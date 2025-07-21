Γαστρεντερολόγοι: Πόσα λεπτά μπορείτε να κάθεστε στη λεκάνη της τουαλέτας

Όπως αποκαλύπτει έρευνα που πραγματοποίησε η YouGov το 2023, το 40% των Αμερικανών παραδέχονται ότι χρησιμοποιούν το κινητό τους όταν πηγαίνουν στην τουαλέτα. Εάν ανήκετε και εσείς στην ομάδα των ατόμων που περνούν αρκετό χρόνο στη λεκάνη της τουαλέτας, σκρολάροντας, ίσως ήρθε η ώρα να το ξανασκεφτείτε.

Σύμφωνα με τους ειδικούς η συγκεκριμένη συνήθεια μπορεί να προκαλέσει έντονη καταπόνηση στους μύες του πυελικού εδάφους σας, γεγονός που με τη σειρά του μπορεί να προκαλέσει διάφορες παθήσεις.

Πόση ώρα μπορείτε να κάθεστε στη λεκάνη της τουαλέτας

Η Δρ. Pratima Dibba, MD, γαστρεντερολόγος στα Ιατρεία του Manhattan, μίλησε στο αμερικανικό περιοδικό «Parade» και προειδοποίησε πως είναι καλό να μην κάθεται κανείς πάνω από 15 λεπτά στη λεκάνη της τουαλέτας.

Ωστόσο, σε γενικές γραμμές, το ιδανικό είναι να σηκώνεστε αμέσως αφότου κάνετε την ανάγκη σας.

«Αν και δεν υπάρχουν πολλές μελέτες σχετικά με το πόση ακριβώς ώρα είναι ιδανικό να κάθεστε στην τουαλέτα, όταν ο χρόνος ξεπερνά τα 10 – 15 λεπτά καταπονείτε τους μύες του πυελικού εδάφους σας. Αυτή η επιπλέον πίεση μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στις κενώσεις, όπως δυσκοιλιότητα, ατελή κένωση του εντέρου και την αίσθηση ότι πρέπει να πιέσετε για να ολοκληρώσετε. Η δυσλειτουργία του πυελικού εδάφους μπορεί να προκαλέσει ή να επιδεινώσει τη δυσκοιλιότητα, το φούσκωμα και να αλλάξει τη μικροχλωρίδα του εντέρου», ανέφερε ο Δρ. Joseph James Jennings, MD, γαστρεντερολόγος στο MedStar Health στην Ουάσινγκτον, D.C.

Η παρατεταμένη παραμονή στην τουαλέτα μπορεί επίσης να οδηγήσει σε αιμορροΐδες, οι οποίες προκαλούν συμπτώματα όπως αιμορραγία και φαγούρα στον πρωκτό, λέει η Δρ. Dibba.

Αν δυσκολεύεστε στις κενώσεις και νιώθετε ότι πρέπει να παραμείνετε στην τουαλέτα για πάνω από 10 ή 15 λεπτά, καλό είναι να μιλήσετε με το γιατρό σας, ο οποίος θα σας καθοδηγήσει και θα σας δώσει εξατομικευμένες συμβουλές, ανάλογα με το ιατρικό σας ιστορικό.

Τέλος, εάν η διατροφή σας παραμένει η ίδια όπως πάντα αλλά οι συνήθειες που αφορούν τις επισκέψεις σας στην τουαλέτα έχουν αλλάξει, επίσης θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το γιατρό.