Ανακαλείται αποσμητικό σπρέι της Nivea

Ανακαλείται αποσμητικό σπρέι της Nivea
Πέμπτη, 13/11/2025 - 16:09

Ένα πολύ δημοφιλές αποσμητικό κρίθηκε ακατάλληλο και αποσύρεται από την αγορά.

Το αποσμητικό σπρέι της Nivea, «dry Confidence plus» σε μεταλλική συσκευασία των 150 ml κρίθηκε ακατάλληλο μετά από ελέγχους των αρμόδιων ευρωπαϊκών αρχών στην Ιταλία και ανακαλείται.

Σύμφωνα με τον κατάλογο των συστατικών, το προϊόν περιέχει 2-(4-τερτ-βουτυλοβενζυλ)προπιοναλδεΰδη (BMHCA), μία χημική ουσία, η οποία απαγορεύεται στα καλλυντικά προϊόντα. Η BMHCA μπορεί να βλάψει το αναπαραγωγικό σύστημα, τα κυοφορούμενα έμβρυα και να προκαλέσει ευαισθησία στο δέρμα. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό για τα Καλλυντικά Προϊόντα.

Να σημειωθεί ότι, το προϊόν φέρει barcode 4005808816033.

Τελευταία τροποποίηση στις 13/11/2025 - 16:13

