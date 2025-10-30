Το πρόγραμμα που προστατεύει την καρδιά – Οι σωστές ώρες για φαγητό, ύπνο και άσκηση

Η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία υπενθυμίζει ότι αν διαταραχθεί το εσωτερικό ρολόι του σώματός μας, αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσμενείς επιπτώσεις, ειδικά στην καρδιά μας.

«Πρέπει να αναπτύξουμε μεθόδους για να προσδιορίσουμε τον συγχρονισμό και το χρονισμό του εσωτερικού ρολογιού ενός ατόμου, ώστε να μπορούμε να εξατομικεύουμε τις συστάσεις για τον χρόνο ύπνου, τα γεύματα, την άσκηση, τα φάρμακα και τη θεραπεία», λέει στο TODAY.com η Kristen Knutson, Ph.D., από την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία.

Οι ενδείξεις σχετικά με τον ρόλο που διαδραματίζει ο κιρκαδικός ρυθμός στην υγεία της καρδιάς αποτελούν σημείο συμφωνίας κορυφαίων ειδικών στις καρδιακές παθήσεις και το εγκεφαλικό επεισόδιο.

«Από όσο γνωρίζω, αυτή είναι η πρώτη επιστημονική δήλωση που ασχολείται άμεσα με τον 24ωρο κιρκαδικό ρυθμό του σώματος και τον συνδέει με άλλες συστάσεις, όπως η σωματική δραστηριότητα, ο ύπνος και η διατροφική πρόσληψη», λέει στο TODAY.com ο Collin Jeffrey Popp, Ph.D., επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Υγείας Πληθυσμού στο NYU Langone Health, ο οποίος είναι επίσης εγγεγραμμένος διαιτολόγος.

Γι’ αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο να προγραμματίσουμε σωστά τις ώρες που τρώμε πρωινό, βραδινό, όπως και την ώρα που κοιμόμαστε και γυμναζόμαστε.

Πότε είναι η καλύτερη ώρα για να φάτε πρωινό και δείπνο

Η κατανάλωση πρωινού λίγο μετά από το ξύπνημα είναι καλή ιδέα. Μια μελέτη του 2023 διαπίστωσε ότι η συνεπής κατανάλωση πρωινού πριν από τις 8:00 πμ. σχετίζεται με χαμηλότερο κίνδυνο διαβήτη τύπου 2 σε σύγκριση με τις ώρες πρωινού αργότερα.

Είναι επίσης σημαντικό να μην τρώτε ακριβώς πριν από τον ύπνο. «Το να δειπνείτε 3-4 ώρες πριν από τον προγραμματισμό σας για ύπνο είναι μια καλή στρατηγική για να αποφύγετε να τρώτε πολύ αργά μέσα στην ημέρα», προσθέτει η Knutson.

Η κατανάλωση ενός δείπνου νωρίτερα ευθυγραμμίζεται καλύτερα με τον κιρκάδιο ρυθμό του σώματος. Αυτό είναι ευεργετικό για τα μεταβολικά αποτελέσματα και την ευεξία. Μια μελέτη του 2022 διαπίστωσε ότι όσοι τρώνε δείπνο αργότερα καίνε θερμίδες πιο αργά και αποθηκεύουν περισσότερο λίπος. Το να τρώτε αργά συσχετίζεται επίσης με το να αισθάνεστε πιο πεινασμένοι και λιγότερο ικανοποιημένοι μετά από ένα γεύμα.

Ποια είναι η καλύτερη ώρα για ύπνο;

Ο ύπνος λιγότερες από έξι ώρες και η κατανάλωση τροφής αργά το βράδυ (ακόμα και υγιεινών τροφών) μπορεί να αμβλύνει τις προσπάθειες απώλειας βάρους και να βλάψει τη συνολική υγεία. Οι περισσότεροι άνθρωποι θα πρέπει να στοχεύουν σε οκτώ ώρες ύπνου κατά τη διάρκεια της «βιολογικής τους νύχτας», διευκρινίζει η Knutson.

Για τους περισσότερους ενήλικες, που δεν εργάζονται σε νυχτερινές βάρδιες ή δεν έχουν jet lag, αυτό θα σημαίνει ότι θα πάνε για ύπνο μεταξύ 10 μμ. και πριν από τα μεσάνυχτα. Εάν κάποιος έχει πρώιμο εσωτερικό ρολόι (όπως ένας «πρωινός τύπος» που τείνει να ξυπνάει νωρίς), τότε θα πρέπει να πάει για ύπνο νωρίτερα σε σύγκριση με κάποιον που έχει πιο αργή ώρα (όπως ένας «νυχτόβιος»).

Προηγούμενες έρευνες, ωστόσο, δείχνουν ότι όσοι κοιμούνται αργότερα το βράδυ διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για προβλήματα υγείας, συμπεριλαμβανομένου του διαβήτη τύπου 2, της παχυσαρκίας, της υπέρτασης και των καρδιακών παθήσεων - ανεξάρτητα από τη διάρκεια του ύπνου.

Πότε είναι μια καλή ώρα για άσκηση;

«Η καλύτερη ώρα για άσκηση κατά τη διάρκεια της ημέρας εξαρτάται ανάλογα με το εσωτερικό ρολόι ενός ατόμου», καταλήγει η Knutson. «Ωστόσο, είναι καλύτερο να ασκείστε κατά τη διάρκεια της ημέρας και όχι κατά τη διάρκεια της νύχτας», ξεκαθαρίζει.