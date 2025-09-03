ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Ογκολόγος: Τα 6 «αθώα» συμπτώματα του καρκίνου που δεν πρέπει ποτέ να αγνοούν οι άνδρες

Ευ Ζην
Ογκολόγος: Τα 6 «αθώα» συμπτώματα του καρκίνου που δεν πρέπει ποτέ να αγνοούν οι άνδρες
Warren / Unsplash
Newsroom
Τετάρτη, 03/09/2025 - 14:01

Τα συμπτώματα στους άνδρες που μπορεί να υποδηλώνουν υποψία καρκίνου.

Ένας ειδικός στον καρκίνο προτρέπει τους άνδρες να μην αγνοούν ορισμένα φαινομενικά αθώα συμπτώματα, καθώς η έγκαιρη δράση μπορεί να τους σώσει τη ζωή. Είναι συνηθισμένο, με το πέρασμα των χρόνων, να εμφανίζονται πόνοι και ενοχλήσεις, όμως ενώ κάποια από αυτά δεν αποτελούν λόγο ανησυχίας, άλλα μπορεί να κρύβουν κάτι πιο σοβαρό.

Και καθώς οι άνδρες συχνά διστάζουν να ζητήσουν ιατρική βοήθεια, οι ογκολόγοι ανησυχούν ότι σοβαρές καταστάσεις, όπως ο καρκίνος, εντοπίζονται πολύ αργά. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα ONS Health Insight, μόλις το 33,5% των ανδρών είχε επιχειρήσει να επικοινωνήσει με το ιατρείο του οικογενειακού του γιατρού για τον ίδιο ή για κάποιο μέλος του νοικοκυριού του τις τελευταίες 28 ημέρες. Το ποσοστό αυτό στις γυναίκες ήταν 45,8%.

Ο Δρ. Jiri Kubes, ακτινοθεραπευτής-ογκολόγος στο Proton Therapy Center, δήλωσε στην εφημερίδα Express: «Γνωρίζουμε ότι οι άνδρες είναι λιγότερο πιθανό να κλείσουν ραντεβού με τον γιατρό τους και τα τελευταία στοιχεία δείχνουν πως αυτή η τάση συνεχίζεται». Ο Δρ. Kubes έχει καταρτίσει έξι σημάδια στα οποία οι άνδρες θα πρέπει να δώσουν προσοχή και εξηγεί τι πρέπει να κάνουν εάν τα παρατηρήσουν.

Πόνος στη μέση

Συχνά αποδίδεται στη γήρανση, όμως ο πόνος στη μέση είναι ένα από εκείνα τα συμπτώματα που μπορεί να αγνοούνται. Ο Δρ. Kubes είπε: «Συνήθως πρόκειται για μυοσκελετικό πόνο, αλλά ο επίμονος ή βαθύς πόνος στη μέση ή στους γοφούς χρειάζεται προσοχή.

Αν επιδεινώνεται ή δεν υποχωρεί με απλή φροντίδα στο σπίτι μέσα σε λίγες εβδομάδες, τότε είναι ώρα να καλέσετε τον γιατρό σας».

Επίμονη κόπωση

Ένα ακόμη σύμπτωμα που πολλοί συνδέουν με την ηλικία, αλλά η συνεχής εξάντληση μπορεί να σχετίζεται με σοβαρές ασθένειες. «Η συνεχιζόμενη κόπωση, ακόμη και μετά από επαρκή ξεκούραση, μπορεί να είναι διακριτικό σημάδι πολλών υποκείμενων καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένου και του καρκίνου, ειδικά όταν συνοδεύεται από άλλα συμπτώματα», ανέφερε ο Δρ. Kubes.

