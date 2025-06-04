ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

3 καλοκαιρινά λαχανικά «αντίδοτο» στην υπερβολική ζέστη

Ευ Ζην
3 καλοκαιρινά λαχανικά «αντίδοτο» στην υπερβολική ζέστη
Μαρία Γκουρτσιλίδου
Τετάρτη, 04/06/2025 - 18:46

Το καλοκαίρι καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε τις υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν.

Πληθώρα καλοκαιρινών λαχανικών μπορούν να μας χαρίσουν ελαφρά γεύματα. Όμως, κάποια από αυτά τα λαχανικά έχουν ένα επιπλέον πλεονέκτημα. Βοηθούν ώστε να ανταπεξέλθουμε στις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού.

Οι υψηλές θερμοκρασίες καταπονούν το σώμα. Αν και μπορεί να μπείτε στον πειρασμό να φάτε ένα παγωτό ή να πιείτε κάποιο αναψυκτικό για να δροσιστείτε, η προσθήκη στη διατροφή καλοκαιρινών λαχανικών πλούσιων σε θρεπτικά συστατικά μπορεί να ωφελήσει το σώμα μακροπρόθεσμα.

Ας δούμε 3 καλοκαιρινά λαχανικά, τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν να «νικήσουμε» τη ζέστη:

- Αγγούρια

Τα αγγούρια αποτελούν ιδανική επιλογή για να παραμείνετε ενυδατωμένοι κατά τη διάρκεια των ζεστών καλοκαιρινών ημερών. Είναι ένα από τα ιδιαιτέρως δροσιστικά καλοκαιρινά λαχανικά με περιεκτικότητα περίπου 96% σε νερό, που μπορεί να συμπεριληφθεί σε σαλάτες ή να αναμειχθεί σε δροσερά ροφήματα για να διατηρήσει τα βέλτιστα επίπεδα ενυδάτωσης του οργανισμού.

Επιπλέον, τα αγγούρια είναι κατάλληλα για τη διαχείριση του βάρους, καθώς έχουν λίγες θερμίδες και περιέχουν υψηλές ποσότητες διαιτητικών ινών. Το θρεπτικό προφίλ αυτού του λαχανικού περιλαμβάνει απαραίτητες βιταμίνες και μέταλλα όπως βιταμίνη C, μαγνήσιο και κάλιο.

- Κολοκυθάκια

Τα κολοκυθάκια, μπορούν να χρησιμοπιηθούν σε πολλά απολαυστικά καλοκαιρινά πιάτα. Έχουν λίγες θερμίδες και υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες. Αυτά τα δύο χαρακτηριστικά τα καθιστούν εξαιρετική επιλογή για τη διαχείριση του βάρους.

Επιπλέον, τα κολοκυθάκια περιέχουν άφθονο κάλιο, το οποίο ρυθμίζει την αρτηριακή πίεση και αποτρέπει τις μυϊκές κράμπες. Με την υψηλή περιεκτικότητά τους σε νερό, αυτό το λαχανικό μπορεί να διατηρήσει το σώμα δροσερό και ενυδατωμένο καθ' όλη τη διάρκεια του καυτού καλοκαιριού.

- Ντομάτες

Οι ντομάτες είναι ένα από τα πιο πολύτιμα καλοκαιρινά λαχανικά. Οι ντομάτες μπορούν να προσφέρουν σημαντικά οφέλη στην προστασία του δέρματος από τη φθορά του ήλιου.

Πιο συγκεκριμένα, το λυκοπένιο, ένα καροτενοειδές που βρίσκεται στις ντομάτες, προστατεύει το δέρμα από τις ακτίνες UVA και UVB και μειώνει τις πιθανότητες ηλιακού εγκαύματος.

