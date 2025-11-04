ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Γιαούρτι με μέλι: Τι προσφέρει αυτός ο συνδυασμός στην υγεία

Ευ Ζην
Γιαούρτι με μέλι: Τι προσφέρει αυτός ο συνδυασμός στην υγεία
Newsroom
Τρίτη, 04/11/2025 - 12:29

Το γιαούρτι και το μέλι είναι δύο τροφές, οι οποίες δεν λείπουν από σχεδόν καμία κουζίνα.

Το γιαούρτι περιέχει προβιοτικά που βοηθούν στην καλή υγεία του εντέρου και ενισχύουν την ανοσολογική λειτουργία. Δύο πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι η προσθήκη μελιού μπορεί να βοηθήσει αυτά τα ζωντανά βακτήρια να επιβιώσουν περισσότερο στο έντερο.

Η πρώτη μελέτη διαπίστωσε ότι το μέλι τριφυλλιού στο γιαούρτι διατήρησε καλύτερα την προβιοτική επιβίωση κατά τη διάρκεια μιας προσομοιωμένης πεπτικής διαδικασίας σε σύγκριση με το μέλι μηδικής, ή εσπεριδοειδών.

«Αυτός δεν είναι ένας νέος συνδυασμός τροφίμων. Είναι αρκετά συνηθισμένος. Αλλά αυτό που βρήκα συναρπαστικό ήταν ότι μπορεί να υπάρχουν ορισμένα λειτουργικά οφέλη από τον συνδυασμό αυτών των τροφών», δήλωσε στο Verywell η Hannah Holscher, PhD, RD, αναπληρώτρια καθηγήτρια διατροφής στο Πανεπιστήμιο του Illinois Urbana-Champaign και επικεφαλής συγγραφέας των μελετών.

Στη δεύτερη μελέτη, οι ερευνητές διεξήγαγαν μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή με υγιείς ενήλικες για να δουν εάν η κατανάλωση μελιού τριφυλλιού και γιαουρτιού παρέχει ορισμένα οφέλη για την υγεία. Ωστόσο, δεν βρήκαν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι αυτός ο συνδυασμός υποστήριζε την γαστρεντερική υγεία, τη γνωστική λειτουργία ή τη διάθεση.

«Προσθέτοντας μέλι στο γιαούρτι, ο αριθμός των προβιοτικών βακτηρίων ήταν ελαφρώς μεγαλύτερος από ό,τι όταν το γιαούρτι καταναλώθηκε χωρίς μέλι. Ωστόσο, η βελτίωση της επιβίωσης των προβιοτικών δεν είχε ως αποτέλεσμα όφελος για την πεπτική υγεία», δήλωσε η Holscher.

Τα οφέλη του γιαουρτιού στην υγεία

Εκτός από τα προβιοτικά, το γιαούρτι είναι επίσης μια καλή πηγή ασβεστίου, πρωτεΐνης, φωσφόρου και βιταμινών Β. Ορισμένες μελέτες έχουν δείξει ότι η κατανάλωση γιαουρτιού και άλλων προϊόντων γάλακτος που έχουν υποστεί ζύμωση μπορεί να προστατεύσει από καρδιακές παθήσεις, οστεοπόρωση και διαβήτη.

Αν θέλετε τα οφέλη για την υγεία του γιαουρτιού αλλά δεν απολαμβάνετε τη γεύση του, η προσθήκη μιας μικρής ποσότητας μελιού μαζί με φρούτα και ξηρούς καρπούς μπορεί να βοηθήσει. Ωστόσο, η Holscher συμβουλεύει τους καταναλωτές να έχουν κατά νου ότι το μέλι είναι προστιθέμενο σάκχαρο.