Ανεξήγητη απώλεια βάρους

Εάν έχετε αρχίσει ξαφνικά να χάνετε βάρος χωρίς να έχετε αλλάξει τη διατροφή ή τις συνήθειες άσκησής σας, είναι ώρα να επικοινωνήσετε με τον γιατρό σας. Ο Δρ. Kubes είπε: «Η ξαφνική απώλεια βάρους χωρίς προφανή λόγο πρέπει πάντα να συζητείται με τον γιατρό.

Μπορεί να οφείλεται, για παράδειγμα, στο άγχος, αλλά μπορεί επίσης να σχετίζεται με σοβαρές ασθένειες, όπως ο καρκίνος».

Εξογκώματα και πρηξίματα

Οποιαδήποτε αλλαγή στο σώμα που δεν είναι φυσιολογική για εσάς πρέπει να εξεταστεί άμεσα από γιατρό. Ο Δρ. Kubes τόνισε: «Οποιοδήποτε ασυνήθιστο πρήξιμο, εξόγκωμα ή μάζα οπουδήποτε στο σώμα δεν πρέπει να αγνοείται.

Μπορεί να υπάρχει μια αθώα εξήγηση, αλλά μπορεί και να υποδηλώνει κάτι σοβαρό που απαιτεί προσοχή».

Πονόλαιμος

Μπορεί να είναι απλό κρυολόγημα, αλλά όταν ο πονόλαιμος επιμένει, μπορεί να σημαίνει κάτι άλλο. «Ένας πονόλαιμος που διαρκεί περισσότερο από τρεις εβδομάδες αξίζει ένα τηλεφώνημα στον γιατρό σας», ανέφερε ο Δρ. Kubes.

«Αν συνοδεύεται από βραχνάδα ή δυσκολία στην κατάποση, τότε μπορεί να αποτελεί πρώιμο σημάδι καρκίνου του λαιμού».

Αλλαγές στην ούρηση

Οι αλλαγές στις συνήθειες ούρησης μπορεί να δείχνουν ότι κάτι δεν πάει καλά. «Μεταβολές στη ροή των ούρων (είτε πρόκειται για αδύναμη ροή, δυσκολία στην έναρξη, είτε αίσθηση ατελούς κένωσης) είναι συμπτώματα που διερευνούμε συστηματικά για ουρολογικούς καρκίνους», εξήγησε ο Δρ. Kubes.

Τελευταία τροποποίηση στις 03/09/2025 - 14:06

Αλκοόλ: Πόσο αυξάνει τον κίνδυνο του καρκίνου η μέτρια κατανάλωσή του

Αλκοόλ: Πόσο αυξάνει τον κίνδυνο του καρκίνου η μέτρια κατανάλωσή του

Ο επαγγελματικός καρκίνος και το μεγάλο κενό στην Ελλάδα

Ο επαγγελματικός καρκίνος και το μεγάλο κενό στην Ελλάδα

Γεωργιάδης: «Για ιατρικές εξετάσεις τα παιδιά που γεννήθηκαν στην Ελλάδα από τον δότη με την καρκινική μετάλλαξη»

Γεωργιάδης: «Για ιατρικές εξετάσεις τα παιδιά που γεννήθηκαν στην Ελλάδα από τον δότη με την καρκινική μετάλλαξη»

Τι σημαίνουν τα χαμηλά επίπεδα μαγνησίου για την υγεία σας

Τι σημαίνουν τα χαμηλά επίπεδα μαγνησίου για την υγεία σας

ΕΚΠΑ: Στην πρωτοπορία για το Πολλαπλό Μυέλωμα και τις λοιπές πλασματοκυτταρικές δυσκρασίες

ΕΚΠΑ: Στην πρωτοπορία για το Πολλαπλό Μυέλωμα και τις λοιπές πλασματοκυτταρικές δυσκρασίες

Βρέθηκαν 18 παιδιά στην Ελλάδα από τον δότη σπέρματος με την καρκινογόνα μετάλλαξη

Βρέθηκαν 18 παιδιά στην Ελλάδα από τον δότη σπέρματος με την καρκινογόνα μετάλλαξη

