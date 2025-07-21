ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Γαστρεντερολόγοι: Πόσα λεπτά μπορείτε να κάθεστε στη λεκάνη της τουαλέτας

Μελέτες
Γαστρεντερολόγοι: Πόσα λεπτά μπορείτε να κάθεστε στη λεκάνη της τουαλέτας
Point3D Commercial Imaging Ltd. / Unsplash
Newsroom
Δευτέρα, 21/07/2025 - 06:15

Γιατί δεν πρέπει να κάθεστε πολλή ώρα στη λεκάνη της τουαλέτας.

Όπως αποκαλύπτει έρευνα που πραγματοποίησε η YouGov το 2023, το 40% των Αμερικανών παραδέχονται ότι χρησιμοποιούν το κινητό τους όταν πηγαίνουν στην τουαλέτα. Εάν ανήκετε και εσείς στην ομάδα των ατόμων που περνούν αρκετό χρόνο στη λεκάνη της τουαλέτας, σκρολάροντας, ίσως ήρθε η ώρα να το ξανασκεφτείτε.

Σύμφωνα με τους ειδικούς η συγκεκριμένη συνήθεια μπορεί να προκαλέσει έντονη καταπόνηση στους μύες του πυελικού εδάφους σας, γεγονός που με τη σειρά του μπορεί να προκαλέσει διάφορες παθήσεις.

Πόση ώρα μπορείτε να κάθεστε στη λεκάνη της τουαλέτας

Η Δρ. Pratima Dibba, MD, γαστρεντερολόγος στα Ιατρεία του Manhattan, μίλησε στο αμερικανικό περιοδικό «Parade» και προειδοποίησε πως είναι καλό να μην κάθεται κανείς πάνω από 15 λεπτά στη λεκάνη της τουαλέτας.

Ωστόσο, σε γενικές γραμμές, το ιδανικό είναι να σηκώνεστε αμέσως αφότου κάνετε την ανάγκη σας.

«Αν και δεν υπάρχουν πολλές μελέτες σχετικά με το πόση ακριβώς ώρα είναι ιδανικό να κάθεστε στην τουαλέτα, όταν ο χρόνος ξεπερνά τα 10 – 15 λεπτά καταπονείτε τους μύες του πυελικού εδάφους σας. Αυτή η επιπλέον πίεση μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στις κενώσεις, όπως δυσκοιλιότητα, ατελή κένωση του εντέρου και την αίσθηση ότι πρέπει να πιέσετε για να ολοκληρώσετε. Η δυσλειτουργία του πυελικού εδάφους μπορεί να προκαλέσει ή να επιδεινώσει τη δυσκοιλιότητα, το φούσκωμα και να αλλάξει τη μικροχλωρίδα του εντέρου», ανέφερε ο Δρ. Joseph James Jennings, MD, γαστρεντερολόγος στο MedStar Health στην Ουάσινγκτον, D.C.

Η παρατεταμένη παραμονή στην τουαλέτα μπορεί επίσης να οδηγήσει σε αιμορροΐδες, οι οποίες προκαλούν συμπτώματα όπως αιμορραγία και φαγούρα στον πρωκτό, λέει η Δρ. Dibba.

Αν δυσκολεύεστε στις κενώσεις και νιώθετε ότι πρέπει να παραμείνετε στην τουαλέτα για πάνω από 10 ή 15 λεπτά, καλό είναι να μιλήσετε με το γιατρό σας, ο οποίος θα σας καθοδηγήσει και θα σας δώσει εξατομικευμένες συμβουλές, ανάλογα με το ιατρικό σας ιστορικό.

Τέλος, εάν η διατροφή σας παραμένει η ίδια όπως πάντα αλλά οι συνήθειες που αφορούν τις επισκέψεις σας στην τουαλέτα έχουν αλλάξει, επίσης θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το γιατρό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 21/07/2025 - 00:43

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πώς θα καταλάβετε αν έχετε πάθει ποτέ «σιωπηλό εγκεφαλικό»
Πώς θα καταλάβετε αν έχετε πάθει ποτέ «σιωπηλό εγκεφαλικό» 17 Ιουλίου 2025
Παχυσαρκία: Το παρεξηγημένο λαχανικό που καίει το λίπος 17 Ιουλίου 2025
Παχυσαρκία: Το παρεξηγημένο λαχανικό που καίει το λίπος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γιατί η βρώμη μειώνει τη χοληστερίνη: Ο καθοριστικός ρόλος του εντερικού μικροβιώματος

Γιατί η βρώμη μειώνει τη χοληστερίνη: Ο καθοριστικός ρόλος του εντερικού μικροβιώματος

Ευ Ζην
Ποιες ώρες να τρώτε γιαούρτι για καλύτερη πέψη και αδυνάτισμα

Ποιες ώρες να τρώτε γιαούρτι για καλύτερη πέψη και αδυνάτισμα

Ευ Ζην
Βρώμη: Πώς επηρεάζει τη χοληστερίνη

Βρώμη: Πώς επηρεάζει τη χοληστερίνη

Μελέτες
Τι «λέει» η αναπνοή σας για την υγεία του εντέρου σας

Τι «λέει» η αναπνοή σας για την υγεία του εντέρου σας

Μελέτες
Δυσκοιλιότητα: Η βιταμίνη που φαίνεται να επηρεάζει τη συχνότητα των κενώσεων

