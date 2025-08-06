ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Σέρβος υπουργός έπαθε εγκεφαλικό σε ζωντανή μετάδοση

Επικαιρότητα
Σέρβος υπουργός έπαθε εγκεφαλικό σε ζωντανή μετάδοση
X / Pink
Newsroom
Τετάρτη, 06/08/2025 - 15:20

Ο υπουργός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του, όπου και υποβλήθηκε σε έκτακτο χειρουργείο μετά το εγκεφαλικό που υπέστη.

Μια σοκαριστική εικόνα αντίκρυσαν οι Σέρβοι τηλεθεατές χθες το πρωί, Τρίτης 5 Αυγούστου, όταν ο υπουργός Δημοσίων Επενδύσεων της χώρας, Ντάρκο Γκλίσιτς, έπαθε εγκεφαλικό σε ζωντανή μετάδοση.

Ειδικότερα, ο Σέρβος υπουργός πραγματοποίησε ζωντανή εμφάνιση ως καλεσμένος σε ενημερωτική εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού Pink, όταν ξαφνικά άρχισε να τραυλίζει και να αδυνατεί να σχηματίσει προτάσεις. Φυσικά, η εκπομπή διακόπηκε άμεσα και ο Γκλίσιτς, ο οποίος είχε χάσει εν τω μεταξύ τις αισθήσεις του, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση.

Ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, ανέφερε πως ο υπουργός συνεχίζει να νοσηλεύεται, ωστόσο η κατάστασή του έχει παρουσιάσει βελτίωση.

«Επισκέφτηκα τον Ντάρκο Γκλισίτς και θέλω να ανακοινώσω σε όλο τον λαό μας μια υπέροχη είδηση. Ο Ντάρκο είναι καλύτερα, μίλησα μαζί του. Ακόμα δυσκολεύεται λίγο, αλλά δεν μπορώ να περιγράψω τη χαρά μου και τη δική του. Δεν μπορούν να νικήσουν τη Σερβία. Κουράγιο, άντεξε! Δεν παραδινόμαστε, ζήτω η Σερβία», αποκάλυψε ο Σέρβος πρόεδρος ανάρτησή του στο Instagram.

Δείτε το βίντεο:

{https://x.com/QueTripaInforma/status/1953009821411606752}

Τα συμπτώματα του εγκεφαλικού

Τα συμπτώματα του εγκεφαλικού επεισοδίου εμφανίζονται συνήθως ξαφνικά και απαιτούν άμεση ιατρική παρέμβαση. Τα βασικά προειδοποιητικά σημάδια είναι τα εξής:

  • Αιφνίδια αδυναμία ή μούδιασμα στο πρόσωπο, στο χέρι ή στο πόδι (συνήθως στη μία πλευρά του σώματος)
  • Δυσκολία στην ομιλία ή στην κατανόηση του λόγου (μπορεί να μπερδεύονται οι λέξεις ή ο ασθενής να μην μπορεί να μιλήσει καθόλου)
  • Αιφνίδια απώλεια όρασης σε ένα ή και στα δύο μάτια ή θολή όραση
  • Ζάλη, απώλεια ισορροπίας ή αστάθεια, που δεν εξηγούνται διαφορετικά
  • Ξαφνικός, έντονος πονοκέφαλος, χωρίς σαφή αιτία (πιο συχνά σε αιμορραγικό εγκεφαλικό)
  • Επιπλέον ενδείξεις που μπορεί να εμφανιστούν:
  • Δυσκολία στην κατάποση (δυσφαγία)
  • Απώλεια συνείδησης ή σύγχυση
  • Διπλωπία (διπλή όραση)
  • Επιληπτικές κρίσεις (σπανιότερα)

Τεστ «FAST» για αναγνώριση εγκεφαλικού:

  • F (Face): Κρέμεται η μία πλευρά του προσώπου όταν ζητήσεις από το άτομο να χαμογελάσει;
  • A (Arms): Μπορεί να σηκώσει και τα δύο χέρια ή πέφτει το ένα;
  • S (Speech): Είναι η ομιλία μπερδεμένη ή ακατανόητη;
  • T (Time): Αν παρατηρήσεις κάποιο από τα παραπάνω, κάλεσε αμέσως το 166 ή πήγαινε στο πλησιέστερο νοσοκομείο.

