Ομελέτα με σπανάκι και φέτα: Εύκολη και υγιεινή συνταγή

Μια γρήγορη ομελέτα με σπανάκι και φέτα, πλούσια σε γεύση και θρεπτικά συστατικά.

Η ομελέτα με σπανάκι και φέτα είναι μία από τις πιο αγαπημένες και θρεπτικές επιλογές για όσους αναζητούν ένα γρήγορο, αλλά ταυτόχρονα υγιεινό γεύμα. Ο συνδυασμός του αυγού με το πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά σπανάκι και τη μοναδική γεύση της φέτας δημιουργεί ένα πιάτο που ταιριάζει σε κάθε στιγμή της ημέρας, από το δυναμωτικό πρωινό μέχρι ένα ελαφρύ βραδινό.

Πλούσια σε πρωτεΐνη, σίδηρο και ασβέστιο, η ομελέτα με σπανάκι και φέτα αποτελεί ιδανική λύση για όσους θέλουν να συνδυάσουν ευκολία, γεύση και υγεία σε μία μόνο συνταγή. Ακολουθώντας μερικά απλά βήματα, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα πιάτο που όχι μόνο θα σας χορτάσει, αλλά θα σας δώσει και την απαραίτητη ενέργεια για όλη τη μέρα.

Συστατικά

½ κουταλιά της σούπας βούτυρο

½ φλιτζάνι baby σπανάκι

¼ φλιτζάνι θρυμματισμένη φέτα

2-3 Αυγά

¼ κουταλάκι του γλυκού ρίγανη

¼ κουταλάκι του γλυκού σκόρδο

αλάτι όσο θέλετε

Εκτέλεση βήμα προς βήμα

1. Χτυπήστε τα αυγά: Σε ένα μπολ, χτυπήστε καλά τα αυγά μαζί με τη ρίγανη, τη σκόνη σκόρδου και λίγο αλάτι, μέχρι να ομογενοποιηθούν.

2. Σοτάρετε το σπανάκι: Σε αντικολλητικό τηγάνι λιώστε 1 κουταλιά βούτυρο. Προσθέστε το σπανάκι και μαγειρέψτε για 1-2 λεπτά. Μεταφέρετέ το σε πιάτο.

3. Μαγειρέψτε τα αυγά: Στο ίδιο τηγάνι προσθέστε το υπόλοιπο βούτυρο και ρίξτε το μείγμα των αυγών. Σκεπάστε με καπάκι και αφήστε τα να σφίξουν ελαφρά για 1-2 λεπτά.

4. Προσθέστε τη γέμιση: Στην μία πλευρά της ομελέτας πασπαλίστε το σοταρισμένο σπανάκι και τη θρυμματισμένη φέτα.

5. Τελικό στάδιο: Σκεπάστε ξανά και αφήστε για 1 λεπτό ακόμη, μέχρι τα αυγά να είναι έτοιμα και η φέτα να αρχίσει να λιώνει ελαφρά.

6. Σερβίρετε: Διπλώστε την ομελέτα στη μέση και μεταφέρετέ τη προσεκτικά σε πιάτο. Σερβίρετε ζεστή με φρέσκο ψωμί ή μια πράσινη σαλάτα.

Τη συνταγή θα την βρείτε στο Meganvskitchen.