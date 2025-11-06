Κάθε πότε πρέπει να κάνετε μπάνιο το σκύλο σας

Πολλοί «γονείς» σκύλων, ειδικά όταν υιοθετούν ένα καινούριο κουτάβι, αναρωτιούνται πόσο συχνά πρέπει να το κάνουν μπάνιο. Η απάντηση δεν είναι πάντα ξεκάθαρη, καθώς η συχνότητα εξαρτάται διάφορους παράγοντες, όπως είναι η ράτσα, ο τύπος τριχώματος, ο τρόπος ζωής και η εποχή του χρόνου.

Παράλληλα, όποιος έχει σκύλο πρέπει να γνωρίζει ότι το μπάνιο και η περιποίηση είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Όλοι οι σκύλοι χρειάζονται τακτική περιποίηση: κόψιμο νυχιών, βούρτσισμα, καθαρισμό αυτιών και, αν έχουν πυκνό τρίχωμα, αφαίρεση νεκρής τρίχας με ειδικά εργαλεία.

Από την άλλη, το πλήρες μπάνιο, που περιλαμβάνει βρέξιμο, σαμπουάν και ξέβγαλμα, θα πρέπει να γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες του σκύλου σας. Εάν γίνεται υπερβολικά συχνά μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα και ερεθισμούς στο δέρμα, ενώ αν γίνεται υπερβολικά σπάνια μπορεί να υπάρξουν δερματικά προβλήματα και δυσάρεστες οσμές.

Ο τύπος τριχώματος κάνει τη διαφορά

Ο τύπος τριχώματος επηρεάζει σημαντικά το πόσο συχνά χρειάζεται μπάνιο ο σκύλος. Για παράδειγμα, οι ράτσες με μακρύ τρίχωμα, όπως το Maltese και το Collie, απαιτούν αρκετή δουλειά. «Όσο περισσότερο τρίχωμα έχει ένας σκύλος, τόσο πιο συχνά χρειάζεται μπάνιο», εξήγησε μιλώντας στο American Kennel Club ο Jorge Bendersky, groomer διάσημων σκύλων, ειδικός σε θέματα κατοικιδίων. Πρόσθεσε ότι «στους σκύλους με μεσαίο ή πυκνό τρίχωμα, το μπάνιο μπορεί να χρειάζεται από μία φορά την εβδομάδα έως κάθε τέσσερις με έξι εβδομάδες, αρκεί το τρίχωμα να διατηρείται σωστά στο μεταξύ».

Υπάρχουν όμως και εξαιρέσεις. Το Puli, για παράδειγμα, αν και μακρύτριχο, όταν έχει σχηματίσει τα χαρακτηριστικά «κορδόνια» του, δεν χρειάζεται τόσο συχνά μπάνιο. Όπως εξήγησε ο Όμιλος Puli της Αμερικής, «το Puli δεν έχει τη συνηθισμένη ‘μυρωδιά σκύλου’ και δεν χρειάζεται τόσο συχνά μπάνιο όσο οι περισσότερες ράτσες».

Τι γίνεται με τους σκύλους που βρίσκονται κάπου στη μέση; «Οι ράτσες με πυκνό ή διπλό τρίχωμα, όπως τα Labrador Retriever, Golden Retriever και Siberian Husky, προσαρμόζονται φυσικά στις εποχές», εξήγησε η Monica Handy από το Woofie’s Mobile Pet Spa. «Το υπερβολικό μπάνιο μπορεί να αφαιρέσει τα φυσικά έλαια από το δέρμα και να διαταράξει αυτή τη διαδικασία. Η χρήση ειδικών προϊόντων για την τριχόπτωση βοηθά να αποφευχθεί αυτό».

Τέλος, οι άτριχες ράτσες, όπως το Chinese Crested και το Xoloitzcuintli, χρειάζονται περισσότερη φροντίδα και καλό είναι να πλένονται σε εβδομαδιαία βάση.

Συνοψίζοντας, η προτεινόμενη συχνότητα μπάνιου ανά τύπο τριχώματος είναι η εξής:

Κοντό τρίχωμα : Κάθε 1 έως 3 μήνες. Τα κοντά τριχώματα δεν παγιδεύουν εύκολα τη βρωμιά, ενώ το πολύ συχνό μπάνιο μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα και ερεθισμούς στο δέρμα.

: Κάθε 1 έως 3 μήνες. Τα κοντά τριχώματα δεν παγιδεύουν εύκολα τη βρωμιά, ενώ το πολύ συχνό μπάνιο μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα και ερεθισμούς στο δέρμα. Μεσαίο έως μακρύ τρίχωμα : Κάθε 1 έως 2 μήνες. Το μακρύτερο τρίχωμα μπορεί να μπερδευτεί και να συγκρατήσει σκόνη και ρύπους, γι’ αυτό χρειάζεται πιο συχνό πλύσιμο.

