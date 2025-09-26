ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Ο μήνας που χωρίζουν οι περισσότεροι, σύμφωνα με τους ειδικούς

Ο μήνας που χωρίζουν οι περισσότεροι, σύμφωνα με τους ειδικούς
Εύη Μακαβέλου
Παρασκευή, 26/09/2025 - 10:28

Οι λόγοι για τους οποίους ο Ιανουάριος είναι ο μήνας με τα περισσότερα διαζύγια.

Ο Ιανουάριος δεν είναι απλώς η αρχή μιας νέας χρονιάς, αλλά αποτελεί και τον μήνα που πολλά ζευγάρια αποφασίζουν να βάλουν τέλος στη σχέση τους. Η λεγόμενη «Ημέρα Διαζυγίου», που πέφτει την πρώτη Δευτέρα μετά την Πρωτοχρονιά, αποτελεί μια ένδειξη των ψυχολογικών και κοινωνικών τάσεων που επηρεάζουν τις σχέσεις.

Έρευνες δείχνουν ότι μεταξύ των αργιών του Δεκεμβρίου και της Ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου, οι πιθανότητες σκέψης για χωρισμό είναι υπερδιπλάσιες σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη περίοδο του χρόνου.

Οι λόγοι πίσω από τους χωρισμούς του Ιανουαρίου

Κατά κύριο λόγο, η ένταση και το άγχος της εορταστικής περιόδου λειτουργούν ως «σταγόνα που ξεχειλίζει το ποτήρι». Οι υποχρεώσεις, η πίεση του χρόνου και η οικονομική πίεση των Χριστουγέννων αυξάνουν το στρες, καθιστώντας τις σχέσεις πιο εύθραυστες. Όπως εξηγεί η ψυχοθεραπεύτρια Karen Phillip, η περίοδος αυτή φέρνει μαζί της έντονο άγχος και περιορισμένους πόρους, γεγονός που οδηγεί σε περισσότερες εντάσεις μεταξύ των ζευγαριών.

Ο επαγγελματίας σύμβουλος γνωριμιών Jacob Lucas αναφέρει στην εφημερίδα The Independent, ότι οι εντάσεις συσσωρεύονται «σαν χύτρα ταχύτητας», ώσπου να εκραγούν. Επιπλέον, η αλλαγή του χρόνου φέρνει αναστοχασμό: πολλοί αξιολογούν τη ζωή τους και τις σχέσεις τους, και η νέα χρονιά λειτουργεί ως αφορμή για αποφάσεις και αλλαγές. Η Michelle Smith, αναλύτρια διαζυγίων, τονίζει στη New York Daily News, ότι η πρωτοχρονιάτικη «λίστα αποφάσεων» περιλαμβάνει συχνά την αναθεώρηση των γάμων.

Παράλληλα με την αύξηση των χωρισμών, παρατηρείται και αυξημένο ενδιαφέρον για συμβουλευτική ζευγαριών. Σχεδόν το ένα τρίτο των θεραπευτών αναφέρουν σημαντική αύξηση αιτήσεων για υποστήριξη μετά τα Χριστούγεννα και τον Ιανουάριο. Η Lindsay George, θεραπεύτρια, σημειώνει ότι ο Ιανουάριος ωθεί τους ανθρώπους να επανεκτιμήσουν την κατάστασή τους και να αναζητήσουν επιπλέον βοήθεια για τη σχέση τους.

Στρατηγικές για τη διαχείριση των εντάσεων

Οι ειδικοί συνιστούν στα ζευγάρια να οργανώνουν τις γιορτές με ρεαλιστικές προσδοκίες, να κατανέμουν ρόλους και ευθύνες και να θέτουν όρια στην κατανάλωση αλκοόλ. Η ευελιξία, ο χρόνος για τον εαυτό τους και η συνεργασία μέσα στη σχέση είναι βασικά εργαλεία για να αντιμετωπιστούν οι πιέσεις των Χριστουγέννων και να αποφευχθούν συγκρούσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε χωρισμό, σύμφωνα με την εφημερίδα METRO.

Σύγχρονα ζητήματα που επηρεάζουν τις σχέσεις

Σήμερα, τα ζευγάρια αντιμετωπίζουν προκλήσεις που δεν υπήρχαν πριν από λίγα χρόνια, όπως η κοινωνή και οικονομική πίεση, η ζήλια που προκαλείται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η επιθυμία για ανοιχτές σχέσεις. Η κατανόηση αυτών των παραγόντων και η έγκαιρη αναζήτηση συμβουλευτικής μπορεί να βοηθήσει τα ζευγάρια να ξεπεράσουν τα προβλήματα και να διατηρήσουν μια υγιή σχέση.

