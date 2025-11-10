ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Tips για να μη σαπίζουν τα φρούτα και τα λαχανικά

Freepik
Εύη Μακαβέλου
Δευτέρα, 10/11/2025 - 09:06

Απλές συμβουλές αποθήκευσης για να διατηρούνται φρέσκα τα προϊόντα για περισσότερες ημέρες.

Η φρεσκάδα των φρούτων και των λαχανικών δεν κρατάει για πάντα. Ακόμη και τα πιο φρέσκα προϊόντα μπορούν να χαλάσουν γρήγορα αν δεν αποθηκευτούν σωστά. Ωστόσο, με λίγες πρακτικές συμβουλές, μπορείτε να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής τους και να διατηρήσετε τη γεύση και τα θρεπτικά τους συστατικά.

Διαχωρίστε τα φρούτα και τα λαχανικά

Ορισμένα φρούτα, όπως τα μήλα, οι μπανάνες και τα αχλάδια, εκκρίνουν αιθυλένιο, τα οποία επιταχύνουν την ωρίμανση και την αλλοίωση άλλων προϊόντων. Για να μην σαπίζουν τα λαχανικά και τα φρούτα, καλό είναι να τα φυλάσσετε ξεχωριστά. Χρησιμοποιήστε διαφορετικά συρτάρια ή σακούλες για να περιορίσετε την επαφή με το αιθυλένιο.

Προετοιμάστε τα προϊόντα πριν την αποθήκευση

Πριν τοποθετήσετε τα φρούτα και τα λαχανικά στο ψυγείο, αφαιρέστε τα χαλασμένα ή μαλακά σημεία. Το πλύσιμο πριν την αποθήκευση βοηθά στην απομάκρυνση μικροβίων, αλλά φροντίστε να τα στεγνώσετε καλά. Η υγρασία μπορεί να επιταχύνει τη σήψη, γι’ αυτό η χρήση χαρτιού κουζίνας για να απορροφήσει την περιττή υγρασία είναι μια έξυπνη κίνηση.

Χρησιμοποιήστε σωστές σακούλες και δοχεία

Η διατήρηση της σωστής υγρασίας είναι κρίσιμη. Τα φρούτα και τα λαχανικά διατηρούνται καλύτερα σε τυποποιημένες σακούλες ή ειδικά δοχεία αποθήκευσης που επιτρέπουν την κυκλοφορία του αέρα. Τα κλειστά δοχεία με πολλή υγρασία ευνοούν τις συνθήκες για δημιουργία μούχλας.

Τοποθέτηση στο ψυγείο

Τα ράφια του ψυγείου δεν έχουν ίδια θερμοκρασία. Τα λαχανικά, που είναι πιο ευαίσθητα, πρέπει να φυλάσσονται στο κάτω συρτάρι, όπου η θερμοκρασία είναι πιο σταθερή και η υγρασία ελεγχόμενη. Τα φρούτα μπορούν να τοποθετηθούν στο πάνω μέρος, όπου η θερμοκρασία είναι λίγο πιο ζεστή, αλλά σταθερή.

Να θυμάστε, όταν αγοράζετε μεγάλες ποσότητες, προτιμήστε να αποθηκεύετε μερικά προϊόντα εκτός ψυγείου, δηλαδή σε δροσερό και σκοτεινό μέρος. Με αυτόν τον τρόπο, θα έχετε φρέσκα προϊόντα καθημερινά, μειώνοντας την πιθανότητα να σαπίσουν όλα μαζί.

Η σωστή αποθήκευση φρούτων και λαχανικών είναι θέμα λεπτομερειών. Ακολουθώντας αυτές τις πρακτικές, μπορείτε να παρατείνετε τη φρεσκάδα τους και να απολαμβάνετε πιο νόστιμα και θρεπτικά προϊόντα κάθε μέρα.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