: Κάθε 1 έως 2 μήνες. Το μακρύτερο τρίχωμα μπορεί να μπερδευτεί και να συγκρατήσει σκόνη και ρύπους, γι’ αυτό χρειάζεται πιο συχνό πλύσιμο. Διπλό τρίχωμα : Κάθε 6 έως 12 εβδομάδες ή όποτε είναι απαραίτητο. Αυτές οι ράτσες αποβάλλουν συχνά τρίχα, γεγονός που βοηθά στην απομάκρυνση της βρωμιάς. Το τακτικό βούρτσισμα ανάμεσα στα μπάνια είναι απαραίτητο.

: Κάθε 6 έως 12 εβδομάδες ή όποτε είναι απαραίτητο. Αυτές οι ράτσες αποβάλλουν συχνά τρίχα, γεγονός που βοηθά στην απομάκρυνση της βρωμιάς. Το τακτικό βούρτσισμα ανάμεσα στα μπάνια είναι απαραίτητο. Άτριχες ράτσες: Κάθε εβδομάδα. Επειδή είναι πιο ευάλωτες σε δερματικά προβλήματα, χρειάζονται τακτικό καθαρισμό για την απομάκρυνση των φυσικών ελαίων και της βρωμιάς.

Εάν δεν είστε σίγουροι για το πόσο συχνά πρέπει να πλένετε το σκύλο σας, τότε καλό είναι να ρωτήσετε τον κτηνίατρο.

Αν ο σκύλος έχει πρόβλημα υγείας

Αν ο σκύλος σας αντιμετωπίζει δερματικά ή άλλα προβλήματα, ο groomer ή ο κτηνίατρός σας μπορεί να προτείνει φαρμακευτικό σαμπουάν. Ακόμη κι αν είναι απόλυτα υγιής, η τακτική περιποίηση με βούρτσισμα και καθαρισμό αυτιών συμβάλλει στην καλή υγεία του. «Όλα τα κατοικίδια ωφελούνται από μηνιαίο καθαρισμό αυτιών και κόψιμο νυχιών», ανέφερε ο Cristiano. «Το καλό βούρτσισμα και η περιποίηση του τριχώματος είναι πιο σημαντικά για την υγεία τους από το ίδιο το μπάνιο».

Ωστόσο, αξίζει να αναφερθεί ότι παίζουν ρόλο και οι δικές σας προτιμήσεις. «Μερικές φορές το μπάνιο γίνεται περισσότερο για τη δική μας άνεση παρά για του σκύλου», εξήγησε ο Cristiano. «Όσοι υποφέρουν από αλλεργίες αντιδρούν συνήθως στην πιτυρίδα του ζώου, κάτι που μπορεί να ελεγχθεί με εβδομαδιαίο μπάνιο». Ένα σαμπουάν που μειώνει την πιτυρίδα μπορεί επίσης να βοηθήσει στη διαχείριση των αλλεργιών.

Ο ρόλος της εποχής

Η εποχή του χρόνου επηρεάζει τόσο τη συχνότητα του μπάνιου όσο και την επιλογή προϊόντων. Τους ζεστούς και υγρούς μήνες, πολλοί σκύλοι εμφανίζουν πιο λιπαρό τρίχωμα, έντονη μυρωδιά και δερματικούς ερεθισμούς, ενώ οι ψύλλοι και τα τσιμπούρια είναι πιο συχνοί. Τότε, τα πιο συχνά μπάνια με ειδικά σαμπουάν είναι απαραίτητα.

Αν ο σκύλος σας κολυμπά το καλοκαίρι, δεν χρειάζεται τόσο συχνά μπάνιο, αλλά πρέπει πάντα να ξεπλένεται καλά με καθαρό νερό μετά το κολύμπι. Τον χειμώνα, οι σκύλοι λερώνονται λιγότερο, αλλά συχνά εμφανίζουν ξηρό δέρμα, γι’ αυτό χρειάζεται ενυδατικό σαμπουάν. Η συχνότητα εξαρτάται από το πόσο βρόμικο είναι το τρίχωμά τους.

Ο τρόπος ζωής του σκύλου

Όπως εξήγησε ο Bendersky, ένας δραστήριος τρόπος ζωής είναι πιο εύκολο να διαχειριστεί σε σκύλους με κοντό τρίχωμα, αφού καθαρίζονται πιο εύκολα ανάμεσα στα μπάνια. «Αρκεί ένα πέρασμα με νωπό πανί για να φύγει η σκόνη και η βρωμιά μετά από μια επίσκεψη στο πάρκο», ανέφερε.

Φυσικά, οι σκύλοι που κολυμπούν στη θάλασσα, κυνηγούν ή περνούν τη μέρα τους σε λασπωμένα περιβάλλοντα χρειάζονται πιο συχνά μπάνιο από εκείνους που ζουν κυρίως μέσα στο σπίτι, ανεξάρτητα από τη ράτσα.