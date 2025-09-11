Eurostat: Το νέο προσδόκιμο ζωής σε Ελλάδα και Ευρώπη

Ποιο είναι το προσδόκιμο ζωής στη Ευρώπη και ποια η θέση της Ελλάδας.

Στα 81,7 έτη έφτασε το προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2024, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat σήμερα, Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου. Ο αριθμός αυτός έχει αυξηθεί ελαφρώς, κατά 0,3 χρόνια συγκριτικά με το 2023.

Σε 15 χώρες, το προσδόκιμο ζωής ξεπέρασε τον μέσο όρο της ΕΕ, με την υψηλότερη τιμή να καταγράφεται στην Ιταλία και στη Σουηδία (και στις δύο 84,1 έτη) και στην Ισπανία (84,0 έτη).

Αντίθετα, το χαμηλότερο προσδόκιμο ζωής καταγράφηκε στη Βουλγαρία (75,9 έτη), στη Ρουμανία (76,6 έτη) και στη Λετονία (76,7 έτη).

Σε σύγκριση με το 2019 (προ πανδημίας δηλαδή), από τις 26 χώρες της ΕΕ για τις οποίες υπάρχουν προκαταρκτικά στοιχεία, οι 24 παρουσίασαν αύξηση στο προσδόκιμο ζωής το 2024. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στη Λιθουανία (+1,1 έτος), στην Τσεχία, στη Λετονία και στη Ρουμανία (+1,0 έτος η καθεμία).

Η Ολλανδία ήταν η μόνη χώρα που κατέγραψε μείωση (-0,2 έτη), το προσδόκιμο ζωής παρέμεινε σταθερό στην Ισπανία, ενώ στη Γαλλία σημειώθηκε μικρή αύξηση κατά 0,1 έτη.

Ποιο είναι το νέο προσδόκιμο ζωής στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το προσδόκιμο ζωής στην Ελλάδα για το 2024 ήταν τα 81,9 έτη και συγκεκριμένα στα 84,5 για τις γυναίκες και στα 79,3 για τους άνδρες.

Αξίζει να σημειωθεί το προσδόκιμο ζωής στην Ελλάδα για το 2024 ήταν πάρα πολύ κοντά στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι στα 81,7 έτη.

Υπενθυμίζουμε ότι το 2019, το μέσο προσδόκιμο ζωής στην Ελλάδα ήταν τα 81,7 έτη, ενώ για το 2020 τα 81,4 έτη. Το 2021, εν μέρει λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, το προσδόκιμο έπεσε στα 80,2 έτη και τα επόμενα χρόνια συνέχισε να ανεβαίνει στα 80,8 έτη για το 2022 και στα 81,8 έτη για το 2023. Η αύξηση, λοιπόν, από το 2023 στο 2024 ήταν πολύ μικρή, της τάξεως του 0,1 έτους.

Επιπλέον, σε άλλη πρόσφατη έκθεση της Eurostat, αποκαλύφθηκε ότι η Ελλάδα βρίσκεται πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά το προσδόκιμο υγιούς επιβίωσης, φτάνοντας τα 66,6 έτη. Ο αριθμός αυτός φέρνει τη χώρα μας στην 4η θέση της λίστας. Ειδικότερα, οι Ελληνίδες έχουν κατά μέσο όρο 67,3 έτη υγιούς ζωής και οι άνδρες 66 έτη.