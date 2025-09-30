ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Απαγορεύτηκε η πώληση eyeliner της Maybelline – Η ανακοίνωση

Απαγορεύτηκε η πώληση eyeliner της Maybelline – Η ανακοίνωση
Newsroom
Τρίτη, 30/09/2025 - 15:36

Ποιο είναι το μολύβι ματιών που αποσύρεται από την αγορά.

Οι αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές εξέδωσαν απόφαση απαγόρευσης της πώλησης ενός μολυβιού για τα μάτια της Maybelline. Η απόφαση απαγόρευσης τέθηκε σε ισχύ από τις 8 Σεπτεμβρίου 2025 με ταυτόχρονη ανάκληση όλων των προϊόντων από τα ράφια των καταστημάτων. Επίσης, οι καταναλωτές που αγόρασαν το συγκεκριμένο μολύβι καλούνται να το επιστρέψουν, σύμφωνα με την πλατφόρμα του OECD.

Πιο συγκεκριμένα, η εν λόγω απόφαση κοινοποιήθηκε στη Γερμανία και αφορά στο προϊόν Crayon Khol 100 Color Show Ultra Black της Maybelline New York με αριθμό παρτίδας JYW03E και barcode 3600530905461. Το προϊόν πωλούνταν online και κυρίως μέσω της ιστοσελίδας qogita.com.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το προϊόν διαπιστώθηκε ότι έχει υπερβολική συγκέντρωση αρσενικού (μετρούμενη τιμή έως 0,00033% κατά βάρος). Το αρσενικό μπορεί να προκαλέσει καρκίνο, και πολλά ακόμη σοβαρά προβλήματα υγείας.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση εδώ.

