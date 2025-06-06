5 ασκήσεις για να «κάψετε» το λίπος της κοιλιάς

Το λίπος στην κοιλιά δεν είναι μόνο ενοχλητικό για την εμφάνισή μας, είναι και επιβλαβές για την υγεία. Τα «μυστικά» της πρωινής άσκησης .

Ο ειδικός της γυμναστικής Colin Morrow προτείνει 5 στοχευμένες ασκήσεις που μπορείτε να εντάξετε στην πρωινή σας ρουτίνα για να ενεργοποιήσετε τους κοιλιακούς, να κάψετε θερμίδες και να μειώσετε το σπλαχνικό λίπος. Αφιερώστε 10-12 λεπτά κάθε πρωί, και θα δείτε το σώμα και την ενέργειά σας να αλλάζουν.

Γιατί έχει σημασία η πρωινή άσκηση;

Ακόμη και λίγα λεπτά άσκησης κάθε πρωί κάνουν τη διαφορά στην καύση λίπους και την ενεργοποίηση του μεταβολισμού. Όπως εξηγεί ο Colin, μετά από τον βραδινό ύπνο, ο οργανισμός είναι πιο έτοιμος να κάψει το αποθηκευμένο λίπος.

Μπορείτε να κάνετε τις ασκήσεις νηστικοί για ακόμη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, ή να καταναλώσετε κάτι ελαφρύ όπως μια μπανάνα ή ένα πρωτεϊνικό ρόφημα 15 λεπτά πριν.

1. Standing March and Reach

Σταθείτε όρθιοι με τα πόδια στο άνοιγμα των γοφών. Σηκώστε το αριστερό σας γόνατο στο ύψος του ισχίου και τεντώστε το δεξί σας χέρι ψηλά πάνω από το κεφάλι. Επιστρέψτε στην αρχική θέση. Επαναλάβετε με την άλλη πλευρά.

2. Windmill Stretch Into Reach

Σταθείτε όρθιοι με τα πόδια λίγο πιο ανοιχτά από τους ώμους. Κρατήστε ένα ελαφρύ βαράκι με το δεξί σας χέρι ψηλά, πλήρως τεντωμένο. Αφήστε το αριστερό σας χέρι να κρέμεται προς το αριστερό πόδι.

Πιέστε τους γοφούς προς τα πίσω και περιστρέψτε σταδιακά τον κορμό σας. Φέρτε το αριστερό σας χέρι προς το αριστερό πόδι, κοιτώντας ταυτόχρονα προς το βαράκι. Σπρώξτε με τους γοφούς για να επιστρέψετε σε όρθια στάση. Αλλάξτε πλευρά και επαναλάβετε.

3. Rotational Overhead Band Press

Στερεώστε ένα λάστιχο αντίστασης στο ύψος του στήθους. Κρατήστε το άκρο και στα δύο χέρια και σταθείτε με το σώμα κάθετα προς το σημείο στήριξης του λάστιχου.

Κρατήστε το λάστιχο μπροστά στο στήθος με λυγισμένους αγκώνες και τα πόδια στο άνοιγμα των ώμων. Περιστρέψτε τον κορμό σας προς το σημείο στήριξης. Επιστρέψτε με έλεγχο στο κέντρο. Στη συνέχεια, πιέστε το λάστιχο πάνω από το κεφάλι με τεντωμένα χέρια. Κατεβάστε το ξανά στο ύψος του στήθους.

4. Alternating Standing Knee-Drive

Σταθείτε όρθιοι με τα πόδια στο άνοιγμα των γοφών. Κρατήστε ένα ζευγάρι ελαφριά βαράκια είτε στο ύψος του στήθους είτε στα πλάγια. Σηκώστε το αριστερό σας γόνατο προς το στήθος, ενεργοποιώντας τον πυρήνα σας. Κατεβάστε το πόδι με έλεγχο. Σηκώστε το δεξί σας γόνατο και συνεχίστε εναλλάξ.

5. Tall Plank To Standing

Ξεκινήστε από θέση σανίδας με τα χέρια κάτω από τους ώμους και το σώμα σε ευθεία. Φέρτε το ένα πόδι μπροστά και μετά το άλλο, ώστε να βρεθείτε σε βαθύ κάθισμα. Σηκωθείτε όρθιοι τεντώνοντας και τα δύο χέρια πάνω από το κεφάλι. Αντιστρέψτε την κίνηση για να επιστρέψετε στη θέση σανίδας.