Η έγκαιρη αντιμετώπιση μειώνει τον κίνδυνο μόνιμων βλαβών ή θανάτου. Ακόμα και αν τα συμπτώματα κρατήσουν λίγα λεπτά και περάσουν (παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο), απαιτείται άμεση ιατρική εκτίμηση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Σοκ στη Λευκάδα: «Έσβησε» βρέφος 5 μηνών – Το μετέφεραν νεκρό στο νοσοκομείο
Σοκ στη Λευκάδα: «Έσβησε» βρέφος 5 μηνών – Το μετέφεραν νεκρό στο νοσοκομείο 06 Αυγούστου 2025
Κρήτη: Περιφέρουν γιατρούς από νοσοκομείο σε νοσοκομείο για να καλυφθούν εφημερίες 06 Αυγούστου 2025
Κρήτη: Περιφέρουν γιατρούς από νοσοκομείο σε νοσοκομείο για να καλυφθούν εφημερίες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Δημοφιλές γλυκαντικό βλάπτει κρίσιμο φραγμό του εγκεφάλου και αυξάνει τον κίνδυνο εγκεφαλικού

Δημοφιλές γλυκαντικό βλάπτει κρίσιμο φραγμό του εγκεφάλου και αυξάνει τον κίνδυνο εγκεφαλικού

Μελέτες
Η διατροφή που συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο εγκεφαλικού στις γυναίκες

Η διατροφή που συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο εγκεφαλικού στις γυναίκες

Μελέτες
Bayer: Νέο αντιπηκτικό μειώνει κατά 26% τον κίνδυνο επανεμφάνισης εγκεφαλικού

Bayer: Νέο αντιπηκτικό μειώνει κατά 26% τον κίνδυνο επανεμφάνισης εγκεφαλικού

Φάρμακο
Μεσογειακή διατροφή: Πώς μπορεί να προστατεύσει τις γυναίκες από εγκεφαλικά επεισόδια

Μεσογειακή διατροφή: Πώς μπορεί να προστατεύσει τις γυναίκες από εγκεφαλικά επεισόδια

Μελέτες
Οι 4 παράγοντες που ευθύνονται για τα περισσότερα εμφράγματα και εγκεφαλικά

