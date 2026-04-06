Πάσχα: Τι τρώμε την Μεγάλη Δευτέρα

Σε λίγες ημέρες αρχίζει η Μεγάλη Εβδομάδα, βάζοντάς μας στην τελική ευθεία για το Πάσχα .

Η Μεγάλη Δευτέρα «πέφτει» φέτος στις 6 Απριλίου. Η Μεγάλη Δευτέρα θα μας βάλει στο κλίμα του Πάσχα, οδεύοντας σταδιακά προς την Ανάσταση.

Η Μεγάλη Δευτέρα είναι ιδιαιτέρως σημαντική για τους Χριστιανούς καθώς συμβολίζει την έναρξη της Μεγάλης Εβδομάδας και της προετοιμασίας για το Πάσχα. Η Μεγάλη Δευτέρα χαρακτηρίζεται από την ανάγνωση του Ευαγγελίου της Κατάρας και της Συκιάς και την επικήδεια του Χριστού, που συμβολίζει το θάνατό του στο Σταυρό.

Ας μην ξεχνάμε ότι, η Μεγάλη Δευτέρα αποτελεί μια αφορμή για να θυμηθούμε τον Ιωσήφ, τον πιο αγαπητό γιο του Ιακώβ, τον οποίο πούλησαν τα αδέρφια του σε εμπόρους στην Αίγυπτο.

Η σχέση του Ιωσήφ με το Πάσχα είναι πολύ σημαντική, καθώς αυτός οδήγησε τον λαό του Ισραήλ στην Αίγυπτο, όπου έμεινε αιχμάλωτος μέχρι που ο Μωϋσής τον απελευθέρωσε και τον οδήγησε στη Γη της Χαναάν, όπως αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη. Επιπλέον, η Μεγάλη Δευτέρα, είναι αφιερωμένη στη ζωή των Ισραηλιτών και συμβολίζει τη συνάθροισή τους στη Συναγωγή.

Στη λειτουργία της Μεγάλης Δευτέρας, συμπεριλαμβάνεται η παραβολή της καταραμένης συκιάς από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, όπου ο Χριστός καταράστηκε τη συκιά κι αυτή ξεράθηκε με το λόγο του. Η συκιά αντιπροσωπεύει το Ισραήλ και η κατάρα της συμβολίζει την αναμονή του Χριστού για την αλλαγή της καρδιάς του λαού του Ισραήλ.

Στην Ελλάδα επίσης, η Μεγάλη Δευτέρα είναι συνδεδεμένη με το έθιμο του καθαρισμού των σπιτιών και των εκκλησιών, ως προετοιμασία για το Πάσχα. Πολλοί αλλάζουν τα στρώματα των κρεβατιών τους και κάνουν γενικό καθαρισμό στο σπίτι τους, ενώ οι εκκλησίες πραγματοποιούν εργασίες καθαρισμού και βαψίματος των τοίχων.

Ορισμένοι Χριστιανοί δεν νηστεύουν καθ’ όλη τη διάρκεια της Σαρακοστής αλλά μόνο τη Μεγάλη Εβδομάδα, αρχής γενομένης από τη Μεγάλη Δευτέρα.

Είναι γνωστό ότι τα όσπρια, τα φρούτα και τα λαχανικά έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη νηστεία της Μεγάλης Εβδομάδας. Ειδικά, τα όσπρια αποτελούν μια εξαιρετική πηγή φυτικής πρωτεΐνης. Ταυτόχρονα παρέχουν στον οργανισμό πλήθος θρεπτικών συστατικών, όπως βιταμίνες, μέταλλα, ιχνοστοιχεία και πολύτιμες φυτικές ίνες. Λόγω του αποκλεισμού των ζωϊκών προϊόντων από το διαιτολόγιο της νηστείας, τα όσπρια αναδεικνύονται σε βασική πηγή πρωτεΐνης για την κάλυψη των αναγκών μας αυτή την περίοδο.

Επίσης, προτείνεται η κατανάλωση θαλασσινών όπως χταπόδι, καλαμάρι, σουπιές και γαρίδες. Όλα αποτελούν πολύ καλές επιλογές άπαχης πρωτεΐνης, ω-3 λιπαρών οξέων και διαφόρων μετάλλων και ιχνοστοιχείων.

Μία καλή επιλογή για το μεσημεριανό τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας είναι μία μακαρονάδα με θαλασσινά ή ένα ριζότο θαλασσινών. Φυσικά, μία πράσινη σαλάτα είναι η ιδανική επιλογή ως συνοδευτικό.