιατρική αξιολόγηση απαραίτητη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 03/09/2025 - 19:49

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ληγμένα προϊόντα: Πότε είναι ασφαλή για χρήση και πότε πρέπει να τα πετάξετε
Ληγμένα προϊόντα: Πότε είναι ασφαλή για χρήση και πότε πρέπει να τα πετάξετε 03 Σεπτεμβρίου 2025
Διατροφολόγος προτείνει τις sos τροφές για να εξαλείψετε φούσκωμα και ρυτίδες 03 Σεπτεμβρίου 2025
Διατροφολόγος προτείνει τις sos τροφές για να εξαλείψετε φούσκωμα και ρυτίδες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αλκοόλ: Πόσο αυξάνει τον κίνδυνο του καρκίνου η μέτρια κατανάλωσή του

Αλκοόλ: Πόσο αυξάνει τον κίνδυνο του καρκίνου η μέτρια κατανάλωσή του

Μελέτες
Ο επαγγελματικός καρκίνος και το μεγάλο κενό στην Ελλάδα

Ο επαγγελματικός καρκίνος και το μεγάλο κενό στην Ελλάδα

Μελέτες
Γεωργιάδης: «Για ιατρικές εξετάσεις τα παιδιά που γεννήθηκαν στην Ελλάδα από τον δότη με την καρκινική μετάλλαξη»

Γεωργιάδης: «Για ιατρικές εξετάσεις τα παιδιά που γεννήθηκαν στην Ελλάδα από τον δότη με την καρκινική μετάλλαξη»

Πολιτική Υγείας
Τι σημαίνουν τα χαμηλά επίπεδα μαγνησίου για την υγεία σας

Τι σημαίνουν τα χαμηλά επίπεδα μαγνησίου για την υγεία σας

Ευ Ζην
ΕΚΠΑ: Στην πρωτοπορία για το Πολλαπλό Μυέλωμα και τις λοιπές πλασματοκυτταρικές δυσκρασίες

ΕΚΠΑ: Στην πρωτοπορία για το Πολλαπλό Μυέλωμα και τις λοιπές πλασματοκυτταρικές δυσκρασίες

Επικαιρότητα
Βρέθηκαν 18 παιδιά στην Ελλάδα από τον δότη σπέρματος με την καρκινογόνα μετάλλαξη

Βρέθηκαν 18 παιδιά στην Ελλάδα από τον δότη σπέρματος με την καρκινογόνα μετάλλαξη

