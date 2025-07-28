ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

5 «καμπανάκια» που δείχνουν ότι το σώμα σας χρειάζεται περισσότερη πρωτεΐνη

Ευ Ζην
5 «καμπανάκια» που δείχνουν ότι το σώμα σας χρειάζεται περισσότερη πρωτεΐνη
Μαρία Γκουρτσιλίδου
Δευτέρα, 28/07/2025 - 18:37

Σε γενικές γραμμές οι άνθρωποι χρειάζονται 25 με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης σε κάθε γεύμα.

Αν αναρωτιέστε αν λαμβάνετε αρκετή πρωτεΐνη μέσα από τη διατροφή σας, οι παρακάτω πληροφορίες θα σας λύσουν κάθε απορία.

Υπάρχουν, πέντε «κόκκινες σημαίες» που δείχνουν ότι χρειάζεστε περισσότερη πρωτεΐνη. Ας δούμε ποιες είναι αυτές.

1) Πεινάτε συνέχεια

Μπορεί να έχετε μόλις φάει αλλά νιώθετε ότι δεν έχετε χορτάσει και χρειάζεστε κάτι ακόμη. Η Jessica Cording, RD, CDN, συγγραφέας του «The Little Book of Game-Changers», λέει ότι αυτό είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα σημάδια ότι δεν λαμβάνετε αρκετή πρωτεΐνη.

Η πρωτεΐνη βοηθά να αισθάνεστε χορτάτοι και αν δεν λαμβάνετε αρκετή, μπορεί να καταλήξετε να πεινάτε ξανά πολύ σύντομα μετά από το φαγητό. «Αν κάποιος πεινάει συνεχώς, πάντα ελέγχω αν λαμβάνει αρκετή πρωτεΐνη», προσθέτει η Cording.

2) Τα κοψίματα και οι γρατζουνιές σας χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να επουλωθούν

Η πρωτεΐνη είναι απαραίτητη για την επούλωση των πληγών επειδή παρέχει τη βάση για τη δημιουργία νέου ιστού και κολλαγόνου, τα οποία είναι απαραίτητα για την επιδιόρθωση των βλαβών και την ανάπτυξη του σώματος, εξηγεί η Cording.

«Μερικές φορές, όταν δεν λαμβάνετε αρκετή πρωτεΐνη, το σώμα σας δεν επιδιορθώνει τις βλάβες του τόσο καλά», διευκρινίζει η ίδια.

3) Δεν «χτίζετε» μυς

Ναι, ακόμα κι αν κάνετε έντονη προπόνηση με βάρη, μια δίαιτα που δεν έχει πρωτεΐνη σημαίνει ότι δεν θα δείτε πραγματικά μεγάλη βελτίωση στη μυϊκή σας μάζα. Φυσικά, δεν θα χτίσετε μυς τρώγοντας μόνο πρωτεΐνη, αλλά αν αντιμετωπίζετε αυτό το πρόβλημα, η Cording λέει να επαναπροσδιορίσετε την ποσότητα πρωτεΐνης που λαμβάνετε.

Αν δυσκολεύεστε να καλύψετε τις καθημερινές σας ανάγκες σε πρωτεΐνη στα κανονικά σας γεύματα, μπορείτε επίσης να επιλέξετε μια σκόνη πρωτεΐνης για να δώσετε στον εαυτό σας μια ώθηση.

4) Έχετε τριχόπτωση

Η τριχόπτωση είναι στην πραγματικότητα αρκετά περίπλοκη, επομένως είναι δύσκολο να πούμε ότι οφείλεται αποκλειστικά στην έλλειψη πρωτεΐνης στη διατροφή σας. Αλλά αν αισθάνεστε ότι δεν υπάρχει προφανής λόγος για την τριχόπτωση, η πρωτεΐνη θα μπορούσε να είναι ένας «ένοχος», σύμφωνα με τον Δρ. Gary Goldenberg, MD, επίκουρο κλινικό καθηγητή δερματολογίας στην Ιατρική Σχολή Icahn στο Νοσοκομείο Mount Sinai.

«Οι θύλακες των τριχών βρίσκονται συνεχώς σε κύκλους ανάπτυξης, μετάβασης και ηρεμίας», εξηγεί.

