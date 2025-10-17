Πώς το ύψος σας μπορεί να «προβλέψει» πόσα χρόνια θα ζήσετε

Το ύψος είναι ένα χαρακτηριστικό που επηρεάζει όχι μόνο την εμφάνιση, αλλά και διάφορες πτυχές της υγείας και της φυσιολογίας του ανθρώπινου σώματος. Αν και το να είναι κανείς ψηλός από πολλούς θεωρείται ως πλεονέκτημα, τα τελευταία χρόνια οι επιστημονικές έρευνες δείχνουν ότι το ύψος μπορεί να σχετίζεται και με ορισμένους κινδύνους για την υγεία, οι οποίοι δεν είναι πάντοτε εμφανείς.

Οι διαφορές στο ύψος φαίνεται να επηρεάζουν τη λειτουργία της καρδιάς, του κυκλοφορικού συστήματος και του μεταβολισμού, οδηγώντας σε διακριτές τάσεις όσον αφορά τη μακροζωία. Μάλιστα, αυξανόμενος αριθμός μελετών υποστηρίζει ότι τα άτομα με χαμηλότερο ύψος μπορεί να διαθέτουν ορισμένα βιολογικά πλεονεκτήματα και να ζουν, κατά μέσο όρο, δύο έως επτά χρόνια περισσότερο από τα ψηλότερα.

1. Λιγότεροι θρόμβοι αίματος

Το ψηλότερο ανάστημα ενδέχεται να αυξάνει τον κίνδυνο θρόμβων αίματος. Έρευνες δείχνουν ότι άτομα που έχουν γεννηθεί γυναίκες και έχουν ύψος άνω των 1,85 μ. είναι πιθανότερο να εμφανίσουν θρόμβους αίματος σε σχέση με τα πιο κοντά άτομα. Οι μακρύτερες φλέβες στα πόδια, οι οποίες επιβραδύνουν τη ροή του αίματος, μπορεί να εξηγούν γιατί οι θρόμβοι είναι συχνότεροι σε αυτά τα άτομα.

Ωστόσο, το μικρότερο ύψος δεν σημαίνει αυτόματα ότι δεν κινδυνεύετε από θρόμβους αίματος. Παράγοντες που μπορούν επίσης να τους προκαλέσουν περιλαμβάνουν:

• Προχωρημένη ηλικία

• Παχυσαρκία

• Θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης

• Οικογενειακό ιστορικό θρόμβων αίματος

2. Μικρότερος κίνδυνος κολπικής μαρμαρυγής

Έρευνες δείχνουν οι ψηλότερες γυναίκες μπορεί να έχουν έως και τριπλάσιες πιθανότητες να εμφανίσουν κολπική μαρμαρυγή σε σύγκριση με τις πιο κοντές.

Όσο μεγαλύτερο είναι το σώμα ενός ατόμου στη νεαρή του ηλικία, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα εμφάνισης κολπικής μαρμαρυγής. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι οι ψηλότεροι άνθρωποι έχουν μεγαλύτερους κόλπους (τα δύο άνω διαμερίσματα της καρδιάς που δέχονται το αίμα από το σώμα). Οι μεγαλύτεροι κόλποι μπορεί να επηρεάζουν τον τρόπο που η καρδιά στέλνει ηλεκτρικά σήματα, προκαλώντας ακανόνιστο καρδιακό ρυθμό.

Μπορείτε να μειώσετε τον κίνδυνο εμφάνισης κολπικής μαρμαρυγής εάν:

• Διατηρείτε το βάρος που έχετε συμφωνήσει με τον γιατρό σας

• Γυμνάζεστε τακτικά

• Ελέγχετε τα επίπεδα σακχάρου και πίεσης

• Αποφεύγετε το κάπνισμα

• Διαχειρίζεστε το άγχος σας

3. Μειωμένος κίνδυνος καρκίνου

Μία μελέτη εντόπισε σύνδεση μεταξύ ύψους και κινδύνου καρκίνου. Κάθε επιπλέον ίντσα ύψους φάνηκε να αυξάνει τον κίνδυνο θνησιμότητας σε άνδρες και γυναίκες.

Άλλες έρευνες έδειξαν ότι οι ψηλότερες γυναίκες έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού, του παχέος εντέρου, των ωοθηκών και του θυρεοειδούς. Ωστόσο, πολλοί άλλοι παράγοντες ενδέχεται να συμβάλλουν σε αυτόν τον αυξημένο κίνδυνο, και απαιτείται περισσότερη έρευνα για να επιβεβαιωθεί η ακριβής σχέση μεταξύ ύψους και καρκίνου.

Ο ρόλος των γονιδίων

Ένα μέρος της εξήγησης για τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των πιο κοντών ανθρώπων φαίνεται να σχετίζεται με συγκεκριμένα γονίδια. Το γονίδιο FOX03 έχει συσχετιστεί με μικρότερο σωματικό μέγεθος και συνολικά μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής. Παράλληλα φαίνεται να συνδέεται με:

• Χαμηλότερο κίνδυνο καρκίνου

• Χαμηλότερα επίπεδα σακχάρου στο αίμα

• Λιγότερη κυτταρική φθορά

Γενικά, τα άτομα που φέρουν αυτό το γονίδιο τείνουν να ζουν περισσότερο. Είναι επίσης λιγότερο πιθανό να εμφανίσουν διαβήτη τύπου 2, καρδιακές παθήσεις, καρκίνο και νευρολογικές παθήσεις.

Σε κάθε περίπτωση, αξίζει να σημειωθεί ότι, όσον αφορά τη μακροζωία, έχετε μεγαλύτερη επιρροή απ’ ό,τι ίσως νομίζετε. Έρευνες δείχνουν ότι τα γονίδιά σας καθορίζουν μόνο το 15–30% της διάρκειας ζωής σας. Αυτό σημαίνει ότι το περιβάλλον και ο τρόπος ζωής σας έχουν τη μεγαλύτερη βαρύτητα για το πόσο θα ζήσετε.