Ρόφημα κακάο: Τα 10 μεγάλα οφέλη του για την υγεία

Ευ Ζην
Ρόφημα κακάο: Τα 10 μεγάλα οφέλη του για την υγεία
Maddi Bazzocco / Unsplash
Newsroom
Δευτέρα, 08/09/2025 - 15:04

Υψηλό σε αντιοξειδωτικά και χαμηλό σε θερμίδες το ρόφημα κακάο.

Το κακάο σε σκόνη παράγεται από τους σπόρους κακαόδεντρου (Theobroma cacao L.). Οι σπόροι αυτοί αποτελούν την κύρια πρώτη ύλη της σοκολάτας, αλλά μπορούν επίσης να αλεστούν ώστε να παραχθεί σκόνη κακάο.

Η διατροφική αξία του κακάο

Το κακάο σε σκόνη είναι πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, μεταξύ των οποίων σίδηρος, ψευδάργυρος, σελήνιο και μαγνήσιο. Μία κουταλιά της σούπας περιέχει:

  • 6 χιλιοστόγραμμα ασβεστίου
  • 1 χιλιοστόγραμμο σιδήρου
  • 26 χιλιοστόγραμμα μαγνησίου
  • 39 χιλιοστόγραμμα φωσφόρου
  • 135 χιλιοστόγραμμα καλίου
  • Λιγότερο από 1 χιλιοστόγραμμο ψευδαργύρου
  • 1 χιλιοστόγραμμο σεληνίου
  • 2 μικρογραμμάρια φυλλικού οξέος

Επίσης, το κακάο είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικά που ονομάζονται πολυφαινόλες. Αυτές οι φυσικές ουσίες συμβάλλουν στην καρδιαγγειακή και γενική υγεία, ρυθμίζουν τη χοληστερίνη, υποστηρίζουν τα αιμοφόρα αγγεία, μειώνουν τη φλεγμονή και θεωρείται ότι έχουν αντικαρκινική δράση, σύμφωνα με το Web MD.

Τι πρέπει να προσέξετε

Το κακάο από μόνο του δεν περιέχει πολλή ζάχαρη ή λίπος. Ωστόσο, τα περισσότερα εμπορικά προϊόντα σοκολάτας έχουν πρόσθετη ζάχαρη και λιπαρά. Προτιμήστε προϊόντα που περιέχουν 60%-70% κακάο ή και περισσότερο, ώστε να αποκομίσετε τα μέγιστα οφέλη.

Τα οφέλη του κακάο

Το κακάο σε σκόνη προσφέρει πολλά οφέλη, ειδικά όταν περιέχει τουλάχιστον 72% κακάο. Μερικά από αυτά είναι:

Βελτιώνει την υγεία του εγκεφάλου

Έρευνες δείχνουν ότι η αυξημένη κατανάλωση κακάο βελτιώνει την προσοχή, τη μνήμη εργασίας και τη γενικότερη γνωστική λειτουργία. Επίσης, μπορεί να αποκαταστήσει την πνευματική απόδοση σε άτομα που έχουν έλλειψη ύπνου.

Ενισχύει το ανοσοποιητικό

Το κακάο περιέχει σίδηρο, ψευδάργυρο και σελήνιο – στοιχεία που συμβάλλουν στη λειτουργία του οργανισμού και ενισχύουν το ανοσοποιητικό.

Προστατεύει από τις παρενέργειες της ακτινοθεραπείας

Η κατανάλωση κακάο μπορεί να βοηθήσει ασθενείς με καρκίνο που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία, καθώς το σελήνιο φαίνεται ότι μειώνει τις αρνητικές παρενέργειες.

Διατηρεί υγιείς τους μύες και τα νεύρα

Το μαγνήσιο ρυθμίζει τη μυϊκή σύσπαση, υποστηρίζει τη λειτουργία των νεύρων και προστατεύει τα νευρικά κύτταρα, μειώνοντας τον κίνδυνο νευρολογικών παθήσεων.

Βοηθά στην επούλωση πληγών

Η σοκολάτα με 90% κακάο περιέχει άφθονο ψευδάργυρο, ένα στοιχείο που βοηθά στην επούλωση τραυμάτων.

Μειώνει τον κίνδυνο καρδιοπάθειας

Τα φλαβονόλες, μια κατηγορία φλαβονοειδών, συμβάλλουν στη μείωση της πίεσης, στη βελτίωση της κυκλοφορίας και στην πρόληψη κυτταρικών βλαβών. Οι πολυφαινόλες βελτιώνουν τα επίπεδα χοληστερίνης και σακχάρου, μειώνοντας τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων.

Μειώνει τη φλεγμονή

Το κακάο περιέχει θεοβρωμίνη, η οποία μειώνει τη φλεγμονή και μπορεί να προστατεύσει από καρδιοπάθειες, καρκίνο και διαβήτη.

Βοηθά στον έλεγχο του βάρους

Το κακάο έχει πολλά φυτοθρεπτικά συστατικά αλλά λίγα λιπαρά και ζάχαρη, άρα οι θερμίδες του είναι γεμάτες ωφέλιμες ουσίες. Έρευνες δείχνουν ότι συμβάλλει στη ρύθμιση του μεταβολισμού, αυξάνει το αίσθημα κορεσμού και μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του βάρους.

Προστατεύει τους πνεύμονες

Το φυσικό κακάο περιέχει ουσίες που ενδέχεται να βοηθήσουν στο άσθμα, μειώνοντας τη σύσπαση των αεραγωγών και τη φλεγμονή. Χρειάζονται ωστόσο περισσότερες έρευνες. Σημαντικό: η εισπνοή κακάο μπορεί να προκαλέσει βήχα και αναπνευστικά συμπτώματα.

Βελτιώνει τη διάθεση

Φυσικές ουσίες στο κακάο μπορούν να αυξήσουν τα επίπεδα ντοπαμίνης και σεροτονίνης (νευροδιαβιβαστές που συνδέονται με την ευχαρίστηση). Σύμφωνα με μελέτες, η κατανάλωση σοκολάτας μπορεί να μειώσει την κατάθλιψη και το άγχος.

