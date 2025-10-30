ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Το πρόγραμμα που προστατεύει την καρδιά – Οι σωστές ώρες για φαγητό, ύπνο και άσκηση

Ευ Ζην
Το πρόγραμμα που προστατεύει την καρδιά – Οι σωστές ώρες για φαγητό, ύπνο και άσκηση
Μαρία Γκουρτσιλίδου
Πέμπτη, 30/10/2025 - 11:28

Η καρδιά αποτελεί τον «κινητήρα» του ανθρώπινου οργανισμού.

Η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία υπενθυμίζει ότι αν διαταραχθεί το εσωτερικό ρολόι του σώματός μας, αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσμενείς επιπτώσεις, ειδικά στην καρδιά μας.

«Πρέπει να αναπτύξουμε μεθόδους για να προσδιορίσουμε τον συγχρονισμό και το χρονισμό του εσωτερικού ρολογιού ενός ατόμου, ώστε να μπορούμε να εξατομικεύουμε τις συστάσεις για τον χρόνο ύπνου, τα γεύματα, την άσκηση, τα φάρμακα και τη θεραπεία», λέει στο TODAY.com η Kristen Knutson, Ph.D., από την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία.

Οι ενδείξεις σχετικά με τον ρόλο που διαδραματίζει ο κιρκαδικός ρυθμός στην υγεία της καρδιάς αποτελούν σημείο συμφωνίας κορυφαίων ειδικών στις καρδιακές παθήσεις και το εγκεφαλικό επεισόδιο.

«Από όσο γνωρίζω, αυτή είναι η πρώτη επιστημονική δήλωση που ασχολείται άμεσα με τον 24ωρο κιρκαδικό ρυθμό του σώματος και τον συνδέει με άλλες συστάσεις, όπως η σωματική δραστηριότητα, ο ύπνος και η διατροφική πρόσληψη», λέει στο TODAY.com ο Collin Jeffrey Popp, Ph.D., επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Υγείας Πληθυσμού στο NYU Langone Health, ο οποίος είναι επίσης εγγεγραμμένος διαιτολόγος.

Γι’ αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο να προγραμματίσουμε σωστά τις ώρες που τρώμε πρωινό, βραδινό, όπως και την ώρα που κοιμόμαστε και γυμναζόμαστε.

Πότε είναι η καλύτερη ώρα για να φάτε πρωινό και δείπνο

Η κατανάλωση πρωινού λίγο μετά από το ξύπνημα είναι καλή ιδέα. Μια μελέτη του 2023 διαπίστωσε ότι η συνεπής κατανάλωση πρωινού πριν από τις 8:00 πμ. σχετίζεται με χαμηλότερο κίνδυνο διαβήτη τύπου 2 σε σύγκριση με τις ώρες πρωινού αργότερα.

Είναι επίσης σημαντικό να μην τρώτε ακριβώς πριν από τον ύπνο. «Το να δειπνείτε 3-4 ώρες πριν από τον προγραμματισμό σας για ύπνο είναι μια καλή στρατηγική για να αποφύγετε να τρώτε πολύ αργά μέσα στην ημέρα», προσθέτει η Knutson.

Η κατανάλωση ενός δείπνου νωρίτερα ευθυγραμμίζεται καλύτερα με τον κιρκάδιο ρυθμό του σώματος. Αυτό είναι ευεργετικό για τα μεταβολικά αποτελέσματα και την ευεξία. Μια μελέτη του 2022 διαπίστωσε ότι όσοι τρώνε δείπνο αργότερα καίνε θερμίδες πιο αργά και αποθηκεύουν περισσότερο λίπος. Το να τρώτε αργά συσχετίζεται επίσης με το να αισθάνεστε πιο πεινασμένοι και λιγότερο ικανοποιημένοι μετά από ένα γεύμα.

Ποια είναι η καλύτερη ώρα για ύπνο;

Ο ύπνος λιγότερες από έξι ώρες και η κατανάλωση τροφής αργά το βράδυ (ακόμα και υγιεινών τροφών) μπορεί να αμβλύνει τις προσπάθειες απώλειας βάρους και να βλάψει τη συνολική υγεία. Οι περισσότεροι άνθρωποι θα πρέπει να στοχεύουν σε οκτώ ώρες ύπνου κατά τη διάρκεια της «βιολογικής τους νύχτας», διευκρινίζει η Knutson.