Οι 4 παράγοντες που ευθύνονται για τα περισσότερα εμφράγματα και εγκεφαλικά

Μελέτες
Προσοχή στην ουλίτιδα – Πώς μπορεί να επηρεάσει την υγεία της καρδιάς

Προσοχή στην ουλίτιδα – Πώς μπορεί να επηρεάσει την υγεία της καρδιάς

Μελέτες

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Μαλακτικό ρούχων: Το λάθος που κάνουμε – Ποια είναι η σωστή ποσότητα για κάθε πλύση
Επικαιρότητα
16/02/2026 - 16:48
Οι άνδρες χάνουν το χρωμόσωμα Υ – Με ποιες ασθένειες συνδέεται η απώλεια
Ευ Ζην
16/02/2026 - 16:25
Καραμανδάνειο: Νοσηλεύονται νεογέννητα δίδυμα - Παρουσίασαν επιπλοκές λόγω ίωσης
Επικαιρότητα
16/02/2026 - 15:21
Αναψυκτικά με ζάχαρη και ψυχική υγεία – Πώς συνδέονται;
Μελέτες
16/02/2026 - 15:17
Καθαρά Δευτέρα: Οι τροφές με τις περισσότερες θερμίδες
Επικαιρότητα
16/02/2026 - 15:06
«Αγία Σοφία»: Δύο περιστατικά με τραυματισμένους ανήλικους στην εφημερία
Επικαιρότητα
16/02/2026 - 14:14
Πώς θα μειώσετε το σπλαχνικό λίπος με έναν μόνο υδατάνθρακα
Ευ Ζην
16/02/2026 - 13:51
Τι θα συμβεί στο σώμα σας αν σταματήσετε να τρώτε γλουτένη
Ευ Ζην
16/02/2026 - 13:46
Ο Γ. Πατούλης στα εγκαίνια του Μουσείου του Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος «Η Σωτηρία»
Επικαιρότητα
16/02/2026 - 13:02
ΕΟΠΥΥ: Επίδομα αεροθεραπείας 200 ευρώ – Πώς θα κάνετε την αίτηση
Επικαιρότητα
16/02/2026 - 12:42
Εσπευσμένα στο νοσοκομείο η Τάνια Τσανακλίδου
Επικαιρότητα
16/02/2026 - 12:28
ΠΙΣ: Τι τονίζει για τις νέες ρυθμίσεις για την αναβολή στράτευσης
Επικαιρότητα
16/02/2026 - 12:02
Νηστεία Σαρακοστής: Έξυπνα διατροφικά tips για να μην πάρετε κιλά
Επικαιρότητα
16/02/2026 - 11:29
Δόντια: Σημαντικό όχι μόνο το συχνό βούρτσισμα αλλά και το οδοντικό νήμα
Ευ Ζην
16/02/2026 - 11:08
Τα ακριβά φάρμακα στα ιδιωτικά φαρμακεία: Πρεμιέρα σήμερα
Επικαιρότητα
16/02/2026 - 10:42
Απόκριες: Πώς μπορούν να βλάψουν τα μάτια;
Επικαιρότητα
16/02/2026 - 10:23
Γιατί ο σκύλος σας γλείφει το πάτωμα; Πότε πρέπει να ανησυχήσετε
Ευ Ζην
16/02/2026 - 08:43
Το «μυστικό» των σεφ για να ετοιμάσετε τα πιο γευστικά παντζάρια
Ευ Ζην
16/02/2026 - 06:43
Pilates στο σπίτι: Τα πιο χρήσιμα αξεσουάρ χωρίς ακριβά reformer
Ευ Ζην
16/02/2026 - 06:21
Ποιες τροφές χορταίνουν περισσότερο και ποιες λιγότερο
Μελέτες
16/02/2026 - 06:12
Γρίπη: Περισσότεροι θάνατοι και διασωληνωμένοι φέτος - Πότε τελειώνει το κύμα;
Επικαιρότητα
16/02/2026 - 06:00
Κολπική Μαρμαρυγή: Μια συχνή αρρυθμία που χρειάζεται προσοχή
Επικαιρότητα
15/02/2026 - 08:39
Δυσκοιλιότητα: Τα φρούτα που πρέπει να έχετε στη διατροφή σας
Ευ Ζην
15/02/2026 - 06:43
Βιταμίνη Ε: Ο ρόλος της στη υγεία του δέρματος και των μαλλιών
Ευ Ζην
15/02/2026 - 06:20
Η απόλυτη καρμπονάρα στο σπίτι σας - Η απίστευτη συνταγή
Ευ Ζην
15/02/2026 - 06:11
Η διατροφή που μείωσε τη χρήση ινσουλίνης σχεδόν κατά 30% στον διαβήτη τύπου 1
Μελέτες
15/02/2026 - 06:00
6 λόγοι που δεν μπορείτε να χάσετε βάρος
Ευ Ζην
14/02/2026 - 08:38
Η ώρα που κοιμάστε μπορεί να επηρεάζει την υγεία της καρδιάς σας
Μελέτες
14/02/2026 - 06:45
Κόλυβα: Γιατί είναι τόσο θρεπτικά - Τι προσφέρουν στον οργανισμό
Επικαιρότητα
14/02/2026 - 06:29
Αγίου Βαλεντίνου: Συνταγή για τα πιο τέλεια και γρήγορα σοκολατάκια
Επικαιρότητα
14/02/2026 - 06:10

ΔΗΜΟΦΙΛΗ