Πόδι της χήνας: Με ποιες κρέμες θα το ξεφορτωθείτε άμεσα, σύμφωνα με το Χάρβαρντ

Εύη Μακαβέλου
Τετάρτη, 06/08/2025 - 21:16

Γήρανση προσώπου: Πώς δημιουργείται το πόδι της χήνας και ποιες κρέμες βοηθούν στη μείωσή του.

Η γήρανση είναι ένα φυσικό κι αναπόφευκτο κομμάτι της ζωής, που φέρνει μαζί της ορατές αλλαγές στο δέρμα. Καθώς περνούν τα χρόνια, οι περισσότεροι παρατηρείτε λεπτές γραμμές, απώλεια σφριγηλότητας και θαμπή όψη. Η συνεχής έκθεση στον ήλιο με την πάροδο του χρόνου μπορεί να κάνει το δέρμα λιγότερο ελαστικό και να αλλοιώσει τη συνολική του υφή, προκαλώντας σημάδια πρόωρης γήρανσης, τα οποία όμως μπορούν να αντιμετωπιστούν ή ακόμη και να προληφθούν, με τη σωστή καθημερινή φροντίδα και τη χρήση εξειδικευμένων αντιγηραντικών κρεμών.

Οι ρυτίδες, το πόδι της χήνας και οι μαύροι κύκλοι κάτω από τα μάτια είναι από τα πρώτα εμφανή σημάδια γήρανσης, καθώς η περιοχή γύρω από τα μάτια είναι ιδιαίτερα λεπτή κι ευαίσθητη. Οι συνεχείς εκφράσεις του προσώπου όπως το γέλιο ή το συνοφρύωμα, η έλλειψη ύπνου, η κακή ενυδάτωση και η ανεπαρκής φροντίδα της περιοχής συμβάλλουν στην πρόωρη εμφάνιση λεπτών γραμμών. Το πόδι της χήνας πιο συγκεκριμένα οφείλεται στον περιορισμένο αριθμό των σμηγματογόνων αδένων στην εξωτερική γωνία του ματιού. Επειδή το δέρμα γύρω από τα μάτια είναι λεπτό, είναι συχνά μια από τις πρώτες περιοχές που εμφανίζουν σημάδια γήρανσης.

Οι κρέμες που μειώνουν το πόδι της χήνας

Σύμφωνα με το Χάρβαντ, οι βασικοί παράγοντες που οδηγούν στην εμφάνιση του ποδιού της χήνας περιλαμβάνουν τη φυσική μείωση του κολλαγόνου και της ελαστίνης, δύο πρωτεΐνες που διατηρούν το δέρμα σφριγηλό κι ελαστικό. Καθώς περνούν τα χρόνια, η παραγωγή τους μειώνεται, κάνοντας την επιδερμίδα πιο χαλαρή. Η έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία, ειδικά χωρίς προστασία, επιταχύνει τη φθορά του δέρματος, ενώ το κάπνισμα περιορίζει τη ροή αίματος και μειώνει την ικανότητα του δέρματος να αναγεννηθεί. Το χρόνιο άγχος, επίσης, επιβαρύνει την επιδερμίδα, εντείνοντας τις εκφραστικές ρυτίδες.

Η αντιμετώπιση του ποδιού της χήνας ξεκινά με την καθημερινή χρήση αντηλιακού, ακόμη και τις συννεφιασμένες ημέρες ή τον χειμώνα. Η συστηματική χρήση ενυδατικών και στοχευμένων κρεμών ματιών είναι κρίσιμη. Προτιμήστε προϊόντα που περιέχουν ρετινόλη, πεπτίδια, υαλουρονικό οξύ κι ισχυρά αντιοξειδωτικά όπως η βιταμίνη C και η Ε. Η περιοχή των ματιών επωφελείται επιπλέον από τη χρήση γυαλιών ηλίου και καπέλων που περιορίζουν την έκθεση στις UV ακτίνες.

