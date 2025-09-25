«Φάρμακο» για το καρδιαγγειακό σύστημα ο χυμός ροδιού

Το ρόδι δεν είναι απλώς ένα πολύ νόστιμο φρούτο, αλλά μια πολύτιμη πηγή θρεπτικών συστατικών που ενισχύουν την υγεία της καρδιάς. Ειδικότερα, ο χυμός του είναι πλούσιος σε αντιοξειδωτικά, τα οποία μπορούν να προστατεύσουν από τις βλάβες που προκαλεί η «κακή» LDL χοληστερίνη στον οργανισμό και να περιορίσουν τη δημιουργία πλάκας στις αρτηρίες.

Είναι γνωστό πως η συσσώρευση πλάκας αποτελεί σοβαρό κίνδυνο, καθώς στενεύει και σκληραίνει τις αρτηρίες, εμποδίζοντας τη ροή του αίματος και αυξάνοντας την πιθανότητα εμφράγματος ή εγκεφαλικού. Επιπλέον, η πλάκα μπορεί να σπάσει, προκαλώντας θρόμβους που φράζουν τα αγγεία.

«Οι ειδικοί τονίζουν ότι το ρόδι μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά στην πρόληψη καρδιαγγειακών παθήσεων, μαζί με τη σωστή διατροφή, τη διατήρηση υγιούς βάρους και έναν ισορροπημένο τρόπο ζωής. Ο χυμός ροδιού φαίνεται να μειώνει το οξειδωτικό στρες, να ενισχύει την παραγωγή μονοξειδίου του αζώτου και να εμποδίζει την οξείδωση της LDL χοληστερίνης.

Το μονοξείδιο του αζώτου είναι σημαντικό για τη ρύθμιση της πίεσης και τη βελτίωση της κυκλοφορίας, ενώ η αποτροπή της οξείδωσης της LDL μειώνει τη φλεγμονή και τον σχηματισμό πλάκας», τονίζει το δημοσίευμα.

Τι δείχνουν οι μελέτες

Όπως εξήγησε ο καθηγητής βιοχημείας Michael Aviram από το Technion-Israel Institute of Technology στην εφημερίδα Express, τα αντιοξειδωτικά του ροδιού μπορούν όχι μόνο να αποτρέψουν τη δημιουργία πλάκας αλλά και να μειώσουν υπάρχουσες εναποθέσεις. Οι μελέτες του δείχνουν ότι το ρόδι καταπολεμά την οξειδωμένη χοληστερίνη, η οποία ευθύνεται για την απόφραξη των αρτηριών.

Άλλες έρευνες καταγράφουν βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος και μείωση της σκλήρυνσης των αρτηριών με την κατανάλωση χυμού ροδιού, ενώ μικρότερες μελέτες δείχνουν και μείωση των επιπέδων LDL χοληστερίνης.

Σύμφωνα με το National Institutes of Health της Βρετανίας, τα ευρήματα είναι ενθαρρυντικά αλλά ακόμη πρώιμα. Παρ’ όλα αυτά, οι αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες του ροδιού θεωρούνται ωφέλιμες για τις αρτηρίες.

Μία μελέτη έδειξε μείωση έως και 30% στο πάχος των καρωτιδικών αρτηριών σε άτομα που κατανάλωναν τακτικά χυμό ροδιού για αρκετούς μήνες, την ώρα που στην ομάδα ελέγχου παρατηρήθηκε αύξηση 9%.

Οι ερευνητές σημείωσαν ότι η συστολική πίεση μειώθηκε κατά 12% μετά από έναν χρόνο κατανάλωσης και ότι τα αποτελέσματα αυτά πιθανόν να οφείλονται στις πολυφαινόλες του ροδιού, γνωστές για την ισχυρή αντιοξειδωτική τους δράση.

Μια μετα-ανάλυση, που δημοσιεύτηκε το 2017 στο Pharmacological Research, διαπίστωσε ότι ο χυμός ροδιού μειώνει τόσο τη συστολική όσο και τη διαστολική πίεση, ανεξάρτητα από την ποσότητα. Οι συγγραφείς συνέστησαν την ένταξή του σε μια διατροφή φιλική προς την καρδιά.

Γιατί το ρόδι είναι ωφέλιμο για την υγεία

Τα ρόδια είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά όπως τανίνες, φλαβονοειδή και ανθοκυανίνες, που προστατεύουν τα κύτταρα από βλάβες και μειώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης χρόνιων ασθενειών. Βοηθούν επίσης στη ρύθμιση της πίεσης και προάγουν την καλή κυκλοφορία του αίματος.

Επιπλέον, έχουν ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση, κάτι που τα καθιστά πολύτιμα για όσους θέλουν να μειώσουν τα επίπεδα φλεγμονής στον οργανισμό. Μπορούν να ενισχύσουν την αντοχή κατά την άσκηση, να βοηθήσουν στην αποκατάσταση μετά την προπόνηση και να υποστηρίξουν την υγεία των οστών. Ορισμένες μελέτες δείχνουν ότι το ρόδι μπορεί να βελτιώσει και τη μνήμη.

Παράλληλα, το φρούτο είναι καλή πηγή φυτικών ινών, που ευνοούν την πέψη και τη σωστή λειτουργία του εντέρου.

Ποιοι πρέπει να αποφεύγουν το ρόδι

Πριν εντάξετε τα ρόδια ή τον χυμό τους στη διατροφή σας, καλό είναι να μιλήσετε με τον γιατρό σας, ειδικά αν έχετε χαμηλή πίεση ή λαμβάνετε φάρμακα για υπέρταση, χοληστερίνη ή καρδιαγγειακά νοσήματα. Το ρόδι μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο το ήπαρ επεξεργάζεται ορισμένα φάρμακα, όπως οι στατίνες και η βαρφαρίνη.

Επίσης, ο χυμός ροδιού περιέχει αρκετή ζάχαρη. Ένα ποτήρι 100% χυμού περιέχει περίπου 31-33 γρ. φυσικών σακχάρων. Σε αντίθεση με το φρέσκο φρούτο, δεν περιέχει φυτικές ίνες, με αποτέλεσμα να ανεβάζει γρήγορα τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Αυτό απαιτεί προσοχή από άτομα με διαβήτη ή νεφρικά προβλήματα.