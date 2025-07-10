ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Τι τρώει μία ογκολόγος κάθε πρωί για να μειώσει τον κίνδυνο καρκίνου

Ευ Ζην
Τι τρώει μία ογκολόγος κάθε πρωί για να μειώσει τον κίνδυνο καρκίνου
Newsroom
Πέμπτη, 10/07/2025 - 15:56

Η διατροφή είναι ένας από τους παράγοντες που συμβάλλουν στις πιθανότητες εμφάνισης καρκίνου.

Ένα ισορροπημένο, θρεπτικό πρωινό είναι σημαντικό για την προστασία του οργανισμού από διάφορες ασθένειες, μεταξύ των οποίων και ο καρκίνος.
Θα θέλατε να μάθετε τι τρώει μία ογκολόγος για πρωινό κάθε μέρα για να ενισχύσει την άμυνα του οργανισμού της κατά του καρκίνου; Το EatingWell επικοινώνησε με την Tingting Tan, MD, ογκολόγο και αιματολόγο στο City of Hope στο Newport Beach της Καλιφόρνια.

Η γιατρός μας συμβουλεύει να ξεκινάμε την ημέρα μας με ένα πρωινό γεμάτο με δημητριακά ολικής αλέσεως, φρούτα και ξηρούς καρπούς, τα οποία έχουν συσχετιστεί με χαμηλότερη συχνότητα εμφάνισης διαφόρων τύπων καρκίνου.

Η κληρονομικότητα, η ηλικία αλλά και άλλοι παράγοντες παίζουν σημαντικό ρόλο στον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου. Ωστόσο, οι συνήθειες του τρόπου ζωής - όπως οι επιλογές τροφίμων - μπορούν επίσης να έχουν αντίκτυπο.

«Η διατροφή είναι ένας σημαντικός παράγοντας στην πρόληψη του καρκίνου και είναι ένας παράγοντας που μπορούμε να ελέγξουμε, σε αντίθεση με το οικογενειακό μας ιστορικό», λέει η Tan. «Οι μηχανισμοί που εμπλέκονται στο πώς αυτά τα τρόφιμα προλαμβάνουν τον καρκίνο ή μειώνουν τον κίνδυνο καρκίνου ενός ατόμου είναι πολύπλοκοι», διευκρινίζει.

Η σχέση μεταξύ διατροφής και καρκίνου είναι αναμφίβολα λίγο περίπλοκη, αλλά οι ερευνητές έχουν εντοπίσει μια δίαιτα, η οποία περιλαμβάνει τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά, στην οποία «πρωταγωνιστούν» τα φρούτα, τα λαχανικά, τα δημητριακά ολικής αλέσεως και οι ξηροί καρποί.

Αν και δεν υπάρχει μία μόνο τροφή που να μπορεί να αποτρέψει τον καρκίνο, τροφές όπως τα φρούτα, οι ξηροί καρποί και τα δημητριακά ολικής αλέσεως είναι γεμάτες με θρεπτικά συστατικά που μπορεί να έχουν προστατευτικές επιδράσεις κατά του καρκίνου, μειώνοντας τον κίνδυνο κυτταρικής βλάβης.

«Εκτός από την υγιεινή διατροφή, είναι επίσης σημαντικό να διατηρείτε το βάρος σας σε ένα υγιές εύρος και να είστε σωματικά δραστήριοι», καταλήγει η Tan. Με βάση τα παραπάνω εξηγείται γιατί η Tan είναι τόσο μεγάλη λάτρης της βρώμης με ξηρούς καρπούς και μούρα για πρωινό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 10/07/2025 - 16:00

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Passion Fruit: Το μικρό τροπικό φρούτο με μεγάλα οφέλη για σάκχαρο, ύπνο και καρδιά
Passion Fruit: Το μικρό τροπικό φρούτο με μεγάλα οφέλη για σάκχαρο, ύπνο και καρδιά 14 Ιουλίου 2025
Ήλιος: Δεν κάνει μόνο κακό - 5 σημαντικοί λόγοι για να τον εκτιμήσετε 10 Ιουλίου 2025
Ήλιος: Δεν κάνει μόνο κακό - 5 σημαντικοί λόγοι για να τον εκτιμήσετε

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ποια είναι η καλύτερη ώρα της ημέρας να φάτε φρούτα για αδυνάτισμα

Ποια είναι η καλύτερη ώρα της ημέρας να φάτε φρούτα για αδυνάτισμα

Ευ Ζην
Πώς η ιβουπροφαίνη επηρεάζει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου

Πώς η ιβουπροφαίνη επηρεάζει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου

Μελέτες
Θετική σκέψη και υγεία: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Θετική σκέψη και υγεία: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Μελέτες
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Δωρεάν προληπτικός έλεγχος για τον καρκίνο του στόματος

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Δωρεάν προληπτικός έλεγχος για τον καρκίνο του στόματος

