Τι φανερώνει η μουσική που ακούτε για τη νοημοσύνη σας

Ερευνητές από τη Βρετανία εξέτασαν πώς οι μουσικές προτιμήσεις συνδέεται με τη νοημοσύνη, χρησιμοποιώντας ένα μη λεκτικό τεστ IQ και λεπτομερείς ερωτήσεις σχετικά με τις μουσικές συνήθειες των συμμετεχόντων.

Στην έρευνα αυτή, οι επιστήμονες από το Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Oxford Brookes συνδύασαν τις προσεγγίσεις της εξελικτικής και της κοινωνικής ψυχολογίας για να μελετήσουν τη σχέση ανάμεσα στη νοημοσύνη, τις μουσικές προτιμήσεις και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται η μουσική.

Όπως ανέφεραν οι ερευνητές στο άρθρο που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Evolutionary Behavioral Sciences, οι μουσικές προτιμήσεις αποτελούν σημαντικό κομμάτι της ταυτότητας ενός ατόμου. Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι συνδέονται με πολλούς παράγοντες, όπως το φύλο, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, τη συμμόρφωση, την ικανοποίηση από τη ζωή, την ανάγκη για κοινωνική σύνδεση, καθώς και τη σημασία που δίνει κάποιος στη θρησκεία, τη μουσική και την εθνικότητα.

Αν και η μουσική είναι κυρίως ένας τρόπος για να εκφράζονται τα συναισθήματα, ορισμένες μελέτες έχουν δείξει ότι υπάρχει σχέση ανάμεσα στις μουσικές προτιμήσεις και τη νοημοσύνη.

Όπως εξήγησαν οι συγγραφείς της μελέτης, σημαντική συμβολή στη μελέτη των μουσικών προτιμήσεων είχε η υπόθεση Savanna-IQ του Καναζάβα. Σύμφωνα με την αρχή της «Σαβάνας», το σύγχρονο περιβάλλον του ανθρώπου περιλαμβάνει δύο είδη ερεθισμάτων: τα εξελικτικά οικεία (όσα υπήρχαν στο περιβάλλον της εξελικτικής προσαρμογής, όπως η αναζήτηση τροφής ή συντρόφου) και τα εξελικτικά νέα, δηλαδή όσα δεν υπήρχαν τότε. Τα άτομα που διέθεταν πρώιμες μορφές της γενικής νοημοσύνης θεωρείται ότι μπορούσαν να κατανοούν και να διαχειρίζονται καλύτερα αυτές τις νέες καταστάσεις.

Η υπόθεση Savanna-IQ του Καναζάβα υποστηρίζει ότι η γενική νοημοσύνη εξελίχθηκε ως λειτουργία του εγκεφάλου που βοηθά στην επίλυση νέων και μη επαναλαμβανόμενων προβλημάτων. Οι ερευνητές της συγκεκριμένης μελέτης υπέθεσαν ότι τα άτομα με υψηλότερη νοημοσύνη είναι πιο ικανά να διαχειρίζονται νέα ερεθίσματα.

Η έρευνα επιβεβαίωσε την παραπάνω υπόθεση. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η νοημοσύνη αποτελεί σημαντικό παράγοντα πρόβλεψης της προτίμησης για μουσική μόνο με όργανα και χωρίς φωνή ή λόγια.

«Διαπιστώσαμε ότι η νοημοσύνη αποτελεί σημαντικό παράγοντα πρόβλεψης της προτίμησης για μουσική μόνο με μουσικά όργανα, αλλά δε βρήκαμε αντίστοιχη σύνδεση για όσους προτιμούν τη μουσική με συνδυασμό οργάνων και φωνής», ανέφερε η περίληψη της μελέτης.