Οι Διατροφικές Οδηγίες για τους Αμερικανούς συνιστούν τον περιορισμό των προστιθέμενων σακχάρων σε λιγότερο από 10% της συνολικής ημερήσιας θερμιδικής πρόσληψης. «Μια κουταλιά της σούπας μέλι, έχει περίπου 64 θερμίδες και η συντριπτική πλειοψηφία αυτών είναι ζάχαρη», διευκρίνισε η Holscher. «Ανάλογα με το πόσες θερμίδες χρειάζεστε κάθε μέρα, αυτό θα μπορούσε εύκολα να είναι τουλάχιστον το ένα τρίτο των προστιθέμενων σακχάρων που θα θέλατε να έχετε στη διατροφή σας», πρόσθεσε.

Ασφαλώς, είναι καλύτερο να προσθέτετε μόνοι σας το μέλι αντί να αγοράζετε γιαούρτια με γεύση μελιού, καθώς αυτά τα προϊόντα μπορεί να περιέχουν τεχνητά γλυκαντικά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 04/11/2025 - 12:37

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

6 φυσικά συστατικά για το ευαίσθητο δέρμα
6 φυσικά συστατικά για το ευαίσθητο δέρμα 04 Νοεμβρίου 2025
Πώς να είστε λιγότερο αγχωμένοι 04 Νοεμβρίου 2025
Πώς να είστε λιγότερο αγχωμένοι

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το σούπερ φρούτο που πιθανώς δεν τρώτε

Το σούπερ φρούτο που πιθανώς δεν τρώτε

Μελέτες
Πώς επηρεάζει ο καφές την πέψη - Τι να προσέχετε

Πώς επηρεάζει ο καφές την πέψη - Τι να προσέχετε

Ευ Ζην
Σκορδόμελο: Το φυσικό μαντζούνι που καταπραΰνει τον πονόλαιμο

Σκορδόμελο: Το φυσικό μαντζούνι που καταπραΰνει τον πονόλαιμο

Ευ Ζην
Μόνκ Φρούτ: Τι είναι – Πώς μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε αντί για ζάχαρη

Μόνκ Φρούτ: Τι είναι – Πώς μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε αντί για ζάχαρη

Ευ Ζην
Ποιες ώρες να τρώτε γιαούρτι για καλύτερη πέψη και αδυνάτισμα

Ποιες ώρες να τρώτε γιαούρτι για καλύτερη πέψη και αδυνάτισμα

Ευ Ζην
Χυμός πορτοκαλιού: Τι μπορείτε να προσθέσετε για να γίνει «φάρμακο» κατά του κρυολογήματος

Χυμός πορτοκαλιού: Τι μπορείτε να προσθέσετε για να γίνει «φάρμακο» κατά του κρυολογήματος

