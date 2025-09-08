ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Ομελέτα με σπανάκι και φέτα: Εύκολη και υγιεινή συνταγή

Ευ Ζην
Ομελέτα με σπανάκι και φέτα: Εύκολη και υγιεινή συνταγή
Freepik
Εύη Μακαβέλου
Δευτέρα, 08/09/2025 - 06:48

Μια γρήγορη ομελέτα με σπανάκι και φέτα, πλούσια σε γεύση και θρεπτικά συστατικά.

Η ομελέτα με σπανάκι και φέτα είναι μία από τις πιο αγαπημένες και θρεπτικές επιλογές για όσους αναζητούν ένα γρήγορο, αλλά ταυτόχρονα υγιεινό γεύμα. Ο συνδυασμός του αυγού με το πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά σπανάκι και τη μοναδική γεύση της φέτας δημιουργεί ένα πιάτο που ταιριάζει σε κάθε στιγμή της ημέρας, από το δυναμωτικό πρωινό μέχρι ένα ελαφρύ βραδινό.

Πλούσια σε πρωτεΐνη, σίδηρο και ασβέστιο, η ομελέτα με σπανάκι και φέτα αποτελεί ιδανική λύση για όσους θέλουν να συνδυάσουν ευκολία, γεύση και υγεία σε μία μόνο συνταγή. Ακολουθώντας μερικά απλά βήματα, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα πιάτο που όχι μόνο θα σας χορτάσει, αλλά θα σας δώσει και την απαραίτητη ενέργεια για όλη τη μέρα.

Συστατικά

  • ½ κουταλιά της σούπας βούτυρο
  • ½ φλιτζάνι baby σπανάκι
  • ¼ φλιτζάνι θρυμματισμένη φέτα
  • 2-3 Αυγά
  • ¼ κουταλάκι του γλυκού ρίγανη
  • ¼ κουταλάκι του γλυκού σκόρδο
  • αλάτι όσο θέλετε

Εκτέλεση βήμα προς βήμα

1. Χτυπήστε τα αυγά: Σε ένα μπολ, χτυπήστε καλά τα αυγά μαζί με τη ρίγανη, τη σκόνη σκόρδου και λίγο αλάτι, μέχρι να ομογενοποιηθούν.

2. Σοτάρετε το σπανάκι: Σε αντικολλητικό τηγάνι λιώστε 1 κουταλιά βούτυρο. Προσθέστε το σπανάκι και μαγειρέψτε για 1-2 λεπτά. Μεταφέρετέ το σε πιάτο.

3. Μαγειρέψτε τα αυγά: Στο ίδιο τηγάνι προσθέστε το υπόλοιπο βούτυρο και ρίξτε το μείγμα των αυγών. Σκεπάστε με καπάκι και αφήστε τα να σφίξουν ελαφρά για 1-2 λεπτά.

4. Προσθέστε τη γέμιση: Στην μία πλευρά της ομελέτας πασπαλίστε το σοταρισμένο σπανάκι και τη θρυμματισμένη φέτα.

5. Τελικό στάδιο: Σκεπάστε ξανά και αφήστε για 1 λεπτό ακόμη, μέχρι τα αυγά να είναι έτοιμα και η φέτα να αρχίσει να λιώνει ελαφρά.

6. Σερβίρετε: Διπλώστε την ομελέτα στη μέση και μεταφέρετέ τη προσεκτικά σε πιάτο. Σερβίρετε ζεστή με φρέσκο ψωμί ή μια πράσινη σαλάτα.

Τη συνταγή θα την βρείτε στο Meganvskitchen.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 08/09/2025 - 04:22

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Αρκεί το περπάτημα ως άσκηση μετά τα 50;
Αρκεί το περπάτημα ως άσκηση μετά τα 50; 02 Σεπτεμβρίου 2025
Το καλύτερο τσάι για τη μείωση της φλεγμονής, σύμφωνα με διαιτολόγο 02 Σεπτεμβρίου 2025
Το καλύτερο τσάι για τη μείωση της φλεγμονής, σύμφωνα με διαιτολόγο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αμύγδαλα ή καρύδια: Ποια να προτιμήσετε για να έχετε τα μέγιστα οφέλη στην υγεία σας;

Αμύγδαλα ή καρύδια: Ποια να προτιμήσετε για να έχετε τα μέγιστα οφέλη στην υγεία σας;

Ευ Ζην
Χορτοφαγική και vegan διατροφή στα παιδιά - Πόσο ασφαλής είναι

Χορτοφαγική και vegan διατροφή στα παιδιά - Πόσο ασφαλής είναι

Μελέτες
Βελούδινη σούπα με κουνουπίδι χωρίς κρέμα γάλακτος - Η συνταγή

Βελούδινη σούπα με κουνουπίδι χωρίς κρέμα γάλακτος - Η συνταγή

Ευ Ζην
Βιταμίνη Κ - Τα οφέλη της για οστά και καρδιά

Βιταμίνη Κ - Τα οφέλη της για οστά και καρδιά

Ευ Ζην
Μακροζωία: Αυτό είναι το Νο1 μυστικό – Πιο σημαντικό από διατροφή και άσκηση