Για τους περισσότερους ενήλικες, που δεν εργάζονται σε νυχτερινές βάρδιες ή δεν έχουν jet lag, αυτό θα σημαίνει ότι θα πάνε για ύπνο μεταξύ 10 μμ. και πριν από τα μεσάνυχτα. Εάν κάποιος έχει πρώιμο εσωτερικό ρολόι (όπως ένας «πρωινός τύπος» που τείνει να ξυπνάει νωρίς), τότε θα πρέπει να πάει για ύπνο νωρίτερα σε σύγκριση με κάποιον που έχει πιο αργή ώρα (όπως ένας «νυχτόβιος»).

Προηγούμενες έρευνες, ωστόσο, δείχνουν ότι όσοι κοιμούνται αργότερα το βράδυ διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για προβλήματα υγείας, συμπεριλαμβανομένου του διαβήτη τύπου 2, της παχυσαρκίας, της υπέρτασης και των καρδιακών παθήσεων - ανεξάρτητα από τη διάρκεια του ύπνου.

Πότε είναι μια καλή ώρα για άσκηση;

«Η καλύτερη ώρα για άσκηση κατά τη διάρκεια της ημέρας εξαρτάται ανάλογα με το εσωτερικό ρολόι ενός ατόμου», καταλήγει η Knutson. «Ωστόσο, είναι καλύτερο να ασκείστε κατά τη διάρκεια της ημέρας και όχι κατά τη διάρκεια της νύχτας», ξεκαθαρίζει.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 30/10/2025 - 12:09

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πόσο χρόνο πρέπει να περνάτε στην τουαλέτα, σύμφωνα με τους ειδικούς
Πόσο χρόνο πρέπει να περνάτε στην τουαλέτα, σύμφωνα με τους ειδικούς 30 Οκτωβρίου 2025
Νύχια: Τι πρέπει να κάνετε για να τα προστατεύσετε 31 Οκτωβρίου 2025
Νύχια: Τι πρέπει να κάνετε για να τα προστατεύσετε

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η άσκηση που βοηθά να χάσετε λίπος χωρίς απώλεια μυϊκής μάζας, αν είστε άνω των 60

Η άσκηση που βοηθά να χάσετε λίπος χωρίς απώλεια μυϊκής μάζας, αν είστε άνω των 60

Μελέτες
Τι επηρεάζει την υγεία της καρδιάς μας

Τι επηρεάζει την υγεία της καρδιάς μας

Επικαιρότητα
Ο κίνδυνος των κοιλιακών - Η άσκηση που προτείνει το Harvard για δυνατό κορμό σε κάθε ηλικία

Ο κίνδυνος των κοιλιακών - Η άσκηση που προτείνει το Harvard για δυνατό κορμό σε κάθε ηλικία

Ευ Ζην
Τα οφέλη της κανέλας για την υγεία

Τα οφέλη της κανέλας για την υγεία

Ευ Ζην
Υιοθετήστε αυτές τις συνήθειες τώρα για να διατηρήσετε την ανεξαρτησία σας μετά τα 80

Υιοθετήστε αυτές τις συνήθειες τώρα για να διατηρήσετε την ανεξαρτησία σας μετά τα 80

Ευ Ζην
Τι αλλαγές θα δείτε στο σώμα σας εάν σταματήσετε να τρώτε 3 ώρες πριν τον ύπνο

