Τι θα συμβεί στο σώμα σας αν τρώτε τυρί cottage κάθε μέρα

Το τυρί cottage είναι σχετικά χαμηλό σε θερμίδες και πλούσιο σε πρωτεΐνη.

Το τυρί cottage είναι ένα λευκό, μαλακό και κρεμώδες τυρί που φτιάχνεται από παστεριωμένο αγελαδινό γάλα. Είναι πλούσιο σε πρωτεΐνη και μπορεί να βοηθήσει στη διαχείριση του σωματικού βάρους, καθώς και στην ενίσχυση των οστών και των μυών.

Ειδικότερα, μισό φλιτζάνι (120 mL) τυριού cottage με 1-2% λιπαρά περιέχει περίπου:

Θερμίδες: 93

Λιπαρά: 2,6 γρ. (3,33% της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης)

Νάτριο: 362,5 mg (15,76% της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης)

Υδατάνθρακες: 4,9 γρ. (1,78% της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης)

Φυτικές ίνες: 0 γρ.

Ζάχαρη (προσθήκη): 0 γρ.

Πρωτεΐνη: 12,4 γρ. (24,8% της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης)

Τα οφέλη που προσφέρει το τυρί cottage

1. Λαμβάνετε περισσότερη πρωτεΐνη

Το τυρί cottage αποτελεί σταθερή επιλογή για όσους αθλούνται, καθώς έχει υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη. Η μεγαλύτερη ποσότητα πρωτεΐνης του προέρχεται από καζεΐνη, μια πρωτεΐνη που χωνεύεται αργά και βοηθά τον οργανισμό να διατηρεί σταθερά τα επίπεδα αμινοξέων στο αίμα.

Επειδή είναι γαλακτοκομικό προϊόν, θεωρείται πλήρης πηγή πρωτεΐνης, αφού περιέχει και τα εννέα απαραίτητα αμινοξέα που το σώμα δεν μπορεί να συνθέσει μόνο του.

2. Σας βοηθά να ελέγχετε πιο εύκολα το βάρος σας

Το τυρί cottage έχει λίγες θερμίδες και είναι πλούσιο σε πρωτεΐνη, κάτι που μπορεί να βοηθήσει στη ρύθμιση του βάρους. Οι πρωτεϊνούχες τροφές είναι πιο χορταστικές και απαιτούν περισσότερη ενέργεια για να χωνευτούν, οπότε ο οργανισμός καίει περισσότερες θερμίδες.

Η αυξημένη πρόσληψη γαλακτοκομικών προϊόντων, σε συνδυασμό με μια χαμηλοθερμιδική διατροφή, μπορεί να βοηθήσει στην απώλεια λίπους χωρίς μείωση της μυϊκής μάζας. Το ασβέστιο που περιέχεται στο συγκεκριμένο τυρί συμβάλλει στη μείωση της αποθήκευσης λίπους και στην αύξηση της καύσης του, ενώ μπορεί να αυξήσει και την ποσότητα λίπους που αποβάλλεται μέσω των κοπράνων.

3. Βοηθά στη ρύθμιση του σακχάρου

Η πρωτεΐνη του τυριού cottage μπορεί να συμβάλλει στη σταθεροποίηση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα, επειδή χωνεύεται πιο αργά και έτσι αποτρέπει τις απότομες αυξήσεις.

Παράλληλα, ενισχύει την έκκριση ινσουλίνης, της ορμόνης που βοηθά στη μεταφορά της γλυκόζης στα κύτταρα, σύμφωνα με το Health.com.

4. Ενισχύει την υγεία των οστών

Το τυρί cottage περιέχει σημαντικά θρεπτικά συστατικά που βοηθούν στη διατήρηση της οστικής πυκνότητας:

Ασβέστιο: Συμβάλλει στη διατήρηση ισχυρών οστών. Η έλλειψή του μπορεί να οδηγήσει σε οστεοπόρωση, με αποτέλεσμα πιο εύθραυστα οστά και αυξημένο κίνδυνο καταγμάτων.

Φώσφορος: Η ανεπάρκειά του, αν και σπάνια, μπορεί να προκαλέσει μυϊκή αδυναμία, πόνο στα οστά και οστεομαλακία, μια κατάσταση όπου τα οστά γίνονται πιο μαλακά και αδύναμα.

Πρωτεΐνη: Η επαρκής πρόσληψη πρωτεΐνης συμβάλλει στη μείωση της απώλειας οστικής μάζας και του κινδύνου καταγμάτων σε μεγαλύτερους ενήλικες.

5. Συμβάλλει στην ενδυνάμωση των μυών

Σε συνδυασμό με προπόνηση ενδυνάμωσης, το τυρί cottage μπορεί να βοηθήσει στην αύξηση της μυϊκής μάζας, αφού παρέχει τα αμινοξέα που χρειάζονται για την αναδόμηση και επιδιόρθωση των μυών.

Η κατανάλωση καζεΐνης πριν τον ύπνο, ειδικά μετά από απογευματινή άσκηση, φαίνεται να υποστηρίζει την αποκατάσταση των μυών, επειδή αυξάνει σταδιακά τη διαθεσιμότητα αμινοξέων κατά τη διάρκεια του ύπνου. Η καζεΐνη συμβάλλει επίσης στην πρόληψη της μυϊκής φθοράς και των μικροτραυματισμών που προκαλούνται από την άσκηση.