Μακροζωία: Αυτό είναι το Νο1 μυστικό – Πιο σημαντικό από διατροφή και άσκηση

Μελέτες
Η «δύναμη» της βιταμίνης Α - Γιατί είναι σημαντική

Η «δύναμη» της βιταμίνης Α - Γιατί είναι σημαντική

Ευ Ζην

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αμύγδαλα ή καρύδια: Ποια να προτιμήσετε για να έχετε τα μέγιστα οφέλη στην υγεία σας;
Ευ Ζην
15/12/2025 - 16:09
Κυψέλη: Στο Παίδων 14χρονη μαθήτρια – Τη μαχαίρωσε στο σχολείο συμμαθήτριά της
Επικαιρότητα
15/12/2025 - 15:37
«Ανοιχτή Αγκαλιά»: Περισσότερες από 3.000 ιατρικές πράξεις και στήριξη σε ευάλωτες ομάδες το 2025
Επικαιρότητα
15/12/2025 - 14:56
ΠΟΕΔΗΝ: Ανανέωση συμβάσεων του ειδικού προγράμματος της ΔΥΠΑ 55 ετών και άνω σε δομές Υγείας
Επικαιρότητα
15/12/2025 - 14:43
Κολπική μαρμαρυγή: Ανοίγει ο δρόμος για νέες θεραπείες – Η πρωτοποριακή ανακάλυψη επιστημόνων
Μελέτες
15/12/2025 - 13:45
GENESIS Pharma: Nέα συνεργασία με την Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.
Επιχειρείν
15/12/2025 - 13:08
Πολωνία: Σοβαρός κίνδυνος από ελληνικά σταφύλια γεμάτα φυτοφάρμακα
Επικαιρότητα
15/12/2025 - 12:54
Αγωνιστές GLP-1 και καρκίνος: Τι δείχνουν τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα
Μελέτες
15/12/2025 - 12:27
Johnson & Johnson: Καλείται να αποζημιώσει με 40 εκατ. δολάρια δύο γυναίκες για το «καρκινογόνο» ταλκ της
Επικαιρότητα
15/12/2025 - 11:56
Chiesi Hellas: Τρίτη διαδοχική πιστοποίηση B Corp
Επιχειρείν
15/12/2025 - 11:16
Facelift: Αποκατάσταση με φυσικό αποτέλεσμα, χωρίς υπερβολές
Επικαιρότητα
15/12/2025 - 10:51
Stand-up comedy: Το νέο «φάρμακο» για τις ψυχικές παθήσεις
Επικαιρότητα
15/12/2025 - 10:30
Ψαρόσουπα βελουτέ - Εύκολη και νόστιμη συνταγή
Ευ Ζην
15/12/2025 - 06:31
Χριστούγεννα με ασφάλεια - Όλα όσα πρέπει να προσέξετε
Επικαιρότητα
15/12/2025 - 06:20
Βιταμίνη Κ - Τα οφέλη της για οστά και καρδιά
Ευ Ζην
15/12/2025 - 06:11
Η «μεγαλύτερη χρηματοδότηση του ΕΣΥ» δεν απαντά στα πραγματικά προβλήματα
Πολιτική Υγείας
15/12/2025 - 06:00
Βελούδινη σούπα με κουνουπίδι χωρίς κρέμα γάλακτος - Η συνταγή
Ευ Ζην
14/12/2025 - 06:33
Η «δύναμη» της βιταμίνης Α - Γιατί είναι σημαντική
Ευ Ζην
14/12/2025 - 06:20
Πόσο καιρό διατηρούνται τα μελομακάρονα και οι κουραμπιέδες
Επικαιρότητα
14/12/2025 - 06:11
Χορτοφαγική και vegan διατροφή στα παιδιά - Πόσο ασφαλής είναι
Μελέτες
14/12/2025 - 06:00
Φαρμακευτική κάνναβη: Τα οφέλη και οι κίνδυνοι - Τι αποκαλύπτει μεγάλη ανάλυση
Φάρμακο
13/12/2025 - 06:33
Το ρόφημα που ανεβάζει την αρτηριακή πίεση πιο γρήγορα από το αλάτι
Ευ Ζην
13/12/2025 - 06:21
Χριστούγεννα: Πώς η κανέλα έγινε η δημοφιλής μυρωδιά των γιορτών
Επικαιρότητα
13/12/2025 - 06:10
Η γρίπη K σαρώνει - Πόσο έτοιμη είναι η Ελλάδα;
Επικαιρότητα
13/12/2025 - 06:00
Dick Van Dyke: Ο θρυλικός Αμερικανός ηθοποιός και κωμικός αποκαλύπτει το μυστικό της μακροζωίας του
Ευ Ζην
12/12/2025 - 21:32
Μελέτη προειδοποιεί: 3 συμπληρώματα διατροφής που επιβαρύνουν το συκώτι
Μελέτες
12/12/2025 - 19:19
Το λαχανικό που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο Αλτσχάιμερ, σύμφωνα με διαιτολόγους
Ευ Ζην
12/12/2025 - 18:29
Ιός Nipah: Άρχισε νέα κλινική δοκιμή πειραματικού εμβολίου
Επικαιρότητα
12/12/2025 - 17:54
Γρίπη Κ: Η ηλικιακή ομάδα που πλήττεται περισσότερο
Επικαιρότητα
12/12/2025 - 17:40
Η Lidl Ελλάς στηρίζει ξανά την υγεία και την πρόληψη: Magic Diabetes Bus 2025
Επιχειρείν
12/12/2025 - 17:14

ΔΗΜΟΦΙΛΗ