5 «καμπανάκια» που δείχνουν ότι το σώμα σας χρειάζεται περισσότερη πρωτεΐνη

Αν αναρωτιέστε αν λαμβάνετε αρκετή πρωτεΐνη μέσα από τη διατροφή σας, οι παρακάτω πληροφορίες θα σας λύσουν κάθε απορία.

Υπάρχουν, πέντε «κόκκινες σημαίες» που δείχνουν ότι χρειάζεστε περισσότερη πρωτεΐνη. Ας δούμε ποιες είναι αυτές.

1) Πεινάτε συνέχεια

Μπορεί να έχετε μόλις φάει αλλά νιώθετε ότι δεν έχετε χορτάσει και χρειάζεστε κάτι ακόμη. Η Jessica Cording, RD, CDN, συγγραφέας του «The Little Book of Game-Changers», λέει ότι αυτό είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα σημάδια ότι δεν λαμβάνετε αρκετή πρωτεΐνη.

Η πρωτεΐνη βοηθά να αισθάνεστε χορτάτοι και αν δεν λαμβάνετε αρκετή, μπορεί να καταλήξετε να πεινάτε ξανά πολύ σύντομα μετά από το φαγητό. «Αν κάποιος πεινάει συνεχώς, πάντα ελέγχω αν λαμβάνει αρκετή πρωτεΐνη», προσθέτει η Cording.

2) Τα κοψίματα και οι γρατζουνιές σας χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να επουλωθούν

Η πρωτεΐνη είναι απαραίτητη για την επούλωση των πληγών επειδή παρέχει τη βάση για τη δημιουργία νέου ιστού και κολλαγόνου, τα οποία είναι απαραίτητα για την επιδιόρθωση των βλαβών και την ανάπτυξη του σώματος, εξηγεί η Cording.

«Μερικές φορές, όταν δεν λαμβάνετε αρκετή πρωτεΐνη, το σώμα σας δεν επιδιορθώνει τις βλάβες του τόσο καλά», διευκρινίζει η ίδια.

3) Δεν «χτίζετε» μυς

Ναι, ακόμα κι αν κάνετε έντονη προπόνηση με βάρη, μια δίαιτα που δεν έχει πρωτεΐνη σημαίνει ότι δεν θα δείτε πραγματικά μεγάλη βελτίωση στη μυϊκή σας μάζα. Φυσικά, δεν θα χτίσετε μυς τρώγοντας μόνο πρωτεΐνη, αλλά αν αντιμετωπίζετε αυτό το πρόβλημα, η Cording λέει να επαναπροσδιορίσετε την ποσότητα πρωτεΐνης που λαμβάνετε.

Αν δυσκολεύεστε να καλύψετε τις καθημερινές σας ανάγκες σε πρωτεΐνη στα κανονικά σας γεύματα, μπορείτε επίσης να επιλέξετε μια σκόνη πρωτεΐνης για να δώσετε στον εαυτό σας μια ώθηση.

4) Έχετε τριχόπτωση

Η τριχόπτωση είναι στην πραγματικότητα αρκετά περίπλοκη, επομένως είναι δύσκολο να πούμε ότι οφείλεται αποκλειστικά στην έλλειψη πρωτεΐνης στη διατροφή σας. Αλλά αν αισθάνεστε ότι δεν υπάρχει προφανής λόγος για την τριχόπτωση, η πρωτεΐνη θα μπορούσε να είναι ένας «ένοχος», σύμφωνα με τον Δρ. Gary Goldenberg, MD, επίκουρο κλινικό καθηγητή δερματολογίας στην Ιατρική Σχολή Icahn στο Νοσοκομείο Mount Sinai.

«Οι θύλακες των τριχών βρίσκονται συνεχώς σε κύκλους ανάπτυξης, μετάβασης και ηρεμίας», εξηγεί.

«Οι πρωτεΐνες είναι απαραίτητες για να υποστηρίξουν αυτή τη συνεχή εναλλαγή», συμπληρώνει. Αν δεν έχετε αρκετή πρωτεΐνη, δεν μπορούν να παραχθούν νέα υγιή θυλάκια και μπορεί να καταλήξετε να χάνετε μαλλιά, λέει ο Δρ Goldenberg. Φυσικά, η αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης δεν είναι πάντα μια μαγική λύση. «Ενώ στους περισσότερους ανθρώπους αυτή η διαδικασία μπορεί να επιδιορθωθεί με αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης, σε ορισμένους ασθενείς μπορεί να γίνει χρόνια και μακροπρόθεσμη», καταλήγει ο ίδιος.

5) Τα νύχια σας είναι εύθραυστα

Τα νύχια αποτελούνται κυρίως από κερατίνη, η οποία είναι μια μορφή πρωτεΐνης. Όταν δεν υπάρχει αρκετή πρωτεΐνη στη διατροφή σας, δεν μπορείτε να παράγετε αρκετή κερατίνη, με αποτέλεσμα τα νύχια να είναι εύθραυστα, σημειώνει ο Goldenberg.

Φυσικά, το ασβέστιο, η βιταμίνη C, η βιοτίνη (βιταμίνη Β7) και η βιταμίνη Ε είναι επίσης βασικοί παράγοντες για την καλή υγεία των νυχιών. Επομένως, θα πρέπει να προσπαθήσετε να ενσωματώσετε στη διατροφή σας τροφές όπως ξηρούς καρπούς, λαχανικά και αυγά, για να αποκομίσετε όλα τα οφέλη αυτών των βασικών βιταμινών.