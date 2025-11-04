Γιαούρτι με μέλι: Τι προσφέρει αυτός ο συνδυασμός στην υγεία

Το γιαούρτι και το μέλι είναι δύο τροφές, οι οποίες δεν λείπουν από σχεδόν καμία κουζίνα.

Το γιαούρτι περιέχει προβιοτικά που βοηθούν στην καλή υγεία του εντέρου και ενισχύουν την ανοσολογική λειτουργία. Δύο πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι η προσθήκη μελιού μπορεί να βοηθήσει αυτά τα ζωντανά βακτήρια να επιβιώσουν περισσότερο στο έντερο.

Η πρώτη μελέτη διαπίστωσε ότι το μέλι τριφυλλιού στο γιαούρτι διατήρησε καλύτερα την προβιοτική επιβίωση κατά τη διάρκεια μιας προσομοιωμένης πεπτικής διαδικασίας σε σύγκριση με το μέλι μηδικής, ή εσπεριδοειδών.

«Αυτός δεν είναι ένας νέος συνδυασμός τροφίμων. Είναι αρκετά συνηθισμένος. Αλλά αυτό που βρήκα συναρπαστικό ήταν ότι μπορεί να υπάρχουν ορισμένα λειτουργικά οφέλη από τον συνδυασμό αυτών των τροφών», δήλωσε στο Verywell η Hannah Holscher, PhD, RD, αναπληρώτρια καθηγήτρια διατροφής στο Πανεπιστήμιο του Illinois Urbana-Champaign και επικεφαλής συγγραφέας των μελετών.

Στη δεύτερη μελέτη, οι ερευνητές διεξήγαγαν μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή με υγιείς ενήλικες για να δουν εάν η κατανάλωση μελιού τριφυλλιού και γιαουρτιού παρέχει ορισμένα οφέλη για την υγεία. Ωστόσο, δεν βρήκαν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι αυτός ο συνδυασμός υποστήριζε την γαστρεντερική υγεία, τη γνωστική λειτουργία ή τη διάθεση.

«Προσθέτοντας μέλι στο γιαούρτι, ο αριθμός των προβιοτικών βακτηρίων ήταν ελαφρώς μεγαλύτερος από ό,τι όταν το γιαούρτι καταναλώθηκε χωρίς μέλι. Ωστόσο, η βελτίωση της επιβίωσης των προβιοτικών δεν είχε ως αποτέλεσμα όφελος για την πεπτική υγεία», δήλωσε η Holscher.

Τα οφέλη του γιαουρτιού στην υγεία

Εκτός από τα προβιοτικά, το γιαούρτι είναι επίσης μια καλή πηγή ασβεστίου, πρωτεΐνης, φωσφόρου και βιταμινών Β. Ορισμένες μελέτες έχουν δείξει ότι η κατανάλωση γιαουρτιού και άλλων προϊόντων γάλακτος που έχουν υποστεί ζύμωση μπορεί να προστατεύσει από καρδιακές παθήσεις, οστεοπόρωση και διαβήτη.

Αν θέλετε τα οφέλη για την υγεία του γιαουρτιού αλλά δεν απολαμβάνετε τη γεύση του, η προσθήκη μιας μικρής ποσότητας μελιού μαζί με φρούτα και ξηρούς καρπούς μπορεί να βοηθήσει. Ωστόσο, η Holscher συμβουλεύει τους καταναλωτές να έχουν κατά νου ότι το μέλι είναι προστιθέμενο σάκχαρο.

Οι Διατροφικές Οδηγίες για τους Αμερικανούς συνιστούν τον περιορισμό των προστιθέμενων σακχάρων σε λιγότερο από 10% της συνολικής ημερήσιας θερμιδικής πρόσληψης. «Μια κουταλιά της σούπας μέλι, έχει περίπου 64 θερμίδες και η συντριπτική πλειοψηφία αυτών είναι ζάχαρη», διευκρίνισε η Holscher. «Ανάλογα με το πόσες θερμίδες χρειάζεστε κάθε μέρα, αυτό θα μπορούσε εύκολα να είναι τουλάχιστον το ένα τρίτο των προστιθέμενων σακχάρων που θα θέλατε να έχετε στη διατροφή σας», πρόσθεσε.

Ασφαλώς, είναι καλύτερο να προσθέτετε μόνοι σας το μέλι αντί να αγοράζετε γιαούρτια με γεύση μελιού, καθώς αυτά τα προϊόντα μπορεί να περιέχουν τεχνητά γλυκαντικά.