«Οι πρωτεΐνες είναι απαραίτητες για να υποστηρίξουν αυτή τη συνεχή εναλλαγή», συμπληρώνει. Αν δεν έχετε αρκετή πρωτεΐνη, δεν μπορούν να παραχθούν νέα υγιή θυλάκια και μπορεί να καταλήξετε να χάνετε μαλλιά, λέει ο Δρ Goldenberg. Φυσικά, η αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης δεν είναι πάντα μια μαγική λύση. «Ενώ στους περισσότερους ανθρώπους αυτή η διαδικασία μπορεί να επιδιορθωθεί με αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης, σε ορισμένους ασθενείς μπορεί να γίνει χρόνια και μακροπρόθεσμη», καταλήγει ο ίδιος.

5) Τα νύχια σας είναι εύθραυστα

Τα νύχια αποτελούνται κυρίως από κερατίνη, η οποία είναι μια μορφή πρωτεΐνης. Όταν δεν υπάρχει αρκετή πρωτεΐνη στη διατροφή σας, δεν μπορείτε να παράγετε αρκετή κερατίνη, με αποτέλεσμα τα νύχια να είναι εύθραυστα, σημειώνει ο Goldenberg.

Φυσικά, το ασβέστιο, η βιταμίνη C, η βιοτίνη (βιταμίνη Β7) και η βιταμίνη Ε είναι επίσης βασικοί παράγοντες για την καλή υγεία των νυχιών. Επομένως, θα πρέπει να προσπαθήσετε να ενσωματώσετε στη διατροφή σας τροφές όπως ξηρούς καρπούς, λαχανικά και αυγά, για να αποκομίσετε όλα τα οφέλη αυτών των βασικών βιταμινών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 28/07/2025 - 17:45

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Έρχονται τα σύκα: Τα 5 κορυφαία οφέλη για την υγεία μας
Έρχονται τα σύκα: Τα 5 κορυφαία οφέλη για την υγεία μας 28 Ιουλίου 2025
Φραγκόσυκα: Προστατεύουν την καρδιά, μειώνουν τους δείκτες φλεγμονής 29 Ιουλίου 2025
Φραγκόσυκα: Προστατεύουν την καρδιά, μειώνουν τους δείκτες φλεγμονής

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Οι 6 τροφές που είναι ωφέλιμες για την καρδιά των γυναικών

Οι 6 τροφές που είναι ωφέλιμες για την καρδιά των γυναικών

Ευ Ζην
Πώς το μικροβίωμα του εντέρου καθορίζει την αντίδραση του οργανισμού στον καρκίνο

Πώς το μικροβίωμα του εντέρου καθορίζει την αντίδραση του οργανισμού στον καρκίνο

Μελέτες
«Ένα μήλο την ημέρα...» παρέχει πολλά οφέλη για την υγεία

«Ένα μήλο την ημέρα...» παρέχει πολλά οφέλη για την υγεία

Ευ Ζην
Οι 5 καλύτερες διατροφικές επιλογές του Φεβρουαρίου για ισχυρό ανοσοποιητικό

Οι 5 καλύτερες διατροφικές επιλογές του Φεβρουαρίου για ισχυρό ανοσοποιητικό

Ευ Ζην
Πόση σκόνη πρωτεΐνης μπορείτε να παίρνετε κάθε μέρα

Πόση σκόνη πρωτεΐνης μπορείτε να παίρνετε κάθε μέρα

Ευ Ζην
Αυτή είναι η ηλικία που φτάνετε στο αποκορύφωμα της φυσικής σας κατάστασης

