Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί μυζήθρα – Ανιχνεύτηκαν επικίνδυνες τοξίνες

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί μυζήθρα – Ανιχνεύτηκαν επικίνδυνες τοξίνες
Παρασκευή, 28/11/2025 - 15:23

Αναλυτικά η ανακοίνωση από τον ΕΦΕΤ.

Ο ΕΦΕΤ με απόφασή του ανακαλεί άμεσα συσκευασμένη μυζήθρα, αφού ανιχνεύτηκαν επικίνδυνες τοξίνες. Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές να μην την καταναλώσουν εάν την έχουν αγοράσει.

Η ανακοίνωση του ΕΦΕΤ

Ο ΕΦΕΤ και η Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επίσημος Έλεγχος για την Παρακολούθηση Μικροβιολογικών Κριτηρίων Ασφάλειας Τροφίμων», προέβη σε δειγματοληψία τροφίμου με τα στοιχεία: «Μυζήθρα Νωπή-ΑΒΙΓΑΛ» με ημερομηνία παραγωγής 15/11/25, ημερομηνία ανάλωσης έως τις 05/12/25, συσκευασίας καθαρού βάρους 400g, το οποίο παράγεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα από την Α.ΒΙ.ΓΑΛ Α.Ε.-ΑΧΑΪΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ-ΑΦΟΙ ΑΘ. ΠΑΝΤΕΛΗ & ΣΙΑ ΑΕ.

Το προϊόν εξετάστηκε από το Τμήμα Υγιεινής Τροφίμων, της Διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών του ΥΠΑΑΤ, όπου διαπιστώθηκε η παρουσία Σταφυλοκοκκικών Εντεροτοξινών τύπου SEA έως SEE.

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος (συσκευασίες των 400g και του 1,6kg) και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν, να μην το καταναλώσουν.

μυζηθρα, ΕΦΕΤ

Τελευταία τροποποίηση στις 28/11/2025 - 15:30

ΔΗΜΟΦΙΛΗ