Επικαιρότητα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Βελούδινη σούπα με κουνουπίδι χωρίς κρέμα γάλακτος - Η συνταγή
Ευ Ζην
14/12/2025 - 06:33
Η «δύναμη» της βιταμίνης Α - Γιατί είναι σημαντική
Ευ Ζην
14/12/2025 - 06:20
Πόσο καιρό διατηρούνται τα μελομακάρονα και οι κουραμπιέδες
Επικαιρότητα
14/12/2025 - 06:11
Χορτοφαγική και vegan διατροφή στα παιδιά - Πόσο ασφαλής είναι
Μελέτες
14/12/2025 - 06:00
Φαρμακευτική κάνναβη: Τα οφέλη και οι κίνδυνοι - Τι αποκαλύπτει μεγάλη ανάλυση
Φάρμακο
13/12/2025 - 06:33
Το ρόφημα που ανεβάζει την αρτηριακή πίεση πιο γρήγορα από το αλάτι
Ευ Ζην
13/12/2025 - 06:21
Χριστούγεννα: Πώς η κανέλα έγινε η δημοφιλής μυρωδιά των γιορτών
Επικαιρότητα
13/12/2025 - 06:10
Η γρίπη K σαρώνει - Πόσο έτοιμη είναι η Ελλάδα;
Επικαιρότητα
13/12/2025 - 06:00
Dick Van Dyke: Ο θρυλικός Αμερικανός ηθοποιός και κωμικός αποκαλύπτει το μυστικό της μακροζωίας του
Ευ Ζην
12/12/2025 - 21:32
Μελέτη προειδοποιεί: 3 συμπληρώματα διατροφής που επιβαρύνουν το συκώτι
Μελέτες
12/12/2025 - 19:19
Το λαχανικό που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο Αλτσχάιμερ, σύμφωνα με διαιτολόγους
Ευ Ζην
12/12/2025 - 18:29
Ιός Nipah: Άρχισε νέα κλινική δοκιμή πειραματικού εμβολίου
Επικαιρότητα
12/12/2025 - 17:54
Γρίπη Κ: Η ηλικιακή ομάδα που πλήττεται περισσότερο
Επικαιρότητα
12/12/2025 - 17:40
Η Lidl Ελλάς στηρίζει ξανά την υγεία και την πρόληψη: Magic Diabetes Bus 2025
Επιχειρείν
12/12/2025 - 17:14
ΕΦΕΤ: Ανακαλεί «Oreo Cheesecakes» - Προειδοποίηση για κίνδυνο αλλεργίας
Επικαιρότητα
12/12/2025 - 16:54
Είναι αλήθεια ότι ο άνθρωπος χάνει ύψος όσο μεγαλώνει;
Ευ Ζην
12/12/2025 - 15:57
ΕΟΟ: «Προσοχή σε παραπλανητικές διαφημίσεις για οδοντιατρικές πράξεις»
Επικαιρότητα
12/12/2025 - 15:14
Το μπαχαρικό που διώχνει τις καούρες εξίσου αποτελεσματικά με τα φάρμακα
Ευ Ζην
12/12/2025 - 14:44
Κρήτη: Σοβαρές ελλείψεις σκευασμάτων στα φαρμακεία του Ηρακλείου
Φάρμακο
12/12/2025 - 14:39
ΕΟΦ: Ανακαλείται παρτίδα του φαρμακευτικού σκευάσματος Phelinun
Επικαιρότητα
12/12/2025 - 14:10
Φραπές, ελληνικός ή στιγμιαίος καφές – Πώς η κατανάλωσή τους επηρεάζει τη χοληστερίνη
Μελέτες
12/12/2025 - 14:09
Παθολόγοι: Καταγγέλλουν τον αποκλεισμό τους από το πρόγραμμα πρόληψης της παχυσαρκίας
Επικαιρότητα
12/12/2025 - 13:24
Αλκοόλ: Πόσο αυξάνει τον κίνδυνο του καρκίνου η μέτρια κατανάλωσή του
Μελέτες
12/12/2025 - 13:01
Άδωνις Γεωργιάδης: Ανακοίνωσε αύξηση της ιατρικής αμοιβής κατά 30%
Πολιτική Υγείας
12/12/2025 - 12:53
Κλινική μελέτη MajesTEC-3: Νέα ελπίδα για ασθενείς με υποτροπιάζον/ανθεκτικό Πολλαπλούν Μυέλωμα
Επικαιρότητα
12/12/2025 - 12:32
Συνεργασία Pfizer - YaoPharma για την ανάπτυξη φαρμάκου για την απώλεια βάρους
Επιχειρείν
12/12/2025 - 12:19
FDA: Πρώτη έγκριση στις ΗΠΑ συσκευής για την κατάθλιψη για χρήση στο σπίτι
Επικαιρότητα
12/12/2025 - 11:33
Δεν υπάρχει σύνδεση εμβολίων με τον αυτισμό, επιβεβαιώνει ο ΠΟΥ
Επικαιρότητα
12/12/2025 - 11:07
Πρόσωπο: Πώς διορθώνονται οι μικρές αλλά σημαντικές ατέλειες
Επικαιρότητα
12/12/2025 - 10:40
Αυτός είναι ο καλύτερος μήνας για να ξεκινήσετε δίαιτα, σύμφωνα με την επιστήμη
Ευ Ζην
12/12/2025 - 09:22

ΔΗΜΟΦΙΛΗ