Το σνακ που κάνει καλό στον εγκέφαλο και ενισχύει τη μνήμη

Δεν είναι όλα τα σνακ υγιεινά, όπως επίσης δεν ωφελούν όλα τα σνακ την υγεία. Αν θέλετε να επικεντρωθείτε σε σνακ που είναι ευεργετικά για τον οργανισμό, μπορείτε να βάλετε στη διατροφή σας ένα συγκεκριμένο, το οποίο κάνει καλό στον εγκέφαλο και ενισχύει τη μνήμη.

Ολλανδοί ερευνητές μετά από αναλύσεις κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα φιστίκια είναι πολλά περισσότερα από ένα απλό σνακ. Η κατανάλωση περίπου 60 ανάλατων, καβουρδισμένων φιστικιών κάθε μέρα για διάστημα τεσσάρων μηνών διαπιστώθηκε ότι είναι αποτελεσματική στην αύξηση της ροής του αίματος στους μετωπιαίους και κροταφικούς λοβούς του εγκεφάλου. Επίσης, βοηθά στην καλύτερη απομνημόνευση πληροφοριών. Η έρευνα έδειξε ότι η ροή του αίματος στον εγκέφαλο αυξήθηκε κατά 3,6% και η μνήμη αυξήθηκε κατά 5,8%. Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι μειώθηκε και η αρτηριακή πίεση 31 υγιών ηλικιωμένων ενηλίκων.

Τα ευρήματα θα μπορούσαν να βοηθήσουν ανθρώπους, οι οποίοι θέλουν να μειώσουν τον κίνδυνο άνοιας. Στις ΗΠΑ, περισσότεροι από 7 εκατομμύρια ενήλικες ζουν με τη νόσο Αλτσχάιμερ.

«Η ροή του αίματος στον εγκέφαλο είναι ένας σημαντικός φυσιολογικός δείκτης της αγγειακής λειτουργίας του εγκεφάλου. Αναφέρεται στην ποσότητα αίματος που ρέει μέσω του εγκεφάλου, παρέχοντας οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά που είναι απαραίτητα για τη διατήρηση της υγείας του», εξήγησε σε δήλωσή του ο Δρ. Peter Joris, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Διατροφής και Επιστημών Κίνησης του πανεπιστημίου Maastricht.

«Διαπιστώσαμε ότι η μακροχρόνια κατανάλωση ανάλατων, καβουρδισμένων φιστικιών βελτίωσε τη συνολική CBF, γεγονός που υποδηλώνει μια συνολική βελτίωση της αγγειακής λειτουργίας του εγκεφάλου», πρόσθεσε.

Οι δοκιμές διεξήχθησαν σε άτομα ηλικίας μεταξύ 60 και 75 ετών, τα οποία επιλέχθηκαν τυχαία και επισκέπτονταν το πανεπιστήμιο για αιμοληψία και μέτρηση της αρτηριακής τους πίεσης και του βάρους στους την αρχή, στη μέση και στο τέλος της μελέτης.

Οι συμμετέχοντες δεν επιτρεπόταν να καταναλώνουν άλλα είδη ξηρών καρπών ή προϊόντα που περιέχουν ξηρούς καρπούς. Υποχρεούνταν επίσης να απέχουν από την άσκηση 48 ώρες πριν από κάθε επίσκεψη, να σταματήσουν να πίνουν αλκοόλ μια ημέρα πριν και να νηστέψουν για τουλάχιστον 12 ώρες όλη τη νύχτα πριν από τις επισκέψεις τους.

Η γνωστική τους απόδοση αναλύθηκε χρησιμοποιώντας ένα τεστ υπολογιστή γνωστό ως Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery και οι ερευνητές χρησιμοποίησαν επίσης μαγνητικές τομογραφίες για να διερευνήσουν τις επιπτώσεις της κατανάλωσης φιστικιών στην υγεία του εγκεφάλου.

Αν και αυτή είναι η πρώτη φορά που οι ερευνητές έδειξαν ότι η κατανάλωση φιστικιών βελτίωσε την αγγειακή λειτουργία στον εγκέφαλο σε υγιείς ηλικιωμένους ενήλικες, η έρευνα της ομάδας το 2021 διαπίστωσε ότι η κατανάλωση παρόμοιας ποσότητας ξηρών καρπών σόγιας σε διάστημα 16 εβδομάδων αύξησε επίσης τη ροή του αίματος στον εγκέφαλο. Επίσης, αντίστοιχη μελέτη του 2023 έδειξε επίσης παρόμοια αποτελέσματα όταν οι συμμετέχοντες κατανάλωναν ανάμεικτους ξηρούς καρπούς για 16 εβδομάδες.