Δυσκοιλιότητα: Η βιταμίνη που φαίνεται να επηρεάζει τη συχνότητα των κενώσεων

Μελέτες
Βρέφη: Η κοινωνικοποίηση ενισχύει το μικροβίωμα του εντέρου τους

Βρέφη: Η κοινωνικοποίηση ενισχύει το μικροβίωμα του εντέρου τους

Μελέτες

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η 17η HEALTH EXPO ATHENS ολοκληρώθηκε με επιτυχία, αφήνοντας σε όλους τους συνέδρους τις καλύτερες εντυπώσεις!
Επιχειρείν
31/01/2026 - 19:40
Καθημερινές ασκήσεις που ενισχύουν την υγεία και τη μακροζωία
Ευ Ζην
31/01/2026 - 15:33
Πώς να πίνετε τσάι για καλύτερη υγεία και μακροζωία
Μελέτες
31/01/2026 - 13:20
Έχετε εγγόνια; Πώς η φροντίδα τους μπορεί να ενισχύσει τον εγκέφαλό σας
Μελέτες
31/01/2026 - 11:18
Πώς να προστατεύσετε τα παιδιά από την έξαρση των ιώσεων στο σχολείο
Ευ Ζην
31/01/2026 - 09:45
Τι θα συμβεί στο σώμα σας αν τρώτε μια χούφτα καρύδια κάθε μέρα
Ευ Ζην
31/01/2026 - 06:40
Πόσο νερό πρέπει να πίνετε καθημερινά για σωστή ενυδάτωση;
Ευ Ζην
31/01/2026 - 06:24
7 φάρμακα που δεν συνδυάζονται με την οδήγηση
Φάρμακο
31/01/2026 - 06:11
Νεκροί σε τροχαία: Μία σύγχρονη πανδημία στις ασφάλτους
Επικαιρότητα
31/01/2026 - 06:00
Γιατί έχετε συχνοουρία όταν είστε νευρικοί – Τι εξηγεί ουρολόγος
Ευ Ζην
30/01/2026 - 21:38
Όσα πρέπει να γνωρίζετε αν είστε χειμερινοί κολυμβητές
Ευ Ζην
30/01/2026 - 20:31
Σκορδόμελο: Το φυσικό μαντζούνι που καταπραΰνει τον πονόλαιμο
Ευ Ζην
30/01/2026 - 19:41
Νέα μελέτη αποκαλύπτει το εγκεφαλικό πλεονέκτημα που έχουν οι γυναίκες έναντι των ανδρών
Μελέτες
30/01/2026 - 19:03
MSD Ελλάδος: Η καινοτομία έχει αξία μόνο όταν φτάνει στον ασθενή
Επιχειρείν
30/01/2026 - 18:30
Τι αλλαγές θα δείτε στο σώμα σας εάν σταματήσετε να τρώτε 3 ώρες πριν τον ύπνο
Ευ Ζην
30/01/2026 - 18:27
Καφές ή τσάι: Ποια επιλογή δίνει περισσότερη ενέργεια το πρωί;
Ευ Ζην
30/01/2026 - 17:51
Δυστύχημα στη Ρουμανία: Εξιτήριο για τον 28χρονο οπαδό του ΠΑΟΚ
Επικαιρότητα
30/01/2026 - 17:41
Συναγερμός FDA: Ανακαλούνται χιλιάδες προϊόντα Nutella, Cheerios και Pringles – Μολύνθηκαν από τρωκτικά
Επικαιρότητα
30/01/2026 - 16:37
Πόση μαύρη σοκολάτα να καταναλώνετε για μια πιο υγιή καρδιά
Ευ Ζην
30/01/2026 - 16:18
Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το σκάνδαλο με τα βρεφικά γάλατα στην Ευρώπη
Επικαιρότητα
30/01/2026 - 15:29
Μην πετάτε τις λευκές ίνες του πορτοκαλιού – Τα μεγάλα οφέλη για την υγεία
Ευ Ζην
30/01/2026 - 14:50
ΣΥΡΙΖΑ: «Αναδιάταξη διάλυσης των δημόσιων νοσοκομείων στη Δυτική Αττική προωθεί η κυβέρνηση»
Μελέτες
30/01/2026 - 14:40
Γιατί η βρώμη μειώνει τη χοληστερίνη: Ο καθοριστικός ρόλος του εντερικού μικροβιώματος
Ευ Ζην
30/01/2026 - 14:09
Δυστύχημα στη Ρουμανία: Οι τελευταίες εξελίξεις για την υγεία των 3 φίλων του ΠΑΟΚ
Επικαιρότητα
30/01/2026 - 14:01
Πώς η κρεατίνη επηρεάζει το γυναικείο σώμα
Ευ Ζην
30/01/2026 - 13:10
Γιατί τα αντικαταθλιπτικά δεν λειτουργούν το ίδιο για όλους;
Ευ Ζην
30/01/2026 - 10:51
Το κουνουπίδι είναι περισσότερο ωφέλιμο από όσο πιστεύετε
Ευ Ζην
30/01/2026 - 08:39
Η ψυχολογία απαντά: Πόσο να περιμένετε για να στείλετε μήνυμα μετά από το πρώτο ραντεβού;
Ευ Ζην
30/01/2026 - 06:41
Μελέτη: Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο από την παχυσαρκία στο μέλλον;
Μελέτες
30/01/2026 - 06:28
Συνταγή για θρεπτικό πρωινό: Open toast με αβοκάντο
Ευ Ζην
30/01/2026 - 06:11

ΔΗΜΟΦΙΛΗ