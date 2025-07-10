Τι τρώει μία ογκολόγος κάθε πρωί για να μειώσει τον κίνδυνο καρκίνου

Ένα ισορροπημένο, θρεπτικό πρωινό είναι σημαντικό για την προστασία του οργανισμού από διάφορες ασθένειες, μεταξύ των οποίων και ο καρκίνος.

Θα θέλατε να μάθετε τι τρώει μία ογκολόγος για πρωινό κάθε μέρα για να ενισχύσει την άμυνα του οργανισμού της κατά του καρκίνου; Το EatingWell επικοινώνησε με την Tingting Tan, MD, ογκολόγο και αιματολόγο στο City of Hope στο Newport Beach της Καλιφόρνια.

Η γιατρός μας συμβουλεύει να ξεκινάμε την ημέρα μας με ένα πρωινό γεμάτο με δημητριακά ολικής αλέσεως, φρούτα και ξηρούς καρπούς, τα οποία έχουν συσχετιστεί με χαμηλότερη συχνότητα εμφάνισης διαφόρων τύπων καρκίνου.

Η κληρονομικότητα, η ηλικία αλλά και άλλοι παράγοντες παίζουν σημαντικό ρόλο στον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου. Ωστόσο, οι συνήθειες του τρόπου ζωής - όπως οι επιλογές τροφίμων - μπορούν επίσης να έχουν αντίκτυπο.

«Η διατροφή είναι ένας σημαντικός παράγοντας στην πρόληψη του καρκίνου και είναι ένας παράγοντας που μπορούμε να ελέγξουμε, σε αντίθεση με το οικογενειακό μας ιστορικό», λέει η Tan. «Οι μηχανισμοί που εμπλέκονται στο πώς αυτά τα τρόφιμα προλαμβάνουν τον καρκίνο ή μειώνουν τον κίνδυνο καρκίνου ενός ατόμου είναι πολύπλοκοι», διευκρινίζει.

Η σχέση μεταξύ διατροφής και καρκίνου είναι αναμφίβολα λίγο περίπλοκη, αλλά οι ερευνητές έχουν εντοπίσει μια δίαιτα, η οποία περιλαμβάνει τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά, στην οποία «πρωταγωνιστούν» τα φρούτα, τα λαχανικά, τα δημητριακά ολικής αλέσεως και οι ξηροί καρποί.

Αν και δεν υπάρχει μία μόνο τροφή που να μπορεί να αποτρέψει τον καρκίνο, τροφές όπως τα φρούτα, οι ξηροί καρποί και τα δημητριακά ολικής αλέσεως είναι γεμάτες με θρεπτικά συστατικά που μπορεί να έχουν προστατευτικές επιδράσεις κατά του καρκίνου, μειώνοντας τον κίνδυνο κυτταρικής βλάβης.

«Εκτός από την υγιεινή διατροφή, είναι επίσης σημαντικό να διατηρείτε το βάρος σας σε ένα υγιές εύρος και να είστε σωματικά δραστήριοι», καταλήγει η Tan. Με βάση τα παραπάνω εξηγείται γιατί η Tan είναι τόσο μεγάλη λάτρης της βρώμης με ξηρούς καρπούς και μούρα για πρωινό.