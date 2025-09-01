Χειρουργός παχέος εντέρου: Οι 6 σκληρές αλήθειες που πρέπει να ξέρετε για τον καρκίνο

National Cancer Institute / Unsplash
Δευτέρα, 01/09/2025 - 15:30

Μία κορυφαία χειρουργός καρκίνου εξηγεί τι πρέπει να ξέρουν οι πολίτες σχετικά με τον καρκίνο του παχέος εντέρου.

Ο καρκίνος του παχέος εντέρου είναι μια σοβαρή μορφή καρκίνου που ξεκινά συνήθως από πολύποδες στο εσωτερικό του εντέρου και μπορεί με τον χρόνο να εξελιχθεί σε κακοήθεια. Σήμερα αποτελεί μία από τις συχνότερες αιτίες θανάτου από καρκίνο παγκοσμίως, ενώ τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ανησυχητική αύξηση των περιστατικών σε άτομα κάτω των 50 ετών. Η έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς στα αρχικά στάδια ο καρκίνος μπορεί να αντιμετωπιστεί με μεγάλη επιτυχία.

Σύμφωνα με την δρ Karen Zaghiyan, κορυφαία χειρουργό παχέος εντέρου στις ΗΠΑ, υπάρχουν 6 πράγματα που ο κόσμος θα πρέπει να γνωρίζει σε σχέση με το συγκεκριμένο καρκίνο.

1. Ακόμα κι αν νιώθετε καλά, μπορεί να έχετε καρκίνο

«Χαίρομαι που νιώθετε καλά και δεν έχετε οικογενειακό ιστορικό, αλλά μπορεί και πάλι να έχετε καρκίνο παχέος εντέρου», τονίζει η γιατρός.

2. Προσέξτε τα συμπτώματα

Συνηθισμένα συμπτώματα καρκίνου του εντέρου περιλαμβάνουν:

  • αλλαγές στις κενώσεις (πιο συχνές ή πιο επείγουσες),
  • αίμα στα κόπρανα,
  • αιμορραγία από το ορθό,
  • κοιλιακό πόνο και φούσκωμα,
  • δυσκοιλιότητα ή διάρροια,
  • κόπωση,
  • ανεξήγητη απώλεια βάρους.

Για να γίνει η διάγνωση ή να αποκλειστούν άλλες παθήσεις, είναι απαραίτητες εξετάσεις, με βασικότερη την κολονοσκόπηση.

3. Η κολονοσκόπηση είναι το κλειδί

Σύμφωνα με τη χειρουργό, ο πιο αξιόπιστος τρόπος για να γίνει η διάγνωση του καρκίνου του παχέος εντέρου είναι η κολονοσκόπηση. Η εξέταση αυτή, με κάμερα σε λεπτό εύκαμπτο σωλήνα, επιτρέπει τον έλεγχο του εσωτερικού του εντέρου και την αφαίρεση πολυπόδων πριν γίνουν καρκινικοί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι παλαιότερα, οι ειδικοί συνιστούσαν να γίνεται πρώτη φορά κολονοσκόπηση στα 50 έτη, εφόσον δεν υπήρχαν ύποπτα συμπτώματα ή οικογενειακό ιστορικό. Ωστόσο, πλέον, οι περισσότεροι επίσημοι φορείς συνιστούν να γίνεται η πρώτη κολονοσκόπηση στα 45, λόγω της αύξησης των περιστατικών στους νέους τα τελευταία χρόνια.

4. Μην μένετε μόνο στη γνώμη ενός γιατρού

Η δρ Zaghiyan τονίζει τη σημασία της δεύτερης γνώμης.

«Αν ο γιατρός σας σάς είπε ότι η αιμορραγία από το ορθό είναι αιμορροΐδες χωρίς καν να σας εξετάσει, χρειάζεστε νέο γιατρό», λέει χαρακτηριστικά.

5. Τα τεστ στο σπίτι δεν αρκούν

Η γιατρός ξεκαθαρίζει ότι τα τεστ κοπράνων στο σπίτι δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την κολονοσκόπηση.

Μπορεί να βοηθούν στην ευαισθητοποίηση, αλλά εντοπίζουν μόνο περίπου το 40% των προχωρημένων προκαρκινικών πολυπόδων. Αντίθετα, η κολονοσκόπηση έχει ακρίβεια πάνω από 95%.

Αν και οι υγειονομικές αρχές υποστηρίζουν ότι τα τεστ στο σπίτι μειώνουν τις λίστες αναμονής, η δρ Zaghiyan τονίζει ότι η κολονοσκόπηση είναι πάντα καλύτερη (ειδικά όταν υπάρχουν επαναλαμβανόμενα συμπτώματα).

6. Η καθυστέρηση μπορεί να κοστίσει

«Η αναβολή μιας απόφασης είναι απόφαση. Λυπάμαι πολύ για ασθενείς που είχαν την ευκαιρία να θεραπευτούν, αλλά καθυστέρησαν μέχρι που ο καρκίνος εξαπλώθηκε. Ζητήστε δεύτερες γνώμες, αλλά μην αναβάλλετε τη θεραπεία μέχρι να είναι αργά», προειδοποιεί η γιατρός.

