Τραμπ: Ο λόγος που παίρνει ασπιρίνη σε μεγάλες δόσεις – Τι αποκάλυψε σε συνέντευξή του

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στην εφημερίδα The Wall Street Journal, η οποία δημοσιεύτηκε χθες αποκάλυψε ότι παίρνει μεγαλύτερη δόση ασπιρίνης από αυτήν που του έχουν συστήσει οι γιατροί του. Μάλιστα, απέδωσε τα σκούρα σημάδια στα χέρια του στην υψηλή δόση ασπιρίνης που λαμβάνει, θέλοντας να βάλει ένα τέλος στα σχόλια που ακούγονται σχετικά με την υγεία του.

«Λένε ότι η ασπιρίνη είναι καλή για την αραίωση του αίματος και δεν θέλω να τρέχει πυκνό αίμα στην καρδιά μου», είπε ο 79χρονος Τραμπ εξηγώντας γιατί παίρνει μεγαλύτερη δόση. «Θέλω ωραίο, αραιό αίμα να τρέχει στην καρδιά μου. Είναι κατανοητό αυτό;», πρόσθεσε.

«Οι γιατροί προτιμούν να παίρνω μικρότερη δόση, αλλά εγώ εδώ και χρόνια παίρνω μεγαλύτερη, και αυτός είναι ο λόγος που έχω μελανιές», διευκρίνισε.

Ο Τραμπ έδωσε στην εφημερίδα The Wall Street Journal συνέντευξη, όταν έμαθε ότι η έκδοση ετοίμαζε ένα άρθρο για την υγεία του. Η συνέντευξη εξελίχθηκε σε μία από τις πιο εκτεταμένες συζητήσεις που είχε ο Τραμπ με δημοσιογράφους για την υγεία του, μετά από σχόλια που δέχτηκε φέτος σχετικά με την ηλικία του, την καταλληλότητά του για το αξίωμα αλλά και το αν είναι ειλικρινής με τις πληροφορίες που δίνει για την υγεία του.

Ο Τραμπ έχει εδώ και καιρό μελανιές στο δεξί του χέρι, κάτι που είχε επισημάνει και το CNN. Αλλά τράβηξε περισσότερο την προσοχή όταν άρχισε να προσπαθεί να καλύψει τα σημάδια με βαρύ μακιγιάζ και επιδέσμους και να αποφεύγει να εστιάσουν οι κάμερες σε εκείνο το σημείο. Επίσης, έχουν εκφραστεί διάφορες ανησυχίες για το πρήξιμο στα πόδια του αλλά και για το ότι φαίνεται να νυστάζει κατά τη διάρκεια δημόσιων εκδηλώσεων.

Ο πρόεδρος σχολίασε ξανά την υγεία του στο Truth Social την Παρασκευή μετά τη δημοσίευση της συνέντευξης, λέγοντας ότι οι γιατροί του Λευκού Οίκου του έχουν πει ότι «όλα είναι τέλεια». Η συνέντευξη στην εφημερίδα και η ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που ακολούθησε υπογραμμίζουν πόσο αφοσιωμένος είναι ο πρόεδρος στην υπεράσπιση της υγείας του, αφού πέρασε μεγάλο μέρος της προεκλογικής εκστρατείας το 2024 επιτιθέμενος στον προκάτοχό του, τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, για τα δικά του προβλήματα υγείας.

Ο γιατρός του Τραμπ, Δρ. Sean Barbabella, δήλωσε στην The Wall Street Journal ότι ο πρόεδρος λαμβάνει 325 χιλιοστόγραμμα ασπιρίνης ημερησίως. Σύμφωνα με την Mayo Clinic, μια χαμηλή δόση ασπιρίνης, η οποία «μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη καρδιακής προσβολής ή εγκεφαλικού επεισοδίου», κυμαίνεται από 75 έως 100 χιλιοστόγραμμα, ενώ συνήθως συνιστώνται 81 χιλιοστόγραμμα. Η Mayo Clinic αναφέρει επίσης ότι στις περιπτώσεις θεραπείας με ασπιρίνη, η ημερήσια δόση «είναι συνήθως μεταξύ» 75 και 325 χιλιοστόγραμμα.

Ωστόσο, ο Δρ. Jonathan Reiner, καθηγητής στη Σχολή Ιατρικής και Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Τζορτζ Ουάσινγκτον, ο οποίος ήταν καρδιολόγος επί χρόνια για τον πρώην αντιπρόεδρο Ντικ Τσένι, δήλωσε ότι οι τελευταίες ενημερώσεις από τον Τραμπ και την ομάδα του εγείρουν περισσότερα ερωτήματα απ' όσα απαντούν. «Είναι ασυνήθιστο να βλέπεις τέτοιου είδους μελανιές με μία ασπιρίνη την ημέρα», είπε ο Reiner. Ο ίδιος ρωτά: «Λαμβάνει ο πρόεδρος κάποια φάρμακα που δεν θέλει να αποκαλύψει ο Λευκός Οίκος;».