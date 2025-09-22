Τι ακούει ο σκύλος σας όταν του μιλάτε;

Πόσες φορές δεν έχετε πιάσει τον εαυτό σας να μιλάει στο σκύλο σας όπως ακριβώς μιλάτε σε ένα μωρό; Σύμφωνα με τους επιστήμονες, τα κουτάβια βρίσκουν αυτόν τον τρόπο ομιλίας συναρπαστικό, ενώ τα μεγαλύτερα σκυλιά δείχνουν μάλλον αδιάφορα.

Για πρώτη φορά, μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «The Royal Society Publishing» δείχνει ότι τα νεαρά σκυλιά ανταποκρίνονται σε αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας, κάτι που ίσως τα βοηθά να μάθουν λέξεις, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τα ανθρώπινα βρέφη.

Για να μελετήσουν την αντίδραση των σκύλων στην ανθρώπινη ομιλία, ο Nicolas Mathevon, καθηγητής βιοακουστικής στο Πανεπιστήμιο της Λυών στο Σεντ Ετιέν, και η ομάδα του, κατέγραψαν τις φωνές 30 γυναικών. Οι γυναίκες κοιτούσαν μια φωτογραφία σκύλου και διάβαζαν το εξής κείμενο: «Γεια! Γεια σου όμορφε! Τι καλός που είσαι! Έλα εδώ! Μπράβο! Ναι!». Στη συνέχεια, οι γυναίκες επανέλαβαν το ίδιο κείμενο απευθυνόμενες σε άνθρωπο.

Η ανάλυση έδειξε ότι, όπως ήταν αναμενόμενο, οι γυναίκες χρησιμοποιούσαν πιο ψιλή, τραγουδιστή φωνή όταν μιλούσαν σε σκύλο συγκριτικά με τους ανθρώπους. «Δεν είχε σημασία αν μιλούσαν για κουτάβι ή για ενήλικο σκύλο», λέει ο Mathevon. Ωστόσο, η φωνή τους ανέβαινε ακόμη περισσότερο όταν έβλεπαν φωτογραφίες κουταβιών.

Στη συνέχεια, οι ηχογραφήσεις παίχτηκαν σε 10 κουτάβια και 10 ενήλικα σκυλιά σε καταφύγιο της Νέας Υόρκης, με τους ερευνητές να βιντεοσκοπούν τις αντιδράσεις τους. Τα 9 από τα 10 κουτάβια αντέδρασαν έντονα: γαύγιζαν, έτρεχαν προς το μεγάφωνο, ακόμη κι αν η ηχογράφηση είχε γίνει για ενήλικο σκύλο. Κάποια μάλιστα έσκυψαν στη χαρακτηριστική «στάση παιχνιδιού», κίνηση που δείχνει διάθεση για διασκέδαση. Αυτό υποδηλώνει, σύμφωνα με τον Mathevon, ότι η «ομιλία προς σκύλους» μπορεί να εκλαμβάνεται ως «πρόσκληση για παιχνίδι». Όταν όμως τα κουτάβια άκουγαν τις γυναίκες να μιλούν σε άνθρωπο, έδειχναν πολύ λιγότερο ενδιαφέρον.

Τα ενήλικα σκυλιά, αντίθετα, «δεν έδειξαν κανένα ενδιαφέρον», λέει ο Mathevon. Δεν είχε καμία σημασία αν οι φράσεις απευθύνονταν σε κουτάβια, ενήλικα σκυλιά ή ανθρώπους· κοιτούσαν για λίγο το μεγάφωνο και το αγνοούσαν.

Γιατί όμως αυτή η διαφορά; Οι επιστήμονες δεν έχουν ακόμη σαφή απάντηση. Ίσως τα ενήλικα σκυλιά χρειάζονται την παρουσία ενός πραγματικού ανθρώπου για να αντιδράσουν, ή να απαιτείται μια γνώριμη φωνή. Για τα κουτάβια, πάντως, η υπερβολική, υψηλότονη φωνή φαίνεται να έχει σκοπό: «Τράβηξε την προσοχή τους», σημειώνει ο Mathevon. Εκτιμά μάλιστα ότι αυτή η μορφή επικοινωνίας μπορεί να βοηθά τα κουτάβια να μάθουν λέξεις, όπως ακριβώς η «παιδική ομιλία» βοηθά τα βρέφη να μάθουν γλώσσα. Άλλες έρευνες, ωστόσο, αμφισβητούν αυτή την εκδοχή.

Όπως τονίζει η Monique Udell, ειδικός στη συμπεριφορά ζώων στο Πανεπιστήμιο Πολιτείας του Όρεγκον, η οποία δεν συμμετείχε στη μελέτη, η έρευνα δείχνει ότι ακόμη και με τον τρόπο που μιλάμε «φροντίζουμε και αντιμετωπίζουμε τα σκυλιά κάθε ηλικίας σαν ανθρώπινα μωρά». Και αυτό πιθανότατα αποτελεί «σημαντικό παράγοντα της επιτυχίας τους στο ανθρώπινο περιβάλλον».

Το αν τα κουτάβια έχουν έμφυτη αντίδραση σε αυτή την ομιλία ή αν την μαθαίνουν στην πορεία, παραμένει άγνωστο. Χρειάζονται επίσης περισσότερες μελέτες για να φανεί αν οι ίδιες οι λέξεις αποκτούν ξεχωριστή σημασία για τα κουτάβια ή απλώς τα βοηθούν να τις μάθουν.