Οι ντομάτες είναι πλούσιες σε βιταμίνη C, η οποία ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα και βοηθά στην καταπολέμηση των λοιμώξεων. Επιπλέον, η χαμηλή περιεκτικότητα σε θερμίδες και η υψηλή περιεκτικότητά τους σε νερό τις καθιστούν εξαιρετικές για την ενίσχυση των επιπέδων ενυδάτωσης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 04/06/2025 - 17:33

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Κόλυβα: Ένα υγιεινό επιδόρπιο, χωρίς ζάχαρη με υπέροχα αρώματα
Κόλυβα: Ένα υγιεινό επιδόρπιο, χωρίς ζάχαρη με υπέροχα αρώματα 04 Ιουνίου 2025
Συνταγή: Το πιο υγιεινό γλυκό του καλοκαιριού υψηλό σε πρωτεΐνη και χωρίς ζάχαρη 05 Ιουνίου 2025
Συνταγή: Το πιο υγιεινό γλυκό του καλοκαιριού υψηλό σε πρωτεΐνη και χωρίς ζάχαρη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πάρκινσον: Το φυτοφάρμακο που μπορεί να συνδέεται με την εμφάνιση της νόσου

Πάρκινσον: Το φυτοφάρμακο που μπορεί να συνδέεται με την εμφάνιση της νόσου

Επικαιρότητα
Μύθος ή αλήθεια: Τελικά χάνουμε την περισσότερη θερμότητα από το κεφάλι το χειμώνα;

Μύθος ή αλήθεια: Τελικά χάνουμε την περισσότερη θερμότητα από το κεφάλι το χειμώνα;

Ευ Ζην
Τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά του Δεκεμβρίου

Τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά του Δεκεμβρίου

Ευ Ζην
Το κόλπο του BBC για να παραμένουν τα καρότα φρέσκα περισσότερο καιρό

Το κόλπο του BBC για να παραμένουν τα καρότα φρέσκα περισσότερο καιρό

Ευ Ζην
8 συνταγές ζυμαρικών που αξίζει να δοκιμάσετε

8 συνταγές ζυμαρικών που αξίζει να δοκιμάσετε

Ευ Ζην
Καταστροφική αύξηση της θερμοκρασίας 2,6°C απειλεί τον πλανήτη – Τι τονίζουν δύο εκθέσεις

Καταστροφική αύξηση της θερμοκρασίας 2,6°C απειλεί τον πλανήτη – Τι τονίζουν δύο εκθέσεις

