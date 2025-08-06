ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πώς θα διώξετε τα μυρμήγκια από την κουζίνα σας χωρίς χημικά

Thomas Kinto / Unsplash
Ελένη Μπορμπόλη
Τετάρτη, 06/08/2025 - 12:49

Πώς θα απομακρύνετε τα μυρμήγκια από την κουζίνα σας με φυσικά υλικά.

Η παρουσία μυρμηγκιών μέσα στο σπίτι, και ειδικά στην κουζίνα, είναι ένα συχνό (και ενοχλητικό) πρόβλημα κατά τη διάρκεια του ελληνικού καλοκαιριού. Εάν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα, η κατάσταση γρήγορα μπορεί να ξεφύγει, αφού μία και μόνο φωλιά μπορεί να περιέχει εκατοντάδες μυρμήγκια, ενώ η βασίλισσα γεννά καθημερινά χιλιάδες αυγά.

Για να τα κρατήσετε μακριά, είναι βασικό να εντοπίσετε και να απομακρύνετε τις πηγές τροφής, να σβήσετε τις φερομονικές «διαδρομές» που αφήνουν, να κλείσετε τυχόν ρωγμές και τρύπες και να καθαρίσετε σχολαστικά την περιοχή. Αντί για χημικά σκευάσματα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φυσικά υλικά που έχετε ήδη στο σπίτι (όπως λευκό ξίδι, λεμόνι, κατακάθια καφέ, φλούδες εσπεριδοειδών, δυόσμο, ζάχαρη και μαγειρική σόδα).

Πώς θα διώξετε τα μυρμήγκια από την κουζίνα σας φυσικά σε 5 βήματα

Δείτε παρακάτω πώς θα απομακρύνετε τα μυρμήγκια από την κουζίνα σας, σύμφωνα με τους ειδικούς του BBC.

1. Απομακρύνετε τις πηγές τροφής

Τα μυρμήγκια μπαίνουν στο σπίτι ψάχνοντας τροφή, νερό και καταφύγιο. Αν δείτε μυρμήγκια, προσπαθήστε να εντοπίσετε τι τα προσελκύει — τις περισσότερες φορές, αρκεί να ακολουθήσετε το μονοπάτι τους. Ελέγξτε για ανοιχτές συσκευασίες τροφίμων, τρύπες σε σακουλάκια ή ψίχουλα κάτω από το τραπέζι ή στο μπολ του κατοικιδίου σας. Αφού απομακρύνετε την πηγή, καθαρίστε καλά το σημείο για να εξαφανίσετε τις φερομόνες που έχουν αφήσει πίσω τους.

2. Σβήστε τις φερομονικές διαδρομές

Τα μυρμήγκια επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω φερομονών, αφήνοντας αόρατα «μονοπάτια» που δείχνουν στα υπόλοιπα πού υπάρχει τροφή. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να καθαρίσετε καλά την περιοχή για να διακόψετε αυτή τη «συνεννόηση».

Φτιάξτε ένα φυσικό καθαριστικό αναμειγνύοντας ίσα μέρη λευκό ξίδι και νερό ή ένα μέρος χυμό λεμονιού με τρία μέρη νερό. Ψεκάστε το μείγμα στα σημεία όπου είδατε μυρμήγκια και σε πιθανές εισόδους. Το ίδιο μείγμα μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να καθαρίσετε πάγκους και πατώματα. Αν χρησιμοποιήσετε φρέσκο λεμόνι, κρατήστε τη φλούδα και βάλτε τη κοντά σε ρωγμές ή τρύπες — λειτουργεί ως φυσικό απωθητικό.

3. Χρησιμοποιήστε μυρωδιές που απωθούν τα μυρμήγκια

Τα μυρμήγκια έχουν ισχυρή όσφρηση και ορισμένες έντονες μυρωδιές τα απωθούν. Τα κατακάθια του καφέ, για παράδειγμα, λειτουργούν αποτρεπτικά — απλώστε τα γύρω από ρωγμές, τρύπες και περβάζια. Το ίδιο ισχύει και για φλούδες εσπεριδοειδών ή φρέσκο δυόσμο. Αν χρησιμοποιείτε τέτοια υλικά, φροντίστε να τα ανανεώνετε συχνά για να παραμένουν αποτελεσματικά.

4. Σφραγίστε τα σημεία εισόδου

Αφού εντοπίσετε από πού μπαίνουν τα μυρμήγκια, σφραγίστε τυχόν ρωγμές ή μικρές τρύπες με αλουμινόχαρτο ή κάποιο υλικό όπως το Polyfilla. Αν θέλετε να ενισχύσετε το φράγμα, τοποθετήστε και φλούδες από λεμόνι ή πορτοκάλι για να τα μπερδέψετε με τη μυρωδιά.

5. Φτιάξτε φυσικό δόλωμα

Αναμείξτε ίση ποσότητα ζάχαρης και μαγειρικής σόδας και βάλτε το μείγμα σε ένα μικρό δοχείο κοντά στο σημείο όπου κυκλοφορούν τα μυρμήγκια. Η ζάχαρη θα τα προσελκύσει και η μαγειρική σόδα θα τα σκοτώσει. Όταν δείτε αρκετά μυρμήγκια στο δόλωμα, μεταφέρετέ το έξω, μακριά από το σπίτι. Το συγκεκριμένο μείγμα είναι ασφαλές για χρήση κοντά σε παιδιά και κατοικίδια, αλλά δεν είναι πάντα αρκετό αν πρόκειται για σοβαρή προσβολή.

Τι να κάνετε εάν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα

Αν έχετε να αντιμετωπίσετε ολόκληρη φωλιά ή αποικία, τα φυσικά υλικά πιθανότατα δεν θα φτάσουν.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ειδική σκόνη ή σπρέι για μυρμήγκια, που δρα άμεσα. Επειδή όμως καταπολεμούν μόνο τα μυρμήγκια που βλέπετε, καλό είναι να τα συνδυάσετε με δολώματα πιο αργής δράσης, τα οποία περιέχουν δηλητήριο που τα μυρμήγκια μεταφέρουν πίσω στη φωλιά. Αν και αυτά τα προϊόντα περιέχουν πικρές ουσίες για να αποθαρρύνουν την κατάποση από παιδιά και κατοικίδια, πρέπει να τα τοποθετείτε σε σημεία που δεν είναι προσβάσιμα.

Αν η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου, ίσως χρειαστεί να απευθυνθείτε σε επαγγελματία απεντομώσεων. Ο ειδικός θα εντοπίσει το είδος των μυρμηγκιών, την έκταση της προσβολής και θα εφαρμόσει πιο ισχυρά σκευάσματα σε επιλεγμένα σημεία. Επιπλέον, θα σας προτείνει μέτρα πρόληψης για να αποφύγετε μελλοντικές προσβολές.

