ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Γιατί θέλετε να φάτε γλυκό μετά το φαγητό - Η λύση των ειδικών

Ευ Ζην
Γιατί θέλετε να φάτε γλυκό μετά το φαγητό - Η λύση των ειδικών
Shivansh Sethi / Unsplash
Newsroom
Τρίτη, 09/09/2025 - 13:35

Πώς μπορείτε να μειώσετε τη λιγούρα για γλυκό, σύμφωνα με τους διαιτολόγους.

Η λαχτάρα για κάτι γλυκό μετά το φαγητό είναι μια πολύ συνηθισμένη εμπειρία και οι λόγοι πίσω από αυτή πολλές φορές ποικίλουν από άνθρωπο σε άνθρωπο. Πρόκειται για ένα φαινόμενο που δεν σχετίζεται απλώς με τη γεύση, αλλά και με τους μηχανισμούς του σώματος, την ψυχολογία και τις συνήθειες που διαμορφώνονται στην καθημερινότητα.

Δείτε παρακάτω τους πιο συχνούς παράγοντες που οδηγούν στη λιγούρα για γλυκό, καθώς και τη λύση που προτείνουν οι ειδικοί.

Ακολουθείτε μια πολύ αυστηρή διατροφή

Όταν περιορίζετε πολύ ένα συγκεκριμένο τρόφιμο ή τη ζάχαρη, μπορεί να εμφανιστεί το φαινόμενο της «αντιληπτής στέρησης». Ο εγκέφαλος νιώθει ότι στερείται κάτι, ακόμη κι αν δεν υπάρχει πραγματική διατροφική ανεπάρκεια, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η επιθυμία για το συγκεκριμένο τρόφιμο.

«Οι λιγούρες είναι μια μαθημένη αντίδραση», αναφέρει στο Very Well Health η Anne VanBeber, καθηγήτρια στο Τμήμα Διατροφικών Επιστημών του Texas Christian University.

Οι διαφημίσεις και τα social media πυροδοτούν λιγούρες

Τα εξωτερικά ερεθίσματα είναι παντού γύρω μας και αποτελούν βασικό παράγοντα που πυροδοτεί τις λιγούρες. Διαφημίσεις, social media, φυλλάδια σούπερ μάρκετ και συσκευασίες τροφίμων δημιουργούν έντονη επιθυμία.

Σύμφωνα με τη VanBeber, αυτά τα ερεθίσματα προκαλούν αντιδράσεις στον οργανισμό, όπως αυξημένη σιελόρροια, ταχύτερους παλμούς, έκκριση ενζύμων και ορμονών, καθώς και ενεργοποίηση του εγκεφάλου που σχετίζεται με την ανταμοιβή.

Η ζάχαρη ενεργοποιεί το σύστημα ανταμοιβής του εγκεφάλου

Η ζάχαρη μάς φαίνεται τόσο ευχάριστη, επειδή ενεργοποιεί κυκλώματα ανταμοιβής στον εγκέφαλο και αυξάνει την παραγωγή σεροτονίνης και ντοπαμίνης, που προκαλούν αίσθημα ευφορίας.

Αυτός είναι και ο λόγος που το συναισθηματικό φαγητό ή το φαγητό από άγχος είναι τόσο συχνό. Σε πολλές περιπτώσεις, η κακή διάθεση οδηγεί στην κατανάλωση τροφίμων πλούσιων σε υδατάνθρακες και λιπαρά, τα οποία διεγείρουν την απελευθέρωση ενδορφινών.

«Η κατανάλωση γλυκού στο τέλος ενός γεύματος φέρνει κυριολεκτικά ευτυχία», σημειώνει η VanBeber.

Ωστόσο, η επιστήμη δείχνει ότι αυτή η αίσθηση είναι προσωρινή. Μακροπρόθεσμα, η υψηλή κατανάλωση ζάχαρης μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερα βασικά επίπεδα ντοπαμίνης.

Μπορεί να έχετε ανισορροπία στο σάκχαρο του αίματος

Ένα μη ισορροπημένο γεύμα μπορεί να προκαλέσει απότομη αύξηση του σακχάρου, η οποία συχνά οδηγεί σε επιθυμία για γλυκό.

Αυτό συμβαίνει κυρίως όταν τρώτε γεύματα πλούσια σε υδατάνθρακες χωρίς πρωτεΐνη, φυτικές ίνες και υγιεινά λιπαρά. Ο οργανισμός εκκρίνει ινσουλίνη, αλλά αν αυτή υπερπαραχθεί, το σάκχαρο μπορεί να πέσει πολύ χαμηλά, με αποτέλεσμα έντονη λαχτάρα για ζάχαρη. Έτσι μπαίνετε σε έναν φαύλο κύκλο.

Η καλύτερη λύση είναι τα ισορροπημένα γεύματα που περιλαμβάνουν όλες τις βασικές ομάδες τροφών.

