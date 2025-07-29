Υγεία ματιών: Ειδικοί προτείνουν τις 5 καλύτερες τροφές

Είναι αλήθεια ότι η διατροφή παίζει ρόλο στην όραση .

Η οπτομέτρης Francesca Marchetti τονίζει τη σημασία της διατροφής στην όραση. «Τα μάτια μας είναι ζωτικής σημασίας για μια καλή ζωή. Αν και υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για να προστατεύσουμε την υγεία των ματιών μας, θα πρέπει όλοι να δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση στις τροφές που τρώμε για να υποστηρίξουμε την υγεία των ματιών μας», επισημαίνει.

Η Δρ. Emma Derbyshire, διατροφολόγος δημόσιας υγείας, εστιάζει σε ένα σημαντικό θρεπτικό συστατικό για την υγεία των ματιών: «Η λουτεΐνη, ένα από τα τρία καροτενοειδή της ωχράς κηλίδας, βρίσκεται σε υψηλές συγκεντρώσεις στην ωχρά κηλίδα, ένα μέρος του ματιού που είναι υπεύθυνο για την καθαρή κεντρική όραση. Ωστόσο, λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν σε ποιες τροφές θα την βρουν».

Πέντε τροφές για υγιή μάτια

Λιπαρά ψάρια όπως ο σολομός και το σκουμπρί

Η Δρ. Emma Derbyshire δηλώνει: «Οι κυτταρικές μεμβράνες του αμφιβληστροειδούς στο μάτι περιέχουν υψηλή συγκέντρωση δοκοσαεξαενοϊκού οξέος (DHA). Το NHS συνιστά σε όλους να τρώνε μία μερίδα λιπαρού ψαριού την εβδομάδα για να λάβουν 250mg DHA, ώστε να απολαύσουν τα οφέλη για την υγεία.

Κόκκινο κρέας

Το κόκκινο κρέας είναι μια καλή πηγή ψευδαργύρου, ο οποίος παίζει ρόλο στη λειτουργία του αμφιβληστροειδούς, καθώς συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής όρασης. Η ψητή μπριζόλα ή τα παϊδάκια αρνιού μπορούν να είναι ένας φανταστικός τρόπος για να ενσωματώσετε τον ψευδάργυρο στα γεύματά σας.

Σκούρα πράσινα φυλλώδη λαχανικά όπως το σπανάκι και το λάχανο

Η Francesca Marchetti εξηγεί: «Η λουτεΐνη πρέπει να λαμβάνεται μέσω της διατροφής ή ενός εξειδικευμένου συμπληρώματος για την υγεία των ματιών, καθώς το σώμα μας δεν μπορεί να την παράγει μόνο του.

Αυτά τα χόρτα περιέχουν επίσης βιταμίνη E και βιταμίνη C, απαραίτητες για την προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες. Προσθέστε σπανάκι στις σαλάτες για ένα θρεπτικό συνοδευτικό στο μπάρμπεκιου σας».

Πορτοκάλια, γλυκό καλαμπόκι και γλυκοπατάτες

Η Δρ. Emma Derbyshire τονίζει τη σημασία ορισμένων θρεπτικών συστατικών για την υγεία των ματιών, υπογραμμίζοντας: «Η ζεαξανθίνη, ένα άλλο καροτενοειδές της ωχράς κηλίδας, βρίσκεται σε πορτοκαλί και κίτρινα φρούτα και λαχανικά όπως το γλυκό καλαμπόκι και οι γλυκοπατάτες. Η βιταμίνη C, που υπάρχει στα πορτοκάλια και τα μούρα, βοηθά στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες που προκαλείται από το ηλιακό φως και τη ρύπανση».

Αυγά

Τα αυγά βρίσκονται επίσης στο μενού για υγιή όραση, παρέχοντας βιταμίνη Β2 η οποία, σύμφωνα με την Δρ. Emma Derbyshire, «βοηθά στη διατήρηση της καθαρότητας του φακού».

Εάν είστε λάτρεις του μπάρμπεκιου, σκεφτείτε ως συνοδευτικό μια σαλάτα γαρνιρισμένη με βραστά αυγά ή ένα δροσιστικό συνοδευτικό με βάση το αυγό.

Παρά τη διαθεσιμότητα και την οικονομική προσιτότητα αυτής της τροφής, πλούσιας σε θρεπτικά συστατικά, μελέτες δείχνουν ότι πολλά άτομα εξακολουθούν να μην καταναλώνουν επαρκείς ποσότητες μέσω της διατροφής τους.

Η Δρ. Emma Derbyshire τονίζει τη σημασία των διατροφικών επιλογών για τη διατήρηση της οφθαλμικής υγείας, συμβουλεύοντας: «Πρέπει όλοι να καταβάλουμε προσπάθεια και να δώσουμε προτεραιότητα στη διατροφή για την υγεία των ματιών. Υπάρχουν τόσα πολλά τρόφιμα που μπορούμε όλοι να απολαύσουμε. Για όσους δυσκολεύονται να λάβουν αυτά τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά μέσω της διατροφής τους, υπάρχει επίσης η επιλογή λήψης συμπληρωμάτων, τα οποία περιέχουν θρεπτικά συστατικά που βοηθούν στην υποστήριξη της υγείας των ματιών».