Επικαιρότητα
ΕΟΔΥ: Ποιοι δεν πρέπει να κάνουν το εμβόλιο της γρίπης
Mufid Majnun / Unsplash
Newsroom
Πέμπτη, 02/10/2025 - 15:46

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με το εμβόλιο της γρίπης - Οι αντενδείξεις

Η εποχιακή γρίπη είναι μια ιογενής λοίμωξη που μεταδίδεται εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω σταγονιδίων του αναπνευστικού, καθώς και με την άμεση επαφή με μολυσμένα άτομα ή μολυσμένες επιφάνειες.

Συνήθως, στα συμπτώματα διαρκούν για λίγες ημέρες, ωστόσο άτομα με υποκείμενα νοσήματα και ηλικιωμένοι μπορεί να νοσήσουν σοβαρά και να διάφορες εμφανίσουν επιπλοκές.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, ο καλύτερος τρόπος προφύλαξης από τη γρίπη είναι ο εμβολιασμός. Παράλληλα, η αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής. όπως η εφαρμογή της υγιεινής των χεριών και των άλλων μέτρων προφύλαξης για τις αναπνευστικές λοιμώξεις μειώνει την πιθανότητα μετάδοσης της γρίπης.

Η καλύτερη περίοδος για τον εμβολιασμό κατά της γρίπης είναι Οκτώβριος-Νοέμβριος κάθε έτους. Σε περίπτωση που δεν γίνει κατά την περίοδο αυτή, μπορεί να γίνει καθ' όλο το διάστημα που υπάρχουν κρούσματα γρίπης στην κοινότητα.

Πόσο ασφαλές είναι το εποχικό αντιγριπικό εμβόλιο;

Όπως τονίζει ο ΕΟΔΥ, το εποχικό εμβόλιο είναι καλά ανεκτό και ασφαλές.

Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες που μπορεί να εμφανιστούν είναι: τοπικός ερεθισμός στο σημείο της ένεσης, κεφαλαλγία, αίσθημα κόπωσης και κακουχίας, μυαλγίες. αρθραλγίες και πυρετός.

Μετά τον εμβολιασμό ενδέχεται να εμφανιστεί αλλεργική αντίδραση, η οποία σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να είναι πολύ σοβαρή. Από τα μέχρι τώρα δεδομένα των διεθνών συστημάτων φαρμακοεπαγρύπνησης δεν προκύπτει συσχέτιση με την εμφάνιση του συνδρόμου Guillain-Barré.

Ποιοι δεν πρέπει να κάνουν το εποχικό αντιγριπικό εμβόλιο;

Οι αντενδείξεις αφορούν τις εξής κατηγορίες, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΕΟΔΥ:

  • άτομα με ιστορικό σοβαρής αλλεργίας σε αυγά ή σε κάποιο από τα συστατικά του εμβολίου [για άτομα υψηλού κινδύνου πρέπει να προηγείται επικοινωνία με αλλεργιολογικό τμήμα]
  • άτομα με ιστορικό αλλεργικής αντίδρασης στο εμβόλιο της εποχικής γρίπης.
  • άτομα με ιστορικό συνδρόμου Guillain-Barré.
  • άτομα με πυρετό πρέπει να περιμένουν να υποχωρήσει ο πυρετός πριν κάνουν το εμβόλιο

