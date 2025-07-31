Pilates: 3 ασκήσεις για καλύτερη ισορροπία και αποφυγή τραυματισμών μετά τα 60

Καθώς μεγαλώνετε, η ισορροπία και η ευλυγισία μειώνονται φυσικά. Με τις σωστές ασκήσεις Pilates , όμως, τα πράγματα αλλάζουν.

Εκπαιδεύτρια Pilates εξηγεί γιατί οι παρακάτω ασκήσεις ωφελούν τους ανθρώπους στα 60 και στα 70 τους.

Το Pilates προσφέρει πολυάριθμα οφέλη για το σώμα και το πνεύμα, ιδιαίτερα καθώς περνούν τα χρόνια. Ενισχύει τη σταθερότητα του κορμού, βελτιώνει την ισορροπία, την ευλυγισία και τη στάση του σώματος, ενώ συμβάλλει στην πρόληψη τραυματισμών και πόνων, ιδίως στη μέση και στις αρθρώσεις. Παράλληλα, βοηθά στη σωστή αναπνοή και χαλαρώνει το νευρικό σύστημα, προσφέροντας αίσθηση ευεξίας και ενίσχυση της συγκέντρωσης. Είναι μια ήπια αλλά αποτελεσματική μορφή άσκησης, ιδανική για όλες τις ηλικίες.

Όταν μπαίνετε στα 70 ή στα τέλη των 60, ίσως παρατηρήσετε διαφορές στον τρόπο που κινείται και αισθάνεται το σώμα σας. Είναι φυσιολογικό να βιώνετε κάποια δυσκαμψία και μείωση της αίσθησης ισορροπίας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να κάνετε κάτι για αυτό.

Εκτός από το ότι προκαλούν ενεργά την ισορροπία σας, αυτές οι ασκήσεις βελτιώνουν και την κινητικότητα των ισχίων σας, κάτι που θα σας βοηθήσει να αισθάνεστε πιο σταθεροί και να αποφεύγετε τραυματισμούς. Αυτές οι ασκήσεις κρατούν επίσης την άρθρωση του ισχίου δυνατή και ευλύγιστη και την εμποδίζουν από το να γίνει δύσκαμπτη, κάτι που αυξάνει τον κίνδυνο τραυματισμού και μειωμένης κινητικότητας καθώς μεγαλώνετε.

Δείτε τις ασκήσεις

1. Standing kickback

{https://www.youtube.com/watch?v=qzqDHSDTc0U}

2. Side-lying leg kick

{https://www.youtube.com/watch?v=9gICl-5qnWE&t}

3. Side-lying leg circle

{https://www.youtube.com/watch?v=JUJe0dT9N6U}