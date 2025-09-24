Νέα μελέτη αποκαλύπτει: Η διατροφή που προκαλεί την τριχόπτωση

Τα ζαχαρούχα αναψυκτικά και τα αλκοολούχα ποτά συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο τριχόπτωσης, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Nutrition and Health και ανέλυσε 17 έρευνες σχετικά με τη διατροφή και την ανάπτυξη των μαλλιών.

«Όταν καταναλώνουμε μεγάλες ποσότητες ζάχαρης, προκαλείται απότομη αύξηση ινσουλίνης που ευνοεί τη φλεγμονή και μπορεί να διαταράξει τον φυσιολογικό κύκλο ανάπτυξης των μαλλιών», εξηγεί η Laura Acosta, κλινική διαιτολόγος και αναπληρώτρια καθηγήτρια Επιστήμης Τροφίμων και Ανθρώπινης Διατροφής στο Πανεπιστήμιο της Φλόριντα.

«Όσο για το αλκοόλ, δεν προκαλεί άμεσα τριχόπτωση, αλλά συμβάλλει σε ανεπάρκειες θρεπτικών συστατικών, σε μειωμένη απορρόφηση, σε επιβάρυνση του ήπατος, σε κακό ύπνο και σε συστηματική φλεγμονή — όλα αυτά μπορούν να βλάψουν σοβαρά την ανάπτυξη των μαλλιών».

Η χαμηλή πρόσληψη πρωτεΐνης είναι ακόμη ένας παράγοντας. Σύμφωνα με την Acosta, χρειάζεται να λαμβάνετε περίπου μισό γραμμάριο πρωτεΐνης για κάθε λίβρα σωματικού βάρους ημερησίως.

«Συχνά έχουμε μεγαλύτερη έλλειψη σε πρωτεΐνη απ’ ό,τι νομίζουμε», επισημαίνει η Dr. Jila Senemar, ειδικός στην εμμηνόπαυση στο Μαϊάμι, τονίζοντας ότι τριχόπτωση, ορμόνες και διατροφή είναι στενά συνδεδεμένα.

Οι τροφές που βοηθούν την ανάπτυξη των μαλλιών

Στη διατροφή που στηρίζει την υγεία και την ανάπτυξη των μαλλιών περιλαμβάνονται τροφές με βάση τη σόγια, όπως το edamame και το τόφου, καθώς και σταυρανθή λαχανικά, όπως το μπρόκολο και το κουνουπίδι, που μειώνουν τον κίνδυνο τριχόπτωσης.

Οι ειδικοί θεωρούν ότι αυτό οφείλεται στις αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες φυτοχημικών συστατικών, όπως οι ισοφλαβόνες και τα καροτενοειδή. Το φύλλο λωτού έχει επίσης μελετηθεί και βρέθηκε να βελτιώνει την πυκνότητα και το πάχος της τρίχας. Περιέχει αντιοξειδωτικά όπως η κερκετίνη, που βελτιώνουν την κυκλοφορία του αίματος στο τριχωτό της κεφαλής. Μπορείτε να το καταναλώσετε ως ρόφημα ή σε μορφή συμπληρώματος.

Αν και οι περισσότερες μελέτες αφορούσαν γυναίκες, μία μελέτη με 76 άνδρες με ανδρογενετική αλωπεκία έδειξε σημαντικότερη ανάπτυξη μαλλιών σε όσους κατανάλωναν 400 mg ελαίου κολοκυθόσπορου για 24 εβδομάδες, σε σχέση με την ομάδα placebo.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η δράση αυτή είναι ορμονική, καθώς το έλαιο κολοκυθόσπορου φαίνεται να μειώνει τη διυδροτεστοστερόνη (DHT), μια ορμόνη που επηρεάζει τα θυλάκια της τρίχας και οδηγεί σε αραίωση.

Τι ισχύει για τα συμπληρώματα διατροφής

Στα συμπληρώματα διατροφής, η βιταμίνη D είναι εκείνη που έχει μελετηθεί περισσότερο. Τουλάχιστον πέντε μελέτες της συγκεκριμένης ανασκόπησης έδειξαν ότι υψηλότερα επίπεδα βιταμίνης D ενδέχεται να προστατεύουν από την τριχόπτωση. Η Acosta συστήνει 2.000 διεθνείς μονάδες (IUs) ημερησίως, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η υπερβολική λήψη μπορεί να οδηγήσει σε τοξικότητα.

Συμπλήρωμα που αξίζει επίσης να εξεταστεί είναι ο σίδηρος. Μία μελέτη έδειξε ότι η χορήγηση δισκίων σιδήρου 100 mg βελτίωσε την ανάπτυξη μαλλιών σε γυναίκες. Η Senemar αναφέρει ότι, σε περίπτωση έλλειψης, ο σίδηρος καλό είναι να συνδυάζεται με βιταμίνη C για καλύτερη απορρόφηση. Υπενθυμίζει ακόμη ότι καλές πηγές σιδήρου είναι το σπανάκι, οι φακές και τα αμύγδαλα.

Η Acosta τονίζει ότι πρέπει να ελέγχετε όχι μόνο τα επίπεδα σιδήρου, αλλά και ψευδαργύρου και βιοτίνης (βιταμίνη Β7), καθώς η έλλειψή τους μπορεί να προκαλέσει τριχόπτωση ή αραίωση. Οι ενήλικες χρειάζονται 30 μικρογραμμάρια βιοτίνης την ημέρα. Η βιοτίνη βρίσκεται σε τροφές όπως το κρέας, τα αυγά, τα ψάρια, οι σπόροι, οι ξηροί καρποί και λαχανικά όπως οι γλυκοπατάτες.

«Αν όμως δεν έχετε έλλειψη βιοτίνης, η λήψη συμπληρωμάτων δύσκολα θα βελτιώσει την κατάσταση των μαλλιών σας», προσθέτει η Acosta.

Τα τελευταία χρόνια, η έρευνα έχει στραφεί και στο κολλαγόνο. «Υπάρχουν αρκετά ενδιαφέροντα δεδομένα γύρω από τα συμπληρώματα κολλαγόνου που πριν μερικά χρόνια θα τα αμφισβητούσα, αλλά πλέον έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρον μου», αναφέρει η ίδια.