Επικαιρότητα
Καρκίνος γαστρεντερικού: Ανησυχητική αύξηση σε νεαρής ηλικίας άτομα

Καρκίνος γαστρεντερικού: Ανησυχητική αύξηση σε νεαρής ηλικίας άτομα

Επικαιρότητα
Καρκίνος του μαστού: Πώς μια εξέταση προβλέπει την σωστή θεραπεία

Καρκίνος του μαστού: Πώς μια εξέταση προβλέπει την σωστή θεραπεία

Μελέτες

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Πόσο και πώς να γυμνάζεστε για μακροζωία, ανάλογα με την ηλικία σας – Οι συστάσεις του ΠΟΥ
Ευ Ζην
20/01/2026 - 19:49
Ποια είναι η καλύτερη ώρα της ημέρας να φάτε φρούτα για αδυνάτισμα
Ευ Ζην
20/01/2026 - 19:12
Επιστήμονες ανακάλυψαν γιατί τα άτομα με νεφρική νόσο πεθαίνουν τόσο συχνά από καρδιακά προβλήματα
Μελέτες
20/01/2026 - 18:42
Harvard: Το νούμερο 1 πράγμα που πρέπει να προσέχετε όταν προσπαθείτε να χάσετε βάρος
Ευ Ζην
20/01/2026 - 18:12
ΙΣΑ: Παρέμβαση για τον νέο νόμο περί αναβολής στράτευσης των γιατρών
Επικαιρότητα
20/01/2026 - 17:45
ΕΟΦ: «Αδικαιολόγητη η ανησυχία» για την απόσυρση αντιβιοτικού
Φάρμακο
20/01/2026 - 17:15
ΕΟΦ: Απαγορεύει τη διακίνηση και διάθεση φυτικού συμπληρώματος με αντιοξειδωτικές ιδιότητες
Επικαιρότητα
20/01/2026 - 16:50
Καρδιολόγος: Η αιματολογική εξέταση που πρέπει να κάνετε αν είστε άνω των 50
Ευ Ζην
20/01/2026 - 16:41
Εγκαινιάστηκαν τα ανακαινισμένα Κέντρα Υγείας Βάρης και Κορωπίου
Πολιτική Υγείας
20/01/2026 - 16:37
Απίστευτες σκηνές στον «Ερυθρό Σταυρό»: Ασθενής έβριζε, κλωτσούσε και πετούσε αίμα και ούρα παντού
Επικαιρότητα
20/01/2026 - 16:09
Γρίπη: 14χρονο παιδί νοσηλεύεται στη ΜΕΘ
Επικαιρότητα
20/01/2026 - 15:38
Τι σημαίνει για την ψυχολογία σας αν έχετε ένα ακατάστατο δωμάτιο
Ευ Ζην
20/01/2026 - 15:14
ΕΟΦ: Ανακαλείται γνωστή κρέμα προσώπου – Δεν πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές
Επικαιρότητα
20/01/2026 - 15:05
ΠΑΓΝΗ: Βγήκε από τη ΜΕΘ η 25χρονη ειδικευόμενη γιατρός που διαγνώστηκε με μηνιγγίτιδα
Επικαιρότητα
20/01/2026 - 14:28
Αμύγδαλα: Πόσα πρέπει να τρώτε την ημέρα για να δείτε θετικές αλλαγές στην υγεία σας
Ευ Ζην
20/01/2026 - 14:12
Πώς η ιβουπροφαίνη επηρεάζει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου
Μελέτες
20/01/2026 - 13:56
Ανοίγει γυμναστήριο στην Αθήνα ο σύζυγος του Στέφανου Κασσελάκη, Τάιλερ ΜακΜπέθ
Επικαιρότητα
20/01/2026 - 13:41
Θετική σκέψη και υγεία: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Μελέτες
20/01/2026 - 13:19
Chiesi Hellas: Συνεχίζει να ξεχωρίζει ως εργοδότης επιλογής στην Ελλάδα
Επιχειρείν
20/01/2026 - 12:15
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Δωρεάν προληπτικός έλεγχος για τον καρκίνο του στόματος
Επικαιρότητα
20/01/2026 - 12:03
Καρκίνος γαστρεντερικού: Ανησυχητική αύξηση σε νεαρής ηλικίας άτομα
Επικαιρότητα
20/01/2026 - 11:49
Αυτό είναι το «μυστικό» για να σταματήσετε το κρυολόγημα πριν εξελιχθεί
Μελέτες
20/01/2026 - 11:22
Παχυσαρκία: Χειρουργική αντιμετώπιση ή φαρμακευτική αγωγή;
Επικαιρότητα
20/01/2026 - 10:48
Λευκά φασόλια: Το superfood που προσφέρει φυτικές ίνες, πρωτεΐνη και μία σημαντική βιταμίνη
Ευ Ζην
20/01/2026 - 10:37
Καρκίνος του μαστού: Πώς μια εξέταση προβλέπει την σωστή θεραπεία
Μελέτες
20/01/2026 - 08:50
Πόσο καιρό διατηρούνται τα προϊόντα skincare και πότε πρέπει να τα πετάξετε
Ευ Ζην
20/01/2026 - 07:37
Κύμινο: Τα οφέλη για την πέψη και την υγεία
Ευ Ζην
20/01/2026 - 06:42
Πώς τα βιντεοπαιχνίδια επηρεάζουν τη νοημοσύνη των παιδιών
Ευ Ζην
20/01/2026 - 06:28
Μήπως ό,τι ξέραμε για τη διατροφή ήταν… λάθος;
Ευ Ζην
20/01/2026 - 06:14
Χειρουργεία: Χιλιάδες ασθενείς στην αναμονή, εκατοντάδες αίθουσες κλειστές
Επικαιρότητα
20/01/2026 - 06:00

ΔΗΜΟΦΙΛΗ