Αυτή είναι η ηλικία που φτάνετε στο αποκορύφωμα της φυσικής σας κατάστασης

Μελέτες

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Οι συνήθειες που σας στερούν χρόνια ζωής - Πώς να τις αλλάξετε
Ευ Ζην
07/02/2026 - 13:36
Οι 6 τροφές που είναι ωφέλιμες για την καρδιά των γυναικών
Ευ Ζην
07/02/2026 - 11:21
Γιατί νιώθετε συνέχεια κόπωση στην εγκυμοσύνη;
Ευ Ζην
07/02/2026 - 09:20
Φάρμακα αδυνατίσματος: Ο διατροφικός κίνδυνος που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία σας
Μελέτες
07/02/2026 - 08:38
Μπορεί η ψυχική υγεία να επηρεάσει την εμφάνισή σας;
Ευ Ζην
07/02/2026 - 06:45
Long Covid: Μαγνητικές τομογραφίες δείχνουν ότι αφήνει σοβαρές εγκεφαλικές βλάβες
Μελέτες
07/02/2026 - 06:29
Η μέθοδος προπόνησης 5×5 ενισχύει τον μεταβολισμό
Ευ Ζην
07/02/2026 - 06:10
Σοβαρές ελλείψεις απειλούν τη θεραπεία ασθενών με πνευμονική υπέρταση
Φάρμακο
07/02/2026 - 06:00
ΑΒ Βασιλόπουλος: Βραβείο «Ανδρέας Γιαννόπουλος» από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για τη διαχρονική κοινωνική της προσφορά
Επιχειρείν
06/02/2026 - 22:55
Οι συνήθειες που πρέπει να σταματήσετε για καλύτερη φυσική κατάσταση
Ευ Ζην
06/02/2026 - 21:38
Συμβουλές για τη σωστή φροντίδα ενός τραυματισμένου νυχιού
Ευ Ζην
06/02/2026 - 20:31
Δίαιτα κέτο: Οι 8 πιθανές παρενέργειες – Τι να προσέχετε
Ευ Ζην
06/02/2026 - 19:06
Οι τροφές που βελτιώνει την ευαισθησία στην ινσουλίνη, σύμφωνα με τους ενδοκρινολόγους
Ευ Ζην
06/02/2026 - 18:31
Ιπποκράτειο: Φυλάκιση τριών ετών στον πρώην διευθυντή καρδιολογικής κλινικής που ζητούσε «φακελάκι»
Επικαιρότητα
06/02/2026 - 17:47
ΕΟΦ: Εκτός λειτουργίας ο ιστότοπος το Σαββατοκύριακο
Επικαιρότητα
06/02/2026 - 17:16
Μπορούν οι αλλαγές του καιρού να σας αρρωστήσουν;
Ευ Ζην
06/02/2026 - 17:02
Υπ. Υγείας: Ξεκινά το πρόγραμμα CHAMPS του ΟΗΕ για την πρόληψη εξαρτήσεων στους νέους
Πολιτική Υγείας
06/02/2026 - 16:56
Bayer: Νέο αντιπηκτικό μειώνει κατά 26% τον κίνδυνο επανεμφάνισης εγκεφαλικού
Φάρμακο
06/02/2026 - 16:24
5 τροφές που συμβάλλουν στη μακροζωία, σύμφωνα με τους ειδικούς
Ευ Ζην
06/02/2026 - 15:54
Τοξική ουσία εντοπίστηκε σε 28 δημοφιλείς σοκολάτες και γλυκά
Επικαιρότητα
06/02/2026 - 15:42
Danone: Προχωρά σε νέες ανακλήσεις βρεφικού γάλακτος στην Ευρώπη
Επικαιρότητα
06/02/2026 - 15:34
Η καθημερινή συνήθεια που βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα του αέρα στο σπίτι σας
Ευ Ζην
06/02/2026 - 15:20
Ευλογιά: Τι λέει έκθεση της EFSA για την περίπτωση της Ελλάδας σχετικά με τον εμβολιασμό
Επικαιρότητα
06/02/2026 - 15:08
Κρήτη: Οι εργαζόμενοι ζητούν μονιμοποίηση συμβασιούχων στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου
Επικαιρότητα
06/02/2026 - 14:14
Epstein Barr: Πώς ο «ιός του φιλιού» αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης της σκλήρυνσης κατά πλάκας
Μελέτες
06/02/2026 - 13:39
Ημερίδα ΕΟΦ: «Ο ρόλος του ΕΟΦ στη διαμόρφωση της φαρμακευτικής πολιτικής - τα επόμενα βήματα»
Επικαιρότητα
06/02/2026 - 13:38
ΠΟΕΔΗΝ: Τα νεότερα για την ανανέωση των προγραμμάτων ΔΥΠΑ για τους υγειονομικούς
Επικαιρότητα
06/02/2026 - 13:03
Πώς θα καταλάβετε αν έχετε RSV – Ποια συμπτώματα είναι κοινά με της γρίπης
Επικαιρότητα
06/02/2026 - 12:23
Η Νο1 αιτία που προκαλεί ρυτίδες στο πρόσωπο και πώς να την αντιμετωπίσετε
Ευ Ζην
06/02/2026 - 11:51
«Μην πίνετε ωμό γάλα» - Προειδοποίηση μετά το θάνατο νεογνού από λιστέρια στο Νέο Μεξικό
Επικαιρότητα
06/02/2026 - 11:13

ΔΗΜΟΦΙΛΗ