Καρκίνος πνεύμονα: Οι δύο τροφές που φαίνεται να έχουν μεγάλο μερίδιο ευθύνης

Μελέτες
Καρκίνος πνεύμονα: Οι δύο τροφές που φαίνεται να έχουν μεγάλο μερίδιο ευθύνης
Μαρία Γκουρτσιλίδου
Τετάρτη, 30/07/2025 - 18:44

Ερευνητές βρήκαν μία συσχέτιση μεταξύ συγκεκριμένων τροφών και του καρκίνου του πνεύμονα.

Μία διεθνής ερευνητική ομάδα προσπάθησε να διαπιστώσει εάν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της διατροφής και του καρκίνου του πνεύμονα. Αυτό που ανακάλυψε είναι ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ της κατανάλωσης σημαντικών ποσοτήτων υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων και του καρκίνου του πνεύμονα.

Με τη νέα αυτή έρευνα το ενδιαφέρον στρέφεται – πέραν της συνήθειας του καπνίσματος – και σε άλλους παράγοντες που μπορεί να «πυροδοτούν» τον καρκίνο του πνεύμονα. Μάλιστα, τελευταία παρατηρείται μία τάση να καταγράφονται περιστατικά καρκίνου του πνεύμονα σε μη καπνίζοντες.

Η ερευνητική ομάδα, με επικεφαλής Κινέζους ακαδημαϊκούς, ανακάλυψε ότι η τυπική κατανάλωση υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων στο δείγμα που χρησιμοποιήθηκε ήταν κατά μέσο όρο σχεδόν τρεις μερίδες ημερησίως, αν και αυτό μπορεί να κυμαινόταν από 0,5 έως έξι μερίδες σε κάποιες περιπτώσεις. Το κρέας για μεσημεριανό γεύμα όπως τα χάμπουργκερ και τα χοτ ντογκ και τα αναψυκτικά αναδείχθηκαν ως οι κατηγορίες με τη μεγαλύτερη κατανάλωση, και γι’ αυτό θεωρήθηκαν ως «ένοχα» για καρκίνο του πνεύμονα σε μεγαλύτερο ποσοστό απ’ ότι άλλες τροφές.

Μετά από μια μέση περίοδο παρακολούθησης 12 ετών, οι ερευνητές εντόπισαν 1.706 κρούσματα καρκίνου του πνεύμονα. Ειδικά ερωτηματολόγια κατέγραψαν την κατανάλωση τροφίμων των συμμετεχόντων στην έρευνα, η οποία περιελάμβανε παγωτά, τηγανητά, ψωμί, κέικ, αρτοσκευάσματα, αλμυρά σνακ, δημητριακά πρωινού, στιγμιαία noodles και σούπες, μαργαρίνη, γλυκά, αναψυκτικά, ζαχαρούχα ποτά με γεύσεις φρούτων, χάμπουργκερ, χοτ ντογκ και πίτσα.

Άτομα με την υψηλότερη πρόσληψη UPF παρουσίασαν 41% μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου του πνεύμονα σε σύγκριση με εκείνα με τη μικρότερη κατανάλωση, σύμφωνα με ευρήματα που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Thorax. Ο αυξημένος κίνδυνος ίσχυε τόσο για τον μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα όσο και για τον μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα.

Οι ερευνητές παραδέχτηκαν ότι έκαναν προσαρμογές για τις συνήθειες καπνίσματος, αλλά σημείωσαν ότι δεν είχαν λάβει υπόψιν την ένταση του καπνίσματος, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει τα αποτελέσματα. Τονίζουν ότι «η αιτιότητα δεν μπορεί να προσδιοριστεί» από τα ευρήματά τους και προτρέπουν για προσεκτική ερμηνεία των δεδομένων. «Παρόλο που απαιτείται περαιτέρω έρευνα σε άλλους πληθυσμούς και περιβάλλοντα, αυτά τα ευρήματα υποδηλώνουν τα οφέλη για την υγεία από τον περιορισμό των υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων», δήλωσαν οι συγγραφείς.

Τελευταία τροποποίηση στις 30/07/2025 - 18:52

