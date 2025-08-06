Σέρβος υπουργός έπαθε εγκεφαλικό σε ζωντανή μετάδοση

Ο υπουργός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του, όπου και υποβλήθηκε σε έκτακτο χειρουργείο μετά το εγκεφαλικό που υπέστη.

Μια σοκαριστική εικόνα αντίκρυσαν οι Σέρβοι τηλεθεατές χθες το πρωί, Τρίτης 5 Αυγούστου, όταν ο υπουργός Δημοσίων Επενδύσεων της χώρας, Ντάρκο Γκλίσιτς, έπαθε εγκεφαλικό σε ζωντανή μετάδοση.

Ειδικότερα, ο Σέρβος υπουργός πραγματοποίησε ζωντανή εμφάνιση ως καλεσμένος σε ενημερωτική εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού Pink, όταν ξαφνικά άρχισε να τραυλίζει και να αδυνατεί να σχηματίσει προτάσεις. Φυσικά, η εκπομπή διακόπηκε άμεσα και ο Γκλίσιτς, ο οποίος είχε χάσει εν τω μεταξύ τις αισθήσεις του, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση.

Ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, ανέφερε πως ο υπουργός συνεχίζει να νοσηλεύεται, ωστόσο η κατάστασή του έχει παρουσιάσει βελτίωση.

«Επισκέφτηκα τον Ντάρκο Γκλισίτς και θέλω να ανακοινώσω σε όλο τον λαό μας μια υπέροχη είδηση. Ο Ντάρκο είναι καλύτερα, μίλησα μαζί του. Ακόμα δυσκολεύεται λίγο, αλλά δεν μπορώ να περιγράψω τη χαρά μου και τη δική του. Δεν μπορούν να νικήσουν τη Σερβία. Κουράγιο, άντεξε! Δεν παραδινόμαστε, ζήτω η Σερβία», αποκάλυψε ο Σέρβος πρόεδρος ανάρτησή του στο Instagram.

Δείτε το βίντεο:

{https://x.com/QueTripaInforma/status/1953009821411606752}

Τα συμπτώματα του εγκεφαλικού

Τα συμπτώματα του εγκεφαλικού επεισοδίου εμφανίζονται συνήθως ξαφνικά και απαιτούν άμεση ιατρική παρέμβαση. Τα βασικά προειδοποιητικά σημάδια είναι τα εξής:

Αιφνίδια αδυναμία ή μούδιασμα στο πρόσωπο, στο χέρι ή στο πόδι (συνήθως στη μία πλευρά του σώματος)

Δυσκολία στην ομιλία ή στην κατανόηση του λόγου (μπορεί να μπερδεύονται οι λέξεις ή ο ασθενής να μην μπορεί να μιλήσει καθόλου)

Αιφνίδια απώλεια όρασης σε ένα ή και στα δύο μάτια ή θολή όραση

Ζάλη, απώλεια ισορροπίας ή αστάθεια, που δεν εξηγούνται διαφορετικά

Ξαφνικός, έντονος πονοκέφαλος, χωρίς σαφή αιτία (πιο συχνά σε αιμορραγικό εγκεφαλικό)

Επιπλέον ενδείξεις που μπορεί να εμφανιστούν:

Δυσκολία στην κατάποση (δυσφαγία)

Απώλεια συνείδησης ή σύγχυση

Διπλωπία (διπλή όραση)

Επιληπτικές κρίσεις (σπανιότερα)

Τεστ «FAST» για αναγνώριση εγκεφαλικού:

F (Face): Κρέμεται η μία πλευρά του προσώπου όταν ζητήσεις από το άτομο να χαμογελάσει;

A (Arms): Μπορεί να σηκώσει και τα δύο χέρια ή πέφτει το ένα;

S (Speech): Είναι η ομιλία μπερδεμένη ή ακατανόητη;

T (Time): Αν παρατηρήσεις κάποιο από τα παραπάνω, κάλεσε αμέσως το 166 ή πήγαινε στο πλησιέστερο νοσοκομείο.

Η έγκαιρη αντιμετώπιση μειώνει τον κίνδυνο μόνιμων βλαβών ή θανάτου. Ακόμα και αν τα συμπτώματα κρατήσουν λίγα λεπτά και περάσουν (παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο), απαιτείται άμεση ιατρική εκτίμηση.