Τα οφέλη που έχει το πράσο για την υγεία μας

Ευ Ζην
Τα οφέλη που έχει το πράσο για την υγεία μας
Εύη Μακαβέλου
Τρίτη, 10/02/2026 - 15:19

Τι προσφέρει αυτό το λαχανικό στον οργανισμό και πώς συμβάλλει στην καλή υγεία.

Το πράσο είναι ένα λαχανικό που συχνά περνά απαρατήρητο, παρότι ανήκει στην ίδια οικογένεια με το κρεμμύδι και το σκόρδο και διαθέτει σημαντική θρεπτική αξία. Με ήπια γεύση και χαμηλές θερμίδες, μπορεί να ενταχθεί εύκολα στη διατροφή σας και να προσφέρει πολλαπλά οφέλη για την υγεία, ειδικά όταν καταναλώνεται συστηματικά στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής.

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του πράσου είναι η υψηλή περιεκτικότητά του σε φυτικές ίνες. Οι φυτικές ίνες συμβάλλουν στην καλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος, ενισχύουν την κινητικότητα του εντέρου και βοηθούν στη ρύθμιση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα. Παράλληλα, προσφέρουν μεγαλύτερο αίσθημα κορεσμού, κάτι που μπορεί να υποστηρίξει τη διαχείριση του σωματικού βάρους.

Το πράσο αποτελεί επίσης καλή πηγή βιταμίνης Κ, η οποία είναι απαραίτητη για τη σωστή πήξη του αίματος και τη διατήρηση της υγείας των οστών. Η επαρκής πρόσληψη βιταμίνης Κ έχει συσχετιστεί με μειωμένο κίνδυνο οστεοπόρωσης, ιδιαίτερα σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.

Σημαντική είναι και η περιεκτικότητά του σε βιταμίνη Α, κυρίως με τη μορφή β-καροτενίου. Η βιταμίνη αυτή συμβάλλει στην καλή όραση, στην υγεία του δέρματος και στη σωστή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Παράλληλα, το πράσο περιέχει βιταμίνη C, η οποία ενισχύει την άμυνα του οργανισμού και δρα ως ισχυρό αντιοξειδωτικό.

Τα αντιοξειδωτικά που περιέχει το πράσο παίζουν σημαντικό ρόλο στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες. Ιδιαίτερα αξιοσημείωτη είναι η παρουσία φλαβονοειδών, τα οποία έχουν συσχετιστεί με καρδιαγγειακή προστασία. Η κατανάλωση πράσου μπορεί να συμβάλει στη μείωση της φλεγμονής και στη διατήρηση της υγείας των αιμοφόρων αγγείων.

Το πράσο περιέχει επίσης φυτικές ενώσεις με ήπια αντιβακτηριακή δράση, παρόμοια με εκείνες του σκόρδου. Αυτές οι ενώσεις μπορεί να υποστηρίξουν την άμυνα του οργανισμού και να συμβάλουν στη συνολική υγεία του γαστρεντερικού συστήματος.

Ένα ακόμη πλεονέκτημα είναι η χαμηλή θερμιδική του αξία σε συνδυασμό με την υψηλή θρεπτική πυκνότητα. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να καταναλώνετε ικανοποιητικές ποσότητες χωρίς να επιβαρύνετε το ημερήσιο θερμιδικό σας ισοζύγιο, λαμβάνοντας παράλληλα σημαντικά μικροθρεπτικά συστατικά.

Το πράσο αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για όσους επιθυμούν να εμπλουτίσουν τη διατροφή τους με ένα λαχανικό που υποστηρίζει την καρδιαγγειακή υγεία, την πέψη και το ανοσοποιητικό σύστημα. Με σωστό μαγείρεμα ή και σε ωμή μορφή, μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο σύμμαχο για την καθημερινή σας ευεξία.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