Τι αλλαγές θα δείτε στο σώμα σας εάν σταματήσετε να τρώτε 3 ώρες πριν τον ύπνο

Ευ Ζην

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Δυστύχημα στη Ρουμανία: Επέστρεψε στην Ελλάδα ο τρίτος τραυματίας οπαδός του ΠΑΟΚ
Επικαιρότητα
04/02/2026 - 15:08
Πώς η σχέση με τον πατέρα στη βρεφική ηλικία μπορεί να επηρεάσει την υγεία του παιδιού μεγαλώνοντας
Μελέτες
04/02/2026 - 14:21
Πότε μπορεί να επιστρέψει το παιδί σας σχολείο μετά από γρίπη ή RSV
Επικαιρότητα
04/02/2026 - 14:17
Γεωργιάδης: «Το σχέδιο για νέο επενδυτικό clawback»
Πολιτική Υγείας
04/02/2026 - 13:45
Ιταλία: Αλλάζει τους νόμους για το τατουάζ με σκοπό την πρόληψη του καρκίνου του δέρματος
Επικαιρότητα
04/02/2026 - 13:37
Γ. Πατούλης: «Η μάχη κατά του καρκίνου δεν είναι μόνο ιατρική, αλλά βαθιά κοινωνική και πολιτική»
Επικαιρότητα
04/02/2026 - 13:24
Καρκίνος ενδομητρίου: Αποτελεσματική η επικουρική θεραπεία βασισμένη στο μοριακό προφίλ του όγκου
Επικαιρότητα
04/02/2026 - 13:03
Πώς θα προλάβετε τον καρκίνο – 14 απλές συμβουλές
Επικαιρότητα
04/02/2026 - 12:28
Χίος: Δηλώσεις του Διοικητή του Νοσοκομείου για την τραγωδία με τους μετανάστες
Επικαιρότητα
04/02/2026 - 12:13
Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καρκίνου – Το μήνυμα του νοσοκομείου «Γεώργιος Παπανικολάου»
Επικαιρότητα
04/02/2026 - 11:59
Νοσοκομείο Χίου: Νοσηλεύονται 26 τραυματίες – Ο απολογισμός της τραγωδίας με τους μετανάστες που επέβαιναν σε ταχύπλοο
Επικαιρότητα
04/02/2026 - 11:41
Αφυδάτωση: Ο αόρατος κίνδυνος πίσω από γαστρεντερίτιδες και ιώσεις
Επικαιρότητα
04/02/2026 - 11:16
5 tips για να μην κρυώνετε όταν έχει παγωνιά
Επικαιρότητα
04/02/2026 - 11:13
Ρουμανία: Στην Τιμισοάρα το αεροσκάφος του ΕΚΑΒ για να παραλάβει τον τρίτο τραυματία οπαδό του ΠΑΟΚ
Επικαιρότητα
04/02/2026 - 10:50
Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου: Σχεδόν 4 στους 10 νέους καρκίνους παγκοσμίως θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί
Επικαιρότητα
04/02/2026 - 10:38
Τι πρέπει να γνωρίζετε για τη δωρεά ωαρίων
Επικαιρότητα
04/02/2026 - 10:17
Ιός Νίπα: Αυτά είναι τα ύποπτα συμπτώματα
Επικαιρότητα
04/02/2026 - 08:19
Πόσο καλό είναι το νερό με μαγειρική σόδα;
Ευ Ζην
04/02/2026 - 06:36
Πώς επηρεάζει ο καφές την πέψη - Τι να προσέχετε
Ευ Ζην
04/02/2026 - 06:22
Το θρεπτικό συστατικό που μπορεί να αντιστρέψει τη γήρανση
Ευ Ζην
04/02/2026 - 06:11
Εφημερίες του τρόμου στο ΕΣΥ: Ελλείψεις, αναμονές και λάθη σε θέσεις ευθύνης
Επικαιρότητα
04/02/2026 - 06:00
4 τροφές και ποτά που συστήνεται να μη συνδυάζετε με αντιδιαβητικά φάρμακα
Φάρμακο
03/02/2026 - 21:31
Εάν γεννηθήκατε αυτό το μήνα είστε πιο ελκυστικοί, σύμφωνα με μια μελέτη
Ευ Ζην
03/02/2026 - 20:36
Ογκολόγος προειδοποιεί: Τι να προσέχετε όταν μαγειρεύετε για να μειώσετε τον κίνδυνο καρκίνου
Ευ Ζην
03/02/2026 - 19:26
Ασπιρίνη: Πώς συνδέεται με τον κίνδυνο καρκίνου
Μελέτες
03/02/2026 - 18:29
Ανακαλείται σαπούνι Dove λόγω ανίχνευσης επικίνδυνου χημικού
Επικαιρότητα
03/02/2026 - 17:41
Είναι τα καυτερά φαγητά ωφέλιμα ή βλαβερά για την υγεία σας;
Ευ Ζην
03/02/2026 - 17:12
Pfizer: Πειραματικό φάρμακο έδειξε απώλεια βάρους έως και 12,3% σε κλινική δοκιμή
Φάρμακο
03/02/2026 - 17:08
Ο Βέλης Παππάς αναλαμβάνει Διευθυντής Πωλήσεων στη Sanoptis Ελλάδας
Επιχειρείν
03/02/2026 - 16:36
Βόλος: Γυναίκα έπεσε μαζί με το μπαλκόνι στο δρόμο
Επικαιρότητα
03/02/2026 - 16:17

ΔΗΜΟΦΙΛΗ