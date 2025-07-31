ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Χολίνη: Το όργανο του σώματος που τη χρειάζεται περισσότερο

Ευ Ζην
Newsroom
Πέμπτη, 31/07/2025 - 13:35

Η χολίνη είναι ένα θρεπτικό συστατικό που βρίσκεται στα αυγά.

Γνωρίζουμε ότι τα αυγά είναι από τις πιο θρεπτικές τροφές. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που αξίζει να βάλετε τα αυγά στη διατροφή σας. Ένας από αυτούς είναι για τα οφέλη που προσφέρουν στον εγκέφαλο λόγω της χολίνης που περιέχουν.

Τι είναι η χολίνη

Η χολίνη είναι μια υδατοδιαλυτή ένωση που βοηθά το σώμα να «χτίσει» κυτταρικά τοιχώματα, να στείλει νευρικά σήματα και να ρυθμίσει τη γονιδιακή δραστηριότητα.

Είναι επίσης, ένα από τα πιο σημαντικά θρεπτικά συστατικά, που σημαίνει ότι είναι απαραίτητο για τη φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού αλλά δεν μπορεί να συντεθεί στο σώμα, όπως ακριβώς τα ωμέγα-3, η βιταμίνη C και μέταλλα όπως το μαγνήσιο, ο ψευδάργυρος και ο σίδηρος.

Με άλλα λόγια, θα πρέπει να βρείτε τρόπους να συμπεριλάβετε το θρεπτικό αυτό συστατικό στη διατροφή σας. Οι τροφές που περιέχουν χολίνη είναι το κρέας, τα πουλερικά και τα ψάρια, αλλά καμία τροφή δεν θα σας δώσει μεγαλύτερη περιεκτικότητα χολίνης από τα αυγά. Σύμφωνα με διατροφικές οδηγίες, αρκεί ένα βρασμένο αυγό για να καλύψει το 27% των ημερήσιων αναγκών μας σε χολίνη.

Ο κρόκος του αυγού είναι η «χρυσή» πηγή της χολίνης, γι’ αυτό ξανασκεφτείτε το πριν τον πετάξετε για να φάτε μόνο το ασπράδι.

Πώς η χολίνη βοηθά στην καλή λειτουργία του εγκεφάλου

Η χολίνη βοηθά στην παραγωγή ακετυλοχολίνης, ενός νευροδιαβιβαστή που είναι κρίσιμος για τη διάθεση, τον έλεγχο των μυών, τις μαθησιακές διαδικασίες και την ανάπτυξη της μνήμης. Στην πραγματικότητα, η έλλειψη χολίνης έχει βρεθεί ότι συσχετίζεται με δυσλειτουργία της μνήμης.

Οι ειδικοί που ασχολούνται με την ευεξία ισχυρίζονται ότι η πρόσληψη χολίνης μπορεί να αποτρέψει τη νόσο Αλτσχάιμερ. Ωστόσο, αυτή η συσχέτιση προς το παρόν είναι αβάσιμη αφού δεν έχει ακόμη τεκμηριωθεί.

Παρ’ όλα αυτά, είναι γεγονός ότι η χολίνη συμβάλλει θετικά στη γνωστική λειτουργία, ενώ έχει διαπιστωθεί ότι βοηθά τους ηλικιωμένους να έχουν καλή μνήμη. Το δυσάρεστο είναι ότι αρκετοί άνθρωποι δεν λαμβάνουν επαρκείς ποσότητες χολίνης. Για παράδειγμα, περίπου το 90% των Αμερικανών δεν λαμβάνουν χολίνη σε επαρκή ποσότητα.

Τελευταία τροποποίηση στις 31/07/2025 - 13:47

