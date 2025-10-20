ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Γιατί το πρωινό σας πρέπει να είναι αλμυρό κι όχι γλυκό;

Ευ Ζην
Γιατί το πρωινό σας πρέπει να είναι αλμυρό κι όχι γλυκό;
Unsplash/Camara Negra
Εύη Μακαβέλου
Δευτέρα, 20/10/2025 - 11:03

Ένα αλμυρό πρωινό θα σας χαρίσει ενέργεια για όλη την ημέρα.

Το πρωινό θεωρείται το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας, καθώς επηρεάζει τον μεταβολισμό, τη σταθερότητα του σακχάρου στο αίμα και την ενέργειά μας. Η επιλογή αλμυρού πρωινού πλούσιου σε πρωτεΐνες, φυτικές ίνες και υγιή λίπη μπορεί να υποστηρίξει καλύτερα τον οργανισμό και τον εγκέφαλο, σε αντίθεση με τα γλυκά πρωινά που προκαλούν απότομες αυξήσεις σακχάρου.

Πώς το σάκχαρο στο αίμα επηρεάζει τον εγκέφαλο

Η σταθεροποίηση της γλυκόζης το πρωί προστατεύει τους νευρώνες από φλεγμονή και οξειδωτικό στρες, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν τη μνήμη, τη συγκέντρωση και τη διάθεση. Οι αιχμές σακχάρου οδηγούν σε θόλωση του εγκεφάλου και αυξημένο κίνδυνο για χρόνιες ασθένειες, όπως η νόσος Αλτσχάιμερ.

Γιατί να ξεκινάτε την μέρα σας πάντα με αλμυρό πρωινό;

Ένα αλμυρό πρωινό που περιλαμβάνει πρωτεΐνες και φυτικές ίνες βοηθά στη σταθεροποίηση των επιπέδων γλυκόζης, μειώνει τη λιγούρα για ζάχαρη και αυξάνει την ενέργεια καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Μελέτες δείχνουν ότι η πλειοψηφία του πληθυσμού έχει ασταθή επίπεδα γλυκόζης, επομένως η επιλογή αλμυρού πρωινού είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Ιδέες για ένα νόστιμο αλμυρό πρωινό

Η ομελέτα με φέτα και ντομάτες αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για πρωινό, καθώς δύο αυγά με φέτα, τυρί και ντομάτες παρέχουν πλήρη πρωτεΐνη και υγιή λιπαρά, βοηθώντας στην αποτροπή της απότομης αύξησης του σακχάρου στο αίμα.

Το φρυγανισμένο ψωμί ολικής με ταχίνι και λαχανικά συνδυάζει φυτικές ίνες, πρωτεΐνες και καλά λιπαρά, προσφέροντας ενέργεια και αίσθηση κορεσμού για αρκετές ώρες.

Μια πιο πλούσια επιλογή είναι η βρώμη με αυγά, σπανάκι, μανιτάρια και αβοκάντο, η οποία αποτελεί πλήρες γεύμα που κρατά τον οργανισμό χορτάτο και ενεργό καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Το τυρί cottage με ντοματίνια και αγγούρι προσφέρει ένα γρήγορο, εύκολο και ισορροπημένο γεύμα, ιδανικό για όσους χρειάζονται κάτι ελαφρύ αλλά θρεπτικό.

Τέλος, η κατανάλωση γλυκών δεν χρειάζεται να αποφεύγεται εντελώς. Προτιμήστε να τα τρώτε μετά το αλμυρό πρωινό και σε ολόκληρη μορφή, όπως φρούτα, για να μειώσετε τις απότομες αυξήσεις σακχάρου και την επακόλουθη φλεγμονή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 18/10/2025 - 00:07

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Τι συμβαίνει στο σώμα σας όταν τρώτε αυγά κάθε μέρα
Τι συμβαίνει στο σώμα σας όταν τρώτε αυγά κάθε μέρα 19 Οκτωβρίου 2025
Πώς το ύψος σας μπορεί να «προβλέψει» πόσα χρόνια θα ζήσετε 17 Οκτωβρίου 2025
Πώς το ύψος σας μπορεί να «προβλέψει» πόσα χρόνια θα ζήσετε

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

3 διαιτολόγοι συμφωνούν: Αυτό είναι το πιο υγιεινό φρούτο για πρωινό

3 διαιτολόγοι συμφωνούν: Αυτό είναι το πιο υγιεινό φρούτο για πρωινό

Ευ Ζην
Οι τροφές που μειώνουν το λίπος στην κοιλιά

Οι τροφές που μειώνουν το λίπος στην κοιλιά

Ευ Ζην
Καρότα: Ένα θρεπτικό superfood για την καθημερινή διατροφή

Καρότα: Ένα θρεπτικό superfood για την καθημερινή διατροφή

Ευ Ζην
Σάκχαρο: Οι απότομες αυξήσεις συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο Αλτσχάιμερ

Σάκχαρο: Οι απότομες αυξήσεις συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο Αλτσχάιμερ

Μελέτες
Το πρωινό ενός καρδιολόγου για υγιή αρτηριακή πίεση

Το πρωινό ενός καρδιολόγου για υγιή αρτηριακή πίεση

Ευ Ζην
Ο χυμός που ανεβάζει απότομα το σάκχαρο στο αίμα - 9 κουταλιές ζάχαρης σε ένα ποτήρι

Ο χυμός που ανεβάζει απότομα το σάκχαρο στο αίμα - 9 κουταλιές ζάχαρης σε ένα ποτήρι

