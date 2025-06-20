Τα πιο επικίνδυνα βακτήρια στις πισίνες – Τι να προσέξετε

Το καλοκαίρι πολλοί προτιμούν το μπάνιο σε μια πισίνα αντί στη θάλασσα.

Το καλοκαιρινό μπάνιο στην πισίνα μπορεί να κρύβει κινδύνους και αυτό λόγω της ύπαρξης ορισμένων επικίνδυνων βακτηρίων, εάν δεν τηρούνται οι προβλεπόμενες συνθήκες υγιεινής και συντήρησης. Τα βακτήρια αυτά μπορούν να επιβιώσουν παρά το χλώριο, προκαλώντας σοβαρές ασθένειες.

Η λεγιονέλλα, η οποία μπορεί να προκαλέσει τη νόσο των λεγεωνάριων και τον πυρετό Pontiac, είναι ένα βακτήριο που μπορεί να αναπτυχθεί στις πισίνες και στα υδρομασάζ.

Μάλιστα, πρόσφατα όπως έγινε γνωστό μία τουρίστρια από τη Μεγάλη Βρετανία νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του Βενιζέλειου στην Κρήτη λόγω της νόσου των λεγεωνάριων. Η γυναίκα έχει οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια και λοίμωξη του αναπνευστικού.

Με αφορμή αυτό το περιστατικό αλλά και το γεγονός ότι σε δειγματοληψίες ελέγχου νερού που έγιναν σε ξενοδοχεία σε όλη την Κρήτη (πισίνες, ντούζ σε δωμάτια, δεξαμενές κα.) στο 50% των δειγμάτων, υπήρχε το βακτήριο της λεγιονέλλας, ο ΕΟΔΥ στο πλαίσιο ημερίδας εξέδωσε αυστηρή προειδοποίηση στους ξενοδόχους της Κρήτης να λάβουν μέτρα.

Κρυπτοσπορίδιο: Αυτό το παράσιτο είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στο χλώριο και μπορεί να επιβιώσει για μέρες σε σωστά χλωριωμένες πισίνες, καθιστώντας το μια επίμονη απειλή.

E. coli: Αν και κάποια στελέχη είναι σχετικά ακίνδυνα, ορισμένα άλλα, όπως το E. coli O157:H7, μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή διάρροια και άλλες επιπλοκές.

Ψευδομονάδα: Αυτό το βακτήριο είναι γνωστό ότι προκαλεί εξάνθημα στα αυτιά των κολυμβητών, και μπορεί επίσης να οδηγήσει σε πνευμονία.

Άλλα βακτήρια: Αν και δεν εμπλέκονται τόσο συχνά σε επιδημίες, η Salmonella, το Campylobacter και ο Staphylococcus aureus μπορούν επίσης να βρεθούν στο νερό της πισίνας και ενδεχομένως να προκαλέσουν ασθένειες.

Πώς εισέρχονται: Τα κόπρανα, ο ιδρώτας και άλλα σωματικά υγρά από τους κολυμβητές μολύνουν το νερό της πισίνας, παρέχοντας ένα έδαφος αναπαραγωγής για βακτήρια.