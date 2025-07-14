Το σνακ για να μειώσετε την «κακή» χοληστερίνη

Νέες επιστημονικές έρευνες αποκαλύπτουν ότι ένας συγκεκριμένος συνδυασμός με μαύρη σοκολάτα και αμύγδαλα, μπορεί να προσφέρει οφέλη για τη μείωση της χοληστερίνης .

Αν συνδυάσετε μαύρη σοκολάτα με ένα ακόμη υγιεινό τρόφιμο, ίσως βοηθήσετε στη μείωση της χοληστερίνης και του κινδύνου καρδιοπάθειας. Η απόλαυση λίγης σοκολάτας πού και πού ίσως να μην είναι κακό... αλλά αντιθέτως μια ωφέλιμη πρακτική για την υγεία, καθώς μελέτη δείχνει ότι μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της «κακής» χοληστερόλης.

Ειδικότερα, όταν η μαύρη σοκολάτα συνδυάζεται με έναν ακόμη υγιεινό ξηρό καρπό, μπορεί να προσφέρει απροσδόκητα οφέλη. Σύμφωνα με ευρήματα έρευνας, η κατανάλωση μαύρης σοκολάτας μαζί με αμύγδαλα μπορεί να μειώσει τα επίπεδα χοληστερόλης μέσα σε μόλις τέσσερις εβδομάδες.

Ο συγκεκριμένος συνδυασμός στοχεύει κυρίως τη λιποπρωτεΐνη χαμηλής πυκνότητας (LDL), γνωστή ως «κακή» χοληστερόλη. Αν και ο οργανισμός χρειάζεται κάποια ποσότητα χοληστερόλης για να λειτουργεί σωστά, η υπερβολική ποσότητα μπορεί να φράξει τις αρτηρίες και να αυξήσει τον κίνδυνο καρδιοπαθειών.

Η μελέτη, που διεξήχθη από το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια και το Πανεπιστήμιο Tufts της Βοστώνης, περιλάμβανε 48 υπέρβαρους ή παχύσαρκους συμμετέχοντες ηλικίας 30 έως 70 ετών.

Στόχος ήταν η διερεύνηση των επιδράσεων της μαύρης σοκολάτας, του κακάο και των αμυγδάλων σε παράγοντες κινδύνου για στεφανιαία νόσο, μία από τις κυριότερες αιτίες θανάτου παγκοσμίως.

Η μελέτη οργανώθηκε σε φάσεις διάρκειας τεσσάρων εβδομάδων. Αρχικά, οι συμμετέχοντες δεν κατανάλωναν καμία από τις τροφές που εξετάζονταν. Στη δεύτερη φάση, προστέθηκαν στην καθημερινή διατροφή τους 42,5 γραμμάρια αμυγδάλων. Στην τρίτη φάση, κατανάλωναν 43 γραμμάρια μαύρης σοκολάτας και 18 γραμμάρια σκόνης κακάο. Στην τελευταία φάση, συνδύαζαν και τα τρία.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι τα αμύγδαλα από μόνα τους μείωσαν την κακή χοληστερόλη κατά 7%, ποσοστό που παρέμεινε το ίδιο όταν τα αμύγδαλα συνδυάστηκαν με μαύρη σοκολάτα. Επιπλέον, η μελέτη έδειξε ότι η ένταξη αυτών των «γλυκών απολαύσεων» σε μια τυπική διατροφή, χωρίς υπέρβαση των ημερήσιων θερμίδων, ενδέχεται να μειώσει τον κίνδυνο στεφανιαίας νόσου.

Οι ερευνητές της μελέτης σχολίασαν: «Τα ευρήματά μας δείχνουν ότι η κατανάλωση αμυγδάλων μόνη ή σε συνδυασμό με μαύρη σοκολάτα, υπό ελεγχόμενες διατροφικές συνθήκες, βελτιώνει το λιπιδαιμικό προφίλ». Ωστόσο, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι τόσο τα αμύγδαλα όσο και η μαύρη σοκολάτα είναι πλούσια σε θερμίδες, επομένως πρέπει να καταναλώνονται με μέτρο.

Το μήνυμα αυτής της μελέτης, δεν είναι ότι οι άνθρωποι πρέπει να τρώνε πολλές σοκολάτες και αμύγδαλα για να μειώσουν την LDL τους. Οι άνθρωποι μπορούν να καταναλώνουν περίπου 270 θερμίδες καθημερινά από «προαιρετικές» τροφές και, όταν αυτές οι θερμίδες προέρχονται από τρόφιμα όπως αμύγδαλα, μαύρη σοκολάτα και κακάο, τότε μπορούν να έχουν οφέλη, σε αντίθεση με άλλες τροφές, όπως τα ντόνατς.

Η έρευνα δείχνει ότι η κατανάλωση μόνο μαύρης σοκολάτας και κακάο δεν έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στην καρδιοαγγειακή υγεία. «Η σοκολάτα δεν αυξάνει τα επίπεδα χοληστερόλης, αλλά ούτε τα μειώνει», όπως σημείωσαν οι ερευνητές.

Παρ’ όλα αυτά, οι κόκκοι κακάο θεωρείται ότι έχουν τα δικά τους οφέλη για την υγεία, χάρη στις φλαβανόλες, φυτικές ενώσεις με αντιοξειδωτική δράση. Προηγούμενες μελέτες έχουν συσχετίσει τις φλαβανόλες με καρδιοαγγειακά οφέλη, όπως τη βελτίωση της ελαστικότητας των αγγείων και τη μείωση της αρτηριακής πίεσης.

Σε κάθε περίπτωση, για την αποτελεσματική διαχείριση της χοληστερόλης, το σύστημα υγείας προτείνει διάφορες στρατηγικές, όπως η μείωση των λιπαρών τροφών, η αύξηση της κατανάλωσης φρούτων, λαχανικών, λιπαρών ψαριών, ξηρών καρπών και σπόρων, ελαιόλαδου και προϊόντων ολικής άλεσης, η τακτική σωματική άσκηση, η διακοπή του καπνίσματος και η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ.