Πώς θα καταλάβετε αν έχετε αλλεργία στην αντιβίωση – Τι πρέπει να κάνετε

Τα συμπτώματα της αλλεργίας στην αντιβίωση που πρέπει να προσέχετε.

Μια 28χρονη έγκυος έφυγε από τη ζωή στην Άρτα, μετά από αναφυλακτικό σοκ που έπαθε αφού της χορηγήθηκε αντιβίωση (δείτε εδώ τι ακριβώς συνέβη). Όπως όλα δείχνουν, η άτυχη γυναίκα ήταν αλλεργική στο φάρμακο που έλαβε, με αποτέλεσμα τον τραγικό της θάνατο.

Η αλλεργία στα αντιβιοτικά είναι μια αρκετά σπάνια κατάσταση που όμως μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες. Ειδικότερα, η πιο συχνή φαρμακευτική αλλεργία είναι η αλλεργία στην πενικιλίνη, η οποία αποτελεί και το πιο δημοφιλές αντιβιοτικό που έχει διάφορες μορφές και χορηγείται για την καταπολέμηση μιας ευρείας γκάμας παθήσεων.

Οι πιο κοινοί τύποι της πενικιλίνης είναι οι παρακάτω:

Αμοξικιλλίνη (Amoxicillin)

Αμπικιλλίνη (Ampicillin)

Καρβενικιλλίνη (Carbenicillin)

Δικλοξακιλλίνη (Dicloxacillin)

Ναφκιλλίνη (Nafcillin)

Οξακιλλίνη (Oxacillin)

Πενικιλίνη G (Penicillin G)

Πενικιλίνη V (Penicillin V)

Πιπερακιλλίνη (Piperacillin)

Τικαρκιλλίνη (Ticarcillin)

Ωστόσο, υπάρχει το ενδεχόμενο να εμφανιστεί αλλεργία ή κάποια άλλη αρνητική αντίδραση και σε άλλα είδη αντιβίωσης, όπως είναι οι κεφαλοσπορίνες.

Ποιοι έχουν αλλεργία στα αντιβιοτικά

Η αλλεργία στην αντιβίωση εμφανίζεται όταν το ανοσοποιητικό σύστημα του ασθενή αντιδρά αρνητικά στα αντιβιοτικά και μπορεί να επηρεάσει οποιονδήποτε έχει ευαισθησία στο φάρμακο. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος αν έχετε κάποιο υποκείμενο πρόβλημα υγείας, όπως αλλεργική ρινίτιδα, άσθμα ή έκζεμα.

Επιπλέον, ένα είδος αντιβιοτικών, που ονομάζονται φθοριοκινολόνες μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές παρενέργειες σε άτομα που έχουν αυξημένο κίνδυνο για προβλήματα στις καρδιακές βαλβίδες.

Διακόψτε αμέσως τη θεραπεία με φθοριοκινολόνες και επικοινωνήστε με τον γιατρό σας αν εμφανίσετε σοβαρές παρενέργειες, όπως:

πρησμένους αστραγάλους, πέλματα και πόδια (οίδημα)

νέες καρδιακές αρρυθμίες (αίσθηση έντονων, ξαφνικών παλμών)

αιφνίδια δύσπνοια

Αξίζει να σημειωθεί ότι περίπου το 10% των ανθρώπων θα εμφανίσει αλλεργία σε κάποια αντιβίωση κάποια στιγμή στη ζωή του, ωστόσο η αλλεργία αυτή συνήθως ξεπερνιέται από τον οργανισμό με τα χρόνια.

Σύμφωνα με την κλινική του Cleveland: «Υπολογίζεται ότι το 80% των ανθρώπων που έχουν διαγνωστεί με αλλεργία στην πενικιλίνη χάνουν την ευαισθησία τους στο φάρμακο μέσα σε 10 χρόνια». Ως εκ τούτου, αν και το 10% των ανθρώπων αναφέρουν ότι είναι αλλεργικοί σε κάποιο αντιβιοτικό, μόνο το 1% εξ αυτών έχει πράγματι αλλεργία τη δεδομένη στιγμή.

Αλλεργική αντίδραση σε αντιβίωση – Τα συμπτώματα

Σύμφωνα με το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Αγγλίας (NHS) περισσότερες περιπτώσεις, η αλλεργική αντίδραση είναι ήπια έως μέτρια και μπορεί να εκδηλωθεί με τα παρακάτω συμπτώματα:

εξάνθημα στο δέρμα με φαγούρα και κοκκινίλες

βήχα

συριγμό

αίσθημα σφιξίματος στον λαιμό που μπορεί να προκαλέσει μια μικρή δυσκολία στην αναπνοή

Αυτές οι ήπιες έως μέτριες αλλεργικές αντιδράσεις συνήθως αντιμετωπίζονται με επιτυχία με τη λήψη αντιισταμινικών. Ωστόσο, αν τα συμπτώματά σας δεν βελτιώνονται, επικοινωνήστε άμεσα με τον γιατρό σας για συμβουλή.

Σε σπάνιες περιπτώσεις, ένα αντιβιοτικό μπορεί να προκαλέσει σοβαρή και πιθανώς απειλητική για τη ζωή αλλεργική αντίδραση, γνωστή ως αναφυλαξία.

Καλέστε αμέσως το 166 ή πηγαίνετε στα Επείγοντα ενός νοσοκομείου αν:

έχετε εξάνθημα που μπορεί να περιλαμβάνει φαγούρα, κοκκινίλες, πρήξιμο, φουσκάλες ή απολέπιση του δέρματος

έχετε συριγμό

νιώθετε σφίξιμο στο στήθος ή στον λαιμό

δυσκολεύεστε να αναπνεύσετε ή να μιλήσετε

το στόμα, το πρόσωπο, τα χείλη, η γλώσσα ή ο λαιμός σας αρχίσουν να πρήζονται

Αυτά τα συμπτώματα μπορεί να είναι σημάδια σοβαρής αλλεργικής αντίδρασης που απαιτεί άμεση νοσηλεία.