Ευ Ζην

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ευεργετικές οι στυφές και πικρές τροφές για τον εγκέφαλο – Τι έδειξε μελέτη
Μελέτες
09/02/2026 - 15:55
Διαβήτης: Πόσα κιλά θα πρέπει να χάσετε για να αρχίσετε να βλέπετε διαφορά στο σάκχαρό σας
Μελέτες
09/02/2026 - 15:34
Συνάντηση Πατούλη – Γεωργιάδη: Στο επίκεντρο η αύξηση της ιατρικής αμοιβής
Επικαιρότητα
09/02/2026 - 15:20
Σκλήρυνση κατά πλάκας: Ενθαρρυντικά τα αποτελέσματα νέας κλινικής δοκιμής για το fenebrutinib της Roche
Φάρμακο
09/02/2026 - 14:47
«Αγλαΐα Κυριακού»: Σε κρίσιμη κατάσταση βρέφος 30 ημερών – Προσβλήθηκε από RSV
Επικαιρότητα
09/02/2026 - 14:03
Αχαΐα: Σύλληψη κτηνοτρόφου για την παραβίαση των μέτρων κατά της ευλογιάς
Επικαιρότητα
09/02/2026 - 13:49
Συναγερμός ανακλήσεων σε όλη την Ευρώπη - Πασίγνωστα καλλυντικά περιέχουν απαγορευμένες ουσίες
Επικαιρότητα
09/02/2026 - 13:38
Γεωργιάδης: Τι δήλωσε για την ένταξη των νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά το 2026
Πολιτική Υγείας
09/02/2026 - 13:36
Η Ελλάδα αποκτά θεσμική φωνή στην Ευρώπη για τις κατ’ οίκον υπηρεσίες
Επιχειρείν
09/02/2026 - 13:29
Nεοεπικουρική θεραπεία: Σημαντικά τα αποτελέσματα από την αύξηση της χρήσης της στον καρκίνο
Επικαιρότητα
09/02/2026 - 13:08
Ιλαρά: Αυτά είναι τα συμπτώματα που πρέπει να γνωρίζετε
Επικαιρότητα
09/02/2026 - 12:49
Το Νο1 δημητριακό που χαρίζει μακροζωία
Ευ Ζην
09/02/2026 - 12:06
«Κάντε το εμβόλιο της ιλαράς» - Η έκκληση αξιωματούχου υγείας στις ΗΠΑ
Επικαιρότητα
09/02/2026 - 11:34
Άρτα: Έπαθε ανακοπή την ώρα που θήλαζε – Αναμένεται η νεκροψία - νεκροτομή για το θάνατο 35χρονης
Επικαιρότητα
09/02/2026 - 11:03
Γεωργιάδης για Μαρέβα Μητσοτάκη: «Χειρουργήθηκε στο ΚΑΤ, εμπιστεύθηκε το ΕΣΥ»
Πολιτική Υγείας
09/02/2026 - 10:45
Ανήλικη εντοπίστηκε μεθυσμένη στο λιμάνι του Ρεθύμνου
Επικαιρότητα
09/02/2026 - 10:23
Καλλιθέα: «Μάχη» για τη ζωή της δίνει η 2χρονη που έπεσε σε συντριβάνι
Επικαιρότητα
09/02/2026 - 10:10
Η καθημερινή συνήθεια που μπορεί να μειώσει σταδιακά τη διάρκεια ζωής σας
Μελέτες
09/02/2026 - 09:20
Ιός Νίπα: Τι είναι - Υπάρχει κίνδυνος να ξεσπάσει παγκόσμια πανδημία;
Επικαιρότητα
09/02/2026 - 08:31
«Δίαιτα» 48 ωρών μόνο με βρώμη - Μείωση χοληστερίνης και βελτίωση του μεταβολισμού
Μελέτες
09/02/2026 - 07:47
Από το κακό στο χειρότερο η στελέχωση του ΕΣΥ - Αποκαρδιωτικά στοιχεία
Επικαιρότητα
09/02/2026 - 06:40
Πώς να ξεγελάσετε τον εγκέφαλό σας ώστε να κάνετε κάτι που αποφεύγετε
Ευ Ζην
09/02/2026 - 06:28
Αντιγηραντική διατροφή: Οι τροφές που υποστηρίζουν την υγεία του δέρματος
Μελέτες
09/02/2026 - 06:12
Καρκίνος παχέος εντέρου: Το σύμπτωμα που δεν πρέπει να αγνοείτε
Ευ Ζην
09/02/2026 - 06:00
Μήπως το μπλε φως της οθόνης γερνάει το δέρμα μας;
Ευ Ζην
08/02/2026 - 13:32
3 τρόποι για να ενισχύσετε τα επίπεδα βιταμίνης D τον χειμώνα
Ευ Ζην
08/02/2026 - 11:28
Οι 6 κανόνες για μείωση της αρτηριακής πίεσης
Ευ Ζην
08/02/2026 - 09:15
Αυτή είναι η καλύτερη ώρα για να φάτε πορτοκάλια για περισσότερη βιταμίνη C
Ευ Ζην
08/02/2026 - 08:31
Η μέθοδος 30-30-3 υπόσχεται καλύτερη υγεία του εντέρου και λιγότερο φούσκωμα
Ευ Ζην
08/02/2026 - 06:44
Η αλλαγή στη διατροφή που μπορεί να καθυστερήσει την εμμηνόπαυση
Μελέτες
08/02/2026 - 06:28

ΔΗΜΟΦΙΛΗ