Μελέτες

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Πάρκινσον: Το φυτοφάρμακο που μπορεί να συνδέεται με την εμφάνιση της νόσου
Επικαιρότητα
15/12/2025 - 21:32
Ανοιχτή Αγκαλιά: 3.000+ ιατρικές πράξεις και ουσιαστική στήριξη σε ευάλωτες κοινότητες το 2025
Επικαιρότητα
15/12/2025 - 18:16
Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Καμία χαλάρωση ενόψει εορτών – Τι επισημαίνει το ΥΠΑΑΤ
Επικαιρότητα
15/12/2025 - 18:04
Οι μεταβολές του ύπνου στην εμμηνόπαυση και οι σύγχρονες λύσεις υποστήριξης
Επικαιρότητα
15/12/2025 - 17:33
Aldi: Ανακαλεί χριστουγεννιάτικες λιχουδιές λόγω κινδύνου αλλεργίας
Επικαιρότητα
15/12/2025 - 16:57
Όταν η εμμηνόπαυση συναντά τη χριστουγεννιάτικη μαγεία: Πώς να απολαύσω τις γιορτές παρά τα συμπτώματα
Επικαιρότητα
15/12/2025 - 16:18
Αμύγδαλα ή καρύδια: Ποια να προτιμήσετε για να έχετε τα μέγιστα οφέλη στην υγεία σας;
Ευ Ζην
15/12/2025 - 16:09
Κυψέλη: Στο Παίδων 14χρονη μαθήτρια – Τη μαχαίρωσε στο σχολείο συμμαθήτριά της
Επικαιρότητα
15/12/2025 - 15:37
«Ανοιχτή Αγκαλιά»: Περισσότερες από 3.000 ιατρικές πράξεις και στήριξη σε ευάλωτες ομάδες το 2025
Επικαιρότητα
15/12/2025 - 14:56
ΠΟΕΔΗΝ: Ανανέωση συμβάσεων του ειδικού προγράμματος της ΔΥΠΑ 55 ετών και άνω σε δομές Υγείας
Επικαιρότητα
15/12/2025 - 14:43
Κολπική μαρμαρυγή: Ανοίγει ο δρόμος για νέες θεραπείες – Η πρωτοποριακή ανακάλυψη επιστημόνων
Μελέτες
15/12/2025 - 13:45
GENESIS Pharma: Nέα συνεργασία με την Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.
Επιχειρείν
15/12/2025 - 13:08
Πολωνία: Σοβαρός κίνδυνος από ελληνικά σταφύλια γεμάτα φυτοφάρμακα
Επικαιρότητα
15/12/2025 - 12:54
Αγωνιστές GLP-1 και καρκίνος: Τι δείχνουν τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα
Μελέτες
15/12/2025 - 12:27
Johnson & Johnson: Καλείται να αποζημιώσει με 40 εκατ. δολάρια δύο γυναίκες για το «καρκινογόνο» ταλκ της
Επικαιρότητα
15/12/2025 - 11:56
Chiesi Hellas: Τρίτη διαδοχική πιστοποίηση B Corp
Επιχειρείν
15/12/2025 - 11:16
Facelift: Αποκατάσταση με φυσικό αποτέλεσμα, χωρίς υπερβολές
Επικαιρότητα
15/12/2025 - 10:51
Stand-up comedy: Το νέο «φάρμακο» για τις ψυχικές παθήσεις
Επικαιρότητα
15/12/2025 - 10:30
Ψαρόσουπα βελουτέ - Εύκολη και νόστιμη συνταγή
Ευ Ζην
15/12/2025 - 06:31
Χριστούγεννα με ασφάλεια - Όλα όσα πρέπει να προσέξετε
Επικαιρότητα
15/12/2025 - 06:20
Βιταμίνη Κ - Τα οφέλη της για οστά και καρδιά
Ευ Ζην
15/12/2025 - 06:11
Η «μεγαλύτερη χρηματοδότηση του ΕΣΥ» δεν απαντά στα πραγματικά προβλήματα
Πολιτική Υγείας
15/12/2025 - 06:00
Βελούδινη σούπα με κουνουπίδι χωρίς κρέμα γάλακτος - Η συνταγή
Ευ Ζην
14/12/2025 - 06:33
Η «δύναμη» της βιταμίνης Α - Γιατί είναι σημαντική
Ευ Ζην
14/12/2025 - 06:20
Πόσο καιρό διατηρούνται τα μελομακάρονα και οι κουραμπιέδες
Επικαιρότητα
14/12/2025 - 06:11
Χορτοφαγική και vegan διατροφή στα παιδιά - Πόσο ασφαλής είναι
Μελέτες
14/12/2025 - 06:00
Φαρμακευτική κάνναβη: Τα οφέλη και οι κίνδυνοι - Τι αποκαλύπτει μεγάλη ανάλυση
Φάρμακο
13/12/2025 - 06:33
Το ρόφημα που ανεβάζει την αρτηριακή πίεση πιο γρήγορα από το αλάτι
Ευ Ζην
13/12/2025 - 06:21
Χριστούγεννα: Πώς η κανέλα έγινε η δημοφιλής μυρωδιά των γιορτών
Επικαιρότητα
13/12/2025 - 06:10
Η γρίπη K σαρώνει - Πόσο έτοιμη είναι η Ελλάδα;
Επικαιρότητα
13/12/2025 - 06:00

ΔΗΜΟΦΙΛΗ