Γιατρός συνιστά τα 2 συμπληρώματα που πρέπει να πάρετε μόλις κρυολογήσετε

Ευ Ζην
Γιατρός συνιστά τα 2 συμπληρώματα που πρέπει να πάρετε μόλις κρυολογήσετε
laura adai / Unsplash
Newsroom
Τρίτη, 30/09/2025 - 14:02

Βρετανίδα παθολόγος αποκαλύπτει τα 2 συμπληρώματα διατροφής που έχουν πραγματικά αποτέλεσμα στο κρυολόγημα και τη γρίπη.

Δύο συμπληρώματα διατροφής μπορούν να μειώσουν τη διάρκεια και τη σοβαρότητα του κρυολογήματος και της γρίπης που κάνουν την εμφάνισή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα αποκάλυψε μια Βρετανίδα γιατρός, σύμφωνα με την εφημερίδα Express.

Ειδικότερα, η Δρ. Shireen ανέφερε ότι αν εμφανίσετε τα πρώτα συμπτώματα μιας ίωσης ή μιας γρίπης, όπως είναι ο πονόλαιμος ή η καταρροή, καλό θα ήταν να λάβετε άμεσα βιταμίνη C και ψευδάργυρο.

«Μόλις νιώσετε φαγούρα στον λαιμό, καταρροή, τσούξιμο ή κάψιμο στα μάτια, οτιδήποτε δείχνει ότι έρχεται βήχας ή κρυολόγημα, αυτό που θέλω να κάνετε είναι να πάρετε δύο πράγματα: βιταμίνη C και ψευδάργυρο».

Παρόλα αυτά, θα πρέπει πάντα να συμβουλεύεστε γιατρό πριν ξεκινήσετε κάποιο συμπλήρωμα, για να βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλο για εσάς.

Τα οφέλη της βιταμίνης C

Σύμφωνα με το NHS, η βιταμίνη C:

  • προστατεύει τα κύτταρα και τα διατηρεί υγιή
  • βοηθά στην επούλωση πληγών
  • συμβάλλει στη διατήρηση υγιούς δέρματος, αγγείων, οστών και χόνδρου

Τροφές πλούσιες σε βιταμίνη C

Η βιταμίνη C υπάρχει σε πολλά φρούτα και λαχανικά. Καλές πηγές είναι:

  • τα εσπεριδοειδή, όπως τα πορτοκάλια και ο χυμός πορτοκαλιού
  • το μπρόκολο
  • οι φράουλες
  • τα μαύρα φραγκοστάφυλα
  • τα λαχανάκια Βρυξελλών
  • οι πιπεριές
  • οι πατάτες

Πόση βιταμίνη C χρειάζεστε;

Οι ενήλικες 19 έως 64 ετών χρειάζονται περίπου 40 mg βιταμίνης C καθημερινά. «Μπορείτε να καλύψετε τις ανάγκες σας μόνο μέσω της διατροφής σας. Η βιταμίνη C δεν αποθηκεύεται στον οργανισμό, γι’ αυτό τη χρειάζεστε κάθε μέρα», τονίζει το NHS.

Γιατί χρειάζεστε ψευδάργυρο

Ο ψευδάργυρος είναι απαραίτητος για:

  • τη δημιουργία νέων κυττάρων και ενζύμων
  • την επούλωση πληγών
  • την αξιοποίηση υδατανθράκων, λιπών και πρωτεϊνών από την τροφή

Τροφές πλούσιες σε ψευδάργυρο

Μπορείτε να βρείτε ψευδάργυρο σε:

  • γαλακτοκομικά προϊόντα, όπως το τυρί
  • κρέας
  • δημητριακά προϊόντα, όπως το φύτρο σιταριού
  • θαλασσινά
  • ψωμί

Πόσο ψευδάργυρο χρειάζεστε καθημερινά;

Οι άνδρες ηλικίας 19 έως 64 ετών χρειάζονται περίπου 9,5 mg ψευδαργύρου την ημέρα, ενώ οι γυναίκες γύρω στα 7 mg. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι ανάγκες καλύπτονται από τη διατροφή.

Αν όμως παίρνετε συμπληρώματα, το NHS προειδοποιεί: «Μην καταναλώνετε πάνω από 25 mg ψευδαργύρου την ημέρα, εκτός αν σας το έχει συστήσει γιατρός».