Οι γευστικοί κάλυκες θέλουν κάτι καινούργιο

Το φαινόμενο της «αισθητηριακής κορεσμού» σημαίνει ότι, αφού καταναλώσετε αρκετή ποσότητα από μια συγκεκριμένη γεύση, η ευχαρίστηση που προσφέρει μειώνεται.

Μετά το γεύμα, οι αλμυρές γεύσεις παύουν να είναι ελκυστικές και οι γευστικοί κάλυκες αναζητούν κάτι διαφορετικό, συνήθως γλυκό.

«Μπορούμε να μειώσουμε αυτό το φαινόμενο αν εντάξουμε γλυκές γεύσεις μαζί με ξινές, πικρές, αλμυρές και ουμάμι στο κυρίως γεύμα. Με αυτόν τον τρόπο καταναλώνετε λιγότερες θερμίδες και αισθάνεστε κορεσμό νωρίτερα», εξηγεί η VanBeber.

Οι λιγούρες κορυφώνονται το βράδυ

Έρευνες δείχνουν ότι η επιθυμία για γλυκά και αλμυρά σνακ αυξάνεται μέσα στη μέρα και κορυφώνεται το βράδυ, σύμφωνα με την Joan Salge Blake, RDN, διαιτολόγο και καθηγήτρια διατροφής στο Boston University.

«Η λαχτάρα για συγκεκριμένα τρόφιμα μπορεί να γίνει συνήθεια, ενώ όσο περνά η μέρα, η πνευματική κόπωση μειώνει τον αυτοέλεγχο», αναφέρει η Blake.

Μελέτες δείχνουν ότι η πείνα για γεύματα εμφανίζεται κυρίως το μεσημέρι και το βράδυ, ενώ οι λιγούρες για σνακ και γλυκά αυξάνονται ανεξάρτητα από το αν πεινάτε. Επιπλέον, ο κιρκάδιος ρυθμός του οργανισμού φαίνεται ότι ενισχύει την επιθυμία για γλυκά, αμυλούχα και αλμυρά τρόφιμα το βράδυ.

Πώς να ικανοποιήσετε τις λιγούρες σας με πιο υγιεινό τρόπο

Δεν υπάρχει πρόβλημα να φάτε πού και πού κάτι γλυκό, αρκεί να έχετε επίγνωση της ποσότητας ζάχαρης που καταναλώνετε, ειδικά το βράδυ.

Αν λαχταράτε κάτι γλυκό αλλά θέλετε να κάνετε πιο υγιεινή επιλογή, η VanBeber προτείνει ένα φρούτο.

Άλλες επιλογές, σύμφωνα με την Blake, είναι:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πώς να επιλέξετε το πιο υγιεινό ελληνικό γιαούρτι
Πώς να επιλέξετε το πιο υγιεινό ελληνικό γιαούρτι 10 Σεπτεμβρίου 2025
Γιατί δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείτε στεγνωτήρα χεριών στις τουαλέτες καταστημάτων 09 Σεπτεμβρίου 2025
Γιατί δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείτε στεγνωτήρα χεριών στις τουαλέτες καταστημάτων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νικόλαος Παρασκευής: Συνταγή για υγιεινά μελομακάρονα

Νικόλαος Παρασκευής: Συνταγή για υγιεινά μελομακάρονα

Επικαιρότητα
Τι να κάνετε αν κάποιος πνίγεται από το φαγητό του – Η λαβή που σώζει ζωές

Τι να κάνετε αν κάποιος πνίγεται από το φαγητό του – Η λαβή που σώζει ζωές

Επικαιρότητα
Οι 8 επικίνδυνες τροφές που δεν πρέπει ποτέ να δώσετε στη γάτα σας

Οι 8 επικίνδυνες τροφές που δεν πρέπει ποτέ να δώσετε στη γάτα σας

Ευ Ζην
Γυμναστική: Χάνετε περισσότερο βάρος όταν ασκείστε με άδειο ή γεμάτο στομάχι;

Γυμναστική: Χάνετε περισσότερο βάρος όταν ασκείστε με άδειο ή γεμάτο στομάχι;

