Πρωτεΐνη: Πότε είναι «ωρολογιακή βόμβα» για την καρδιά

Οι δίαιτες υψηλής πρωτεΐνης έχουν κερδίσει μεγάλη δημοτικότητα. Ωστόσο, ενέχουν κινδύνους που πιθανόν δεν γνωρίζετε.

Οι δίαιτες με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη μπορεί να φαίνονται υγιεινές, όμως ο καρδιολόγος Dr. Dmitry Yaranov προειδοποιεί ότι μπορούν να βλάψουν σιωπηλά την καρδιά και να αυξήσουν τον κίνδυνο εμφράγματος. Από την απώλεια βάρους μέχρι την αύξηση της μυϊκής μάζας, οι πλούσιες σε πρωτεΐνη δίαιτες έχουν γίνει η πρώτη επιλογή για πολλούς λάτρεις της γυμναστικής. Όμως ενδέχεται τα πιάτα γεμάτα πρωτεΐνη να βλάπτουν αθόρυβα την καρδιά σας.

Ενώ η πρωτεΐνη είναι απαραίτητη, η υπερκατανάλωσή της ενδέχεται να κρύβει κινδύνους. Ο Dr. Dmitry Yaranov εξηγεί, σε ανάρτησή του, πώς μια διατροφή με υπερβολική πρωτεΐνη μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για πρόωρο έμφραγμα και μακροχρόνια καρδιολογικά προβλήματα.

Ο ίδιος τονίζει πως η εξωτερική εικόνα της φυσικής κατάστασης δεν εγγυάται εσωτερική υγεία, αναφέροντας περιπτώσεις γυμνασμένων ατόμων που υπέστησαν ξαφνικά εμφράγματα.

Τι προκαλούν οι ακραίες δίαιτες υψηλής πρωτεΐνης στην καρδιά

Σύμφωνα με τον Dr. Dmitry, η χρόνια κατανάλωση υπερβολικής πρωτεΐνης, ιδίως από ζωικές πηγές, μπορεί να οδηγήσει σε:

Εκτίναξη της LDL (κακής) χοληστερόλης

Δυσλειτουργία του ενδοθηλίου (το στρώμα των αγγείων)

Χρόνια φλεγμονή

Πρόωρη αθηροσκλήρωση

Ο Dr. Dmitry έχει αντιμετωπίσει φαινομενικά «γυμνασμένους» 35χρονους που υπέστησαν ξαφνικά εμφράγματα, χωρίς κανένα σύμπτωμα ή προειδοποίηση.

«Καμία ένδειξη. Καμία προειδοποίηση. Μόνο μια ωρολογιακή βόμβα», αναφέρει ο ίδιος.

Θυμηθείτε ότι η αθλητική απόδοση δεν εξασφαλίζει υγιή καρδιά και το χαμηλό ποσοστό λίπους δεν σημαίνει χαμηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Οι κοιλιακοί, δεν προστατεύουν από τα φραγμένα αγγεία ή από έμφραγμα. Για μακροχρόνια υγεία της καρδιάς, ο Dr. Dmitry προτείνει ισορροπημένη διατροφή, φυτικές τροφές και προσεκτικό έλεγχο αίματος αντί για ακραίες διατροφικές μόδες.

{https://www.instagram.com/p/DLP22AMADg1/}