Ευ Ζην

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αφαίρεση θυρεοειδούς με μικρότερη τομή: Ο ρόλος των νέων τεχνολογιών
Επικαιρότητα
26/01/2026 - 21:33
ΙΣΑ: Αύξηση της ιατρικής αμοιβής από τα 10 στα 13 ευρώ – Κατατίθεται τροπολογία
Επικαιρότητα
26/01/2026 - 20:15
Πώς να μάθετε να ζείτε τη στιγμή και να μειώσετε το άγχος
Ευ Ζην
26/01/2026 - 19:30
Νοσοκομείο Ρεθύμνου: Η ΟΕΝΓΕ καταγγέλλει «συνθήκες εργασιακής εξουθένωσης των εργαζομένων» στο αναισθησιολογικό
Επικαιρότητα
26/01/2026 - 18:03
Βρεφικό γάλα: Τι είναι η σερεουλίδη που ευθύνεται για τις ανακλήσεις προϊόντων των Nestlé, Danone, Lactalis
Επικαιρότητα
26/01/2026 - 17:38
Meta, TikTok, YouTube: Καλούνται ενώπιον της Δικαιοσύνης για τον εθισμό στους νέους
Επικαιρότητα
26/01/2026 - 16:29
Πνευμονιόκοκκος: Βγήκε από τη ΜΕΘ η Σία Κοσιώνη
Επικαιρότητα
26/01/2026 - 15:35
Γκρέιπφρουτ και αντικαταθλιπτικά – Τι προειδοποιούν οι ειδικοί για αυτό τον συνδυασμό
Ευ Ζην
26/01/2026 - 14:42
Φωτιά στο εργοστάσιο «Βιολάντα»: Η ανακοίνωση της 5ης ΥΠΕ για τα θύματα και τους τραυματίες
Επικαιρότητα
26/01/2026 - 14:11
Πνευμονιόκοκκος: Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο – Οι σοβαρότερες επιπλοκές
Επικαιρότητα
26/01/2026 - 13:40
ΙΑΣΩ Γενική Κλινική: Οι πρώτες επεμβάσεις κατάλυσης κολπικής μαρμαρυγής στην Ελλάδα με το PFA Volt
Επιχειρείν
26/01/2026 - 13:22
ΕΚΠΑ: Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ημερίδα «Καρκίνος του Ενδομητρίου – 2026 Update»
Επικαιρότητα
26/01/2026 - 13:05
ΠΕΦ: Υλοποίησε και φέτος για 8η συνεχή χρονιά, τη δράση Food Drive
Επιχειρείν
26/01/2026 - 12:56
SOS από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»: 2 παιδιά την ημέρα ζητούν βοήθεια για αυτοκτονικότητα
Επικαιρότητα
26/01/2026 - 12:15
Μελέτη ΚΕΠΥ και ΕΤΕΡΟΝ: Διαχρονική αποτίμηση βασικών δεικτών του ΕΣΥ κατά την περίοδο 2009-2024
Επικαιρότητα
26/01/2026 - 11:53
Πέθανε ο Δρ William Foege – Πρωτοστάτησε στην εξάλειψη της ευλογιάς παγκοσμίως
Επικαιρότητα
26/01/2026 - 11:19
Εργοστάσιο «Βιολάντα»: Σε καλή κατάσταση η υγεία έξι εργαζομένων και ενός πυροσβέστη
Επικαιρότητα
26/01/2026 - 10:33
Γόνατο: Ποια παπούτσια είναι επικίνδυνα;
Επικαιρότητα
26/01/2026 - 10:13
Η ώρα και η μέρα που είμαστε πιο ευτυχισμένοι, σύμφωνα με την επιστήμη
Μελέτες
26/01/2026 - 08:55
Προσθέστε αυτό στο νερό σας το πρωί για να μείνετε χορτάτοι μέχρι το μεσημέρι
Ευ Ζην
26/01/2026 - 07:41
Σημάδια ότι έχετε μια τοξική κολλητή και πώς να προστατεύσετε τον εαυτό σας
Ευ Ζην
26/01/2026 - 06:41
3 διαιτολόγοι συμφωνούν: Αυτό είναι το πιο υγιεινό φρούτο για πρωινό
Ευ Ζην
26/01/2026 - 06:24
Ρευματοειδής αρθρίτιδα: Η έγκαιρη θεραπεία μπορεί να καθυστερήσει τη νόσο για χρόνια
Φάρμακο
26/01/2026 - 06:11
Γρίπη: Σε εγρήγορση οι αρχές - Έρχεται το δεύτερο κύμα
Επικαιρότητα
26/01/2026 - 06:00
Νέα μελέτη αποκαλύπτει τον πραγματικό κίνδυνο της παρακεταμόλης
Φάρμακο
25/01/2026 - 15:34
4 τρόποι για να απαλλαγείτε από τη συναισθηματική ακαταστασία
Ευ Ζην
25/01/2026 - 14:17
Η 6λεπτη πρωινή ρουτίνα για πιο επίπεδη κοιλιά μετά τα 50
Ευ Ζην
25/01/2026 - 12:15
Tips για να μετατρέψετε το σπίτι σας σε χώρο ευεξίας
Ευ Ζην
25/01/2026 - 10:32
Οι 4 χειρότερες τροφές για την υγεία του εγκεφάλου σας
Ευ Ζην
25/01/2026 - 06:40
Η χειρότερη στάση στο γραφείο που προκαλεί πόνο στον αυχένα
Ευ Ζην
25/01/2026 - 06:24

ΔΗΜΟΦΙΛΗ