Ευ Ζην
Ψητά αχλάδια: Μια υγιεινή συνταγή για γλυκό

Ψητά αχλάδια: Μια υγιεινή συνταγή για γλυκό

Επιχειρείν
Πνιγμονή και λάθος κατάποση: Διαδικτυακές προκλήσεις και κίνδυνοι

Πνιγμονή και λάθος κατάποση: Διαδικτυακές προκλήσεις και κίνδυνοι

Επικαιρότητα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Κολπική μαρμαρυγή: Ανοίγει ο δρόμος για νέες θεραπείες – Η πρωτοποριακή ανακάλυψη επιστημόνων
Μελέτες
15/12/2025 - 13:45
GENESIS Pharma: Nέα συνεργασία με την Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.
Επιχειρείν
15/12/2025 - 13:08
Πολωνία: Σοβαρός κίνδυνος από ελληνικά σταφύλια γεμάτα φυτοφάρμακα
Επικαιρότητα
15/12/2025 - 12:54
Αγωνιστές GLP-1 και καρκίνος: Τι δείχνουν τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα
Μελέτες
15/12/2025 - 12:27
Johnson & Johnson: Καλείται να αποζημιώσει με 40 εκατ. δολάρια δύο γυναίκες για το «καρκινογόνο» ταλκ της
Επικαιρότητα
15/12/2025 - 11:56
Chiesi Hellas: Τρίτη διαδοχική πιστοποίηση B Corp
Επιχειρείν
15/12/2025 - 11:16
Facelift: Αποκατάσταση με φυσικό αποτέλεσμα, χωρίς υπερβολές
Επικαιρότητα
15/12/2025 - 10:51
Stand-up comedy: Το νέο «φάρμακο» για τις ψυχικές παθήσεις
Επικαιρότητα
15/12/2025 - 10:30
Ψαρόσουπα βελουτέ - Εύκολη και νόστιμη συνταγή
Ευ Ζην
15/12/2025 - 06:31
Χριστούγεννα με ασφάλεια - Όλα όσα πρέπει να προσέξετε
Επικαιρότητα
15/12/2025 - 06:20
Βιταμίνη Κ - Τα οφέλη της για οστά και καρδιά
Ευ Ζην
15/12/2025 - 06:11
Η «μεγαλύτερη χρηματοδότηση του ΕΣΥ» δεν απαντά στα πραγματικά προβλήματα
Πολιτική Υγείας
15/12/2025 - 06:00
Βελούδινη σούπα με κουνουπίδι χωρίς κρέμα γάλακτος - Η συνταγή
Ευ Ζην
14/12/2025 - 06:33
Η «δύναμη» της βιταμίνης Α - Γιατί είναι σημαντική
Ευ Ζην
14/12/2025 - 06:20
Πόσο καιρό διατηρούνται τα μελομακάρονα και οι κουραμπιέδες
Επικαιρότητα
14/12/2025 - 06:11
Χορτοφαγική και vegan διατροφή στα παιδιά - Πόσο ασφαλής είναι
Μελέτες
14/12/2025 - 06:00
Φαρμακευτική κάνναβη: Τα οφέλη και οι κίνδυνοι - Τι αποκαλύπτει μεγάλη ανάλυση
Φάρμακο
13/12/2025 - 06:33
Το ρόφημα που ανεβάζει την αρτηριακή πίεση πιο γρήγορα από το αλάτι
Ευ Ζην
13/12/2025 - 06:21
Χριστούγεννα: Πώς η κανέλα έγινε η δημοφιλής μυρωδιά των γιορτών
Επικαιρότητα
13/12/2025 - 06:10
Η γρίπη K σαρώνει - Πόσο έτοιμη είναι η Ελλάδα;
Επικαιρότητα
13/12/2025 - 06:00
Dick Van Dyke: Ο θρυλικός Αμερικανός ηθοποιός και κωμικός αποκαλύπτει το μυστικό της μακροζωίας του
Ευ Ζην
12/12/2025 - 21:32
Μελέτη προειδοποιεί: 3 συμπληρώματα διατροφής που επιβαρύνουν το συκώτι
Μελέτες
12/12/2025 - 19:19
Το λαχανικό που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο Αλτσχάιμερ, σύμφωνα με διαιτολόγους
Ευ Ζην
12/12/2025 - 18:29
Ιός Nipah: Άρχισε νέα κλινική δοκιμή πειραματικού εμβολίου
Επικαιρότητα
12/12/2025 - 17:54
Γρίπη Κ: Η ηλικιακή ομάδα που πλήττεται περισσότερο
Επικαιρότητα
12/12/2025 - 17:40
Η Lidl Ελλάς στηρίζει ξανά την υγεία και την πρόληψη: Magic Diabetes Bus 2025
Επιχειρείν
12/12/2025 - 17:14
ΕΦΕΤ: Ανακαλεί «Oreo Cheesecakes» - Προειδοποίηση για κίνδυνο αλλεργίας
Επικαιρότητα
12/12/2025 - 16:54
Είναι αλήθεια ότι ο άνθρωπος χάνει ύψος όσο μεγαλώνει;
Ευ Ζην
12/12/2025 - 15:57
ΕΟΟ: «Προσοχή σε παραπλανητικές διαφημίσεις για οδοντιατρικές πράξεις»
Επικαιρότητα
12/12/2025 - 15:14
Το μπαχαρικό που διώχνει τις καούρες εξίσου αποτελεσματικά με τα φάρμακα
Ευ Ζην
12/12/2025 - 14:44

ΔΗΜΟΦΙΛΗ