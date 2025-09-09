Το Νο1 βότανο που μπορεί να «νικήσει» την άνοια

Οι επιστήμονες εστιάζουν το ενδιαφέρον τους σε ένα «θαυματουργό» βότανο, το οποίο μπορεί να βελτιώσει τα συμπτώματα της άνοιας, χαρίζοντας παράλληλα καλύτερη μνήμη. Μάλιστα, η αποτελεσματικότητα αυτού του βοτάνου κατά της άνοιας έχει διαπιστωθεί μέσα από αρκετές έρευνες.

Ο λόγος για το δενδρολίβανο. Αμερικανοί ειδικοί τόνισαν το 2022 ότι το Rosmarinus officinalis «είναι γνωστό εδώ και καιρό ως το βότανο της μνήμης και μπορεί να αποτελέσει πιθανό ενισχυτικό της γνωστικής λειτουργίας» για τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Μια μελέτη που χρησιμοποίησε ζώα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η χορήγηση του βοτάνου «βελτίωσε τη γνωστική λειτουργία» σε οργανισμούς με γνωστικό έλλειμμα, καθώς και σε «φυσιολογικά υγιή» ζώα. Οι ερευνητές πρόσθεσαν: «Τα αποτελέσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον σχεδιασμό κλινικών μελετών, υπό την προϋπόθεση ότι οι μελέτες είναι αρκετά ισχυρές ώστε να λαμβάνουν υπόψη την παρατηρούμενη ετερογένεια. Τα γνωστικά οφέλη που παρέχει το R. officinalis και οι μηχανισμοί δράσης του είναι σε συγχρονισμό με τη θεμελιώδη παθοφυσιολογία του γνωστικού ελλείμματος και το βότανο θα μπορούσε να αποτελέσει μια πιθανή θεραπεία για τη νόσο Αλτσχάιμερ».

Περαιτέρω έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο Antioxidants τον Φεβρουάριο, έδειξε ότι όταν το diAcCA - μια νέα, σταθεροποιημένη μορφή καρνοσικού οξέος - χρησιμοποιήθηκε για τη θεραπεία ποντικών με νόσο Αλτσχάιμερ, πέτυχε θεραπευτικές δόσεις της χημικής ουσίας στον εγκέφαλο και οδήγησε σε βελτιωμένη μνήμη και περισσότερες συνάψεις, στον εγκέφαλο, σύμφωνα με το News Medical Life Sciences.

Ο Stuart Lipton, MD, PhD, κύριος συγγραφέας, καθηγητής, Πρόεδρος του Ιδρύματος Step Family στο Scripps Research και κλινικός νευρολόγος στη Λα Χόγια της Καλιφόρνια, δήλωσε: «Καταπολεμώντας τη φλεγμονή και το οξειδωτικό στρες με αυτήν την ένωση diAcCA, στην πραγματικότητα καταφέραμε να αυξήσουμε τον αριθμό των συνάψεων στον εγκέφαλο».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «επίσης, καταργήσαμε άλλες λανθασμένα πτυχωμένες ή συσσωματωμένες πρωτεΐνες όπως η φωσφορυλιωμένη-ταυ και η αμυλοειδής-β, οι οποίες πιστεύεται ότι πυροδοτούν τη νόσο Αλτσχάιμερ και χρησιμεύουν ως βιοδείκτες της εξέλιξης της νόσου. Κάναμε πολλά διαφορετικά τεστ μνήμης και όλα βελτιώθηκαν με το φάρμακο. Και δεν επιβράδυνε απλώς την εξέλιξη της νόσου. Βελτιώθηκε ουσιαστικά και επέστρεψε στο φυσιολογικό».

Δεν είναι σαφές ποια είναι τα ακριβή αποτελέσματα που θα μπορούσε να έχει το δεντρολίβανο στους ανθρώπους όσον αφορά την αποτροπή της νόσου Αλτσχάιμερ, αλλά η μέχρι στιγμής έρευνα δείχνει ότι θα μπορούσε να είναι μία πολλά υποσχόμενη θεραπεία.