Σταφύλια: Μέχρι πόσα μπορώ να φάω την ημέρα;

Τα σταφύλια προσφέρουν μία ποικιλία βιταμινών, μετάλλων και φυτικών ινών στον οργανισμό. Η συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα που μπορεί να καταναλώσει κάποιος είναι ένα φλιτζάνι. Αυτό ισοδυναμεί με περίπου 15 ρώγες.

4 αρνητικές επιπτώσεις της υπερκατανάλωσης σταφυλιών

Ανεπιθύμητη αύξηση βάρους

Ένα φλιτζάνι σταφύλια έχει περίπου 60 θερμίδες. Ωστόσο, είναι πολύ εύκολο κάποιος να παρασυρθεί και να αρχίσει να τρώει ασταμάτητα με αποτέλεσμα οι θερμίδες να «εκτοξευθούν».

Αν τρώτε μεγάλες μερίδες σταφυλιών σε τακτική βάση, οι επιπλέον θερμίδες μπορεί να σας προκαλέσουν ακούσια αύξηση βάρους. Συνηθίζουμε να λέμε «όλα με μέτρο», σωστά;

«Υπερφόρτωση» υδατανθράκων

Όλοι χρειαζόμαστε υδατάνθρακες στη διατροφή μας. Οι υδατάνθρακες μετατρέπονται σε γλυκόζη, την κύρια πηγή ενέργειας του σώματός μας. Οι ειδικοί συνιστούν οι υδατάνθρακες να αποτελούν το 45 έως 65% όλων των θερμίδων που καταναλώνουμε. Αυτό αντιστοιχεί σε 900 έως 1.300 θερμίδες από υδατάνθρακες ή 225 έως 325 γραμμάρια ημερησίως, με βάση μια δίαιτα 2.000 θερμίδων. Μία μερίδα ενός φλιτζανιού σταφυλιών έχει περίπου 16 γραμμάρια υδατανθράκων.

Εάν τρώτε σταφύλια χωρίς να προσέχετε το μέγεθος της μερίδας σας, θα μπορούσατε γρήγορα να καταναλώσετε περισσότερους υδατάνθρακες από το συνιστώμενο όριο. Με αυτό τον τρόπο θα διαταράξετε επίσης την ισορροπία των μακροθρεπτικών συστατικών στον οργανισμό σας, πράγμα που σημαίνει ότι εάν η πρόσληψη υδατανθράκων σας είναι υψηλή, η πρόσληψη πρωτεϊνών και λιπών σας μπορεί να είναι ελλιπής.

Ανησυχίες που σχετίζονται με το έντερο

Τα σταφύλια προσφέρουν ορισμένες φυτικές ίνες - περίπου 1 γραμμάριο ανά 1 φλιτζάνι. Αυτό πιθανότατα δεν είναι αρκετό για να προκαλέσει κάποια διαταραχή στο έντερό σας.

Ωστόσο, εάν αρχίσετε να τρώτε μια μεγαλύτερη μερίδα σταφύλια, θα αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών. Έρευνες δείχνουν ότι οι Αμερικανοί λαμβάνουν περίπου 16 γραμμάρια φυτικών ινών την ημέρα, ποσότητα που εξακολουθεί να είναι μικρότερη από τη συνιστώμενη ποσότητα.

Εάν δεν καταναλώνετε τακτικά πολλές φυτικές ίνες, μπορεί να παρατηρήσετε ένα άβολο γουργούρισμα στην κοιλιά σας μετά την κατανάλωση σταφυλιών. Επειδή το σώμα σας δεν είναι συνηθισμένο στις φυτικές ίνες, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε συμπτώματα όπως φούσκωμα ή διάρροια.

Αλλεργίες

Δεν είναι συνηθισμένη η αλλεργία στα σταφύλια, αλλά μπορεί να συμβεί. Εάν είστε αλλεργικοί στα σταφύλια, μπορεί να εμφανίσετε κνίδωση ή κόκκινες κηλίδες στο δέρμα σας.

Σε σοβαρές περιπτώσεις, μπορεί να εμφανίσετε δυσκολία στην αναπνοή ή να πάθετε αναφυλακτικό σοκ. Μια αλλεργική αντίδραση δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είστε αλλεργικοί στο ίδιο το φρούτο. Μπορεί να είστε αλλεργικοί σε ένα φυτοφάρμακο στα σταφύλια ή στη μαγιά ή τη μούχλα που αναπτύσσεται στα σταφύλια.