Ποιες είναι οι επιπτώσεις του κλιματιστικού στην υγεία μας;

Μπορεί το κλιματιστικό αυτές τις ημέρες να είναι μέρος της καθημερινότητάς μας, ωστόσο πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Ο κλιματισμός έχει καταστεί αναπόσπαστο μέρος της σύγχρονης ζωής μας, προσφέροντας άνεση και ανακούφιση από τη ζέστη κατά τους θερινούς μήνες. Παρόλο που μας παρέχει ένα «καταφύγιο» από τις υψηλές θερμοκρασίες, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τις πιθανές παρενέργειες που μπορεί να έχει στην υγεία μας η παρατεταμένη έκθεση σε αυτόν. Ας δούμε τα διάφορα προβλήματα υγείας που μπορεί να προκύψουν, λόγω της συνεχούς χρήσης κλιματιστικών τόσο στο αυτοκίνητό μας όσο και στο σπίτι ή το γραφείο μας.

Ξηροφθαλμία

Μία από τις πιο συχνές παρενέργειες του κλιματιστικού, είναι η ξηροφθαλμία. Όταν λειτουργεί το κλιματιστικό, μειώνονται τα επίπεδα υγρασίας στον χώρο, με αποτέλεσμα η υγρασία των ματιών να εξατμίζεται γρηγορότερα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα, φαγούρα και δυσφορία, ειδικά σε άτομα που ήδη πάσχουν από προβλήματα στα μάτια.

Ληθαργικότητα

Η παρατεταμένη παραμονή σε κλιματιζόμενους χώρους μπορεί να προκαλέσει αίσθημα ληθαργικότητας και έλλειψη ενέργειας. Η χαμηλή θερμοκρασία επιβραδύνει τον μεταβολισμό και τις φυσιολογικές λειτουργίες του σώματος. Επιπλέον, η έλλειψη κυκλοφορίας φρέσκου αέρα εντείνει την κόπωση και την υπνηλία.

Αφυδάτωση

Το κλιματιστικό αφαιρεί την υγρασία από τον αέρα, κάτι που μπορεί να επηρεάσει και τα επίπεδα ενυδάτωσης του σώματος. Σε ξηρό περιβάλλον, το σώμα χάνει υγρά πιο εύκολα μέσω της αναπνοής και της εφίδρωσης, οδηγώντας σε αφυδάτωση, αν δεν αναπληρωθούν επαρκώς με υγρά. Η παρατεταμένη αφυδάτωση μπορεί να προκαλέσει πονοκεφάλους, ξηρό δέρμα και ζαλάδα.

Ξηρό ή ερεθισμένο δέρμα

Η έλλειψη υγρασίας στον αέρα μπορεί να κάνει το δέρμα ξηρό, τραχύ και ερεθισμένο. Ιδιαίτερα ευάλωτα είναι τα άτομα με δερματοπάθειες όπως το έκζεμα. Η κατανάλωση νερού και η χρήση ενυδατικών κρεμών βοηθούν στην ανακούφιση.

Πονοκέφαλοι

Ο κλιματισμός μπορεί να προκαλέσει πονοκεφάλους σε κάποιους ανθρώπους. Οι απότομες αλλαγές θερμοκρασίας (από το ζεστό περιβάλλον στο κρύο εσωτερικό) προκαλούν αγγειοσυστολή και αγγειοδιαστολή, οδηγώντας σε πονοκέφαλο. Επίσης, ο ξηρός και κρύος αέρας μπορεί να προκαλέσει συμφόρηση των ιγμορείων και να επιδεινώσει τις ημικρανίες.

Αναπνευστικά προβλήματα

Ο κρύος και ξηρός αέρας του κλιματιστικού μπορεί να ερεθίσει τις αναπνευστικές οδούς, προκαλώντας βήχα, φτερνίσματα και ερεθισμό στον λαιμό. Άτομα με άσθμα ή άλλες αναπνευστικές παθήσεις, ενδέχεται να παρουσιάσουν επιδείνωση των συμπτωμάτων.

Αλλεργίες και άσθμα

Τα συστήματα κλιματισμού μπορούν να αποτελέσουν εστία αλλεργιογόνων όπως η σκόνη, η γύρη και η μούχλα. Αν δεν καθαρίζονται σωστά, αυτά τα αλλεργιογόνα κυκλοφορούν στον αέρα και προκαλούν συμπτώματα όπως φτέρνισμα, βήχα, υγρά μάτια και ρινική συμφόρηση. Άτομα με αλλεργίες ή άσθμα είναι ιδιαίτερα ευάλωτα.

Ηχορύπανση

Αν και ο κλιματισμός προσφέρει άνεση, μπορεί επίσης να συμβάλει στην ηχορύπανση. Ο συνεχής θόρυβος ενός κλιματιστικού, ειδικά εάν έχετε εγκατεστημένο κάποιο παλιό κλιματιστικό, μπορεί να διαταράξει τον ύπνο και να προκαλέσει εκνευρισμό, ιδιαίτερα τις νυχτερινές ώρες.

Η μακροχρόνια έκθεση σε θόρυβο επηρεάζει την ποιότητα του ύπνου, αυξάνει τα επίπεδα στρες και μειώνει τη γενική ευεξία.

Μεταδοτικές ασθένειες

Αν τα κλιματιστικά δεν συντηρούνται και καθαρίζονται σωστά, μπορεί να φιλοξενούν βακτήρια, ιούς και μύκητες. Αυτοί οι μικροοργανισμοί μπορούν να κυκλοφορούν στον αέρα και να αυξάνουν τον κίνδυνο αναπνευστικών λοιμώξεων. Η τακτική συντήρηση και καθαριότητα των μονάδων είναι κρίσιμη για την πρόληψη.

Εσωτερικοί Ρύποι

Ο κλιματισμός μπορεί να εντείνει τη ρύπανση του εσωτερικού αέρα. Ο αέρας που κυκλοφορεί σε κλειστούς χώρους μπορεί να περιέχει σκόνη, τρίχες κατοικίδιων, πτητικές οργανικές ενώσεις (VOCs) και χημικά. Η εισπνοή αυτών των ουσιών μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του αναπνευστικού και αλλεργίες. Η σωστή εγκατάσταση εξαερισμού και τα φίλτρα αέρα είναι απαραίτητα για τη διατήρηση της ποιότητας του αέρα.

Ο κλιματισμός παρέχει ανακούφιση από τη ζέστη, αλλά συνοδεύεται από ενδεχόμενες επιπτώσεις στην υγεία, όπως οι προαναφερθείσες.

Αντίθετα, τα δροσιστικά συστήματα εξάτμισης (air coolers) αποτελούν σήμερα, μια πιο φυσική εναλλακτική λύση, καθώς διατηρούν την υγρασία στο περιβάλλον και μειώνουν τα προβλήματα που σχετίζονται με την ξηρότητα. Επιπλέον, καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια, λειτουργούν πιο αθόρυβα και εξασφαλίζουν συνεχή κυκλοφορία φρέσκου αέρα, μειώνοντας τη συγκέντρωση